Россия » Дальний Восток

Россия оформила премиальный сегмент отдыха. Теперь за уникальные эмоции в диких условиях платят цифры с шестью нулями. Камчатка возглавила этот рейтинг, оставив позади привычные мировые направления. Ветер с океана, рёв моторов вертолетов и сервис, созданный под запрос клиента — это новая эстетика нашего форпоста.

Камчатка
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Камчатка

Премиум-сегмент в дикой природе

Внутренний рынок стал самодостаточным. Состоятельные россияне ищут не банальный олл-инклюзив, а логистические вызовы. Камчатка здесь — база. Здесь строительство дорог и инфраструктуры идет рука об руку с дикой стихией. Туристы хотят видеть нетронутую землю, но с комфортом уровня пяти звезд.

"Запрос на эксклюзивность в труднодоступных местах — это попытка уйти от стандарта. Клиент платит не за отель, а за вертолетную доступность вулкана и индивидуальный маршрут", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по туризму Татьяна Зайцева.

Миллионы за неделю на сопках

Цифры кусаются. Стартовый ценник на Камчатке — четыре миллиона рублей за семь дней. Это требует серьезной подготовки бизнеса. Для сравнения, работа над подготовкой строителей в Хабаровском крае тоже требует вложений, но иных — там куют кадры для фундаментальных проектов, здесь — для гостеприимства.

Направление Минимальный чек (руб.)
Камчатка от 4 000 000
Плато Путорана от 500 000

Для богатого путешественника поездка — это способ оптимизации внутреннего состояния через смену картинки. В Якутии транспортная стратегия меняет жизнь тысяч людей, а на Камчатке — жизнь десятка вип-гостей, вылетевших на яхте в океан.

"Инфраструктура на ДВ сегодня строится по федеральным лекалам. Каждый рубль вложен в безопасность и доступность. Понятно, что высокая стоимость — это отражение логистической сложности региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

География эксклюзива

Российское турне для обеспеченных людей включает Алтай, Байкал и Сахалин. Острова вообще стоят особняком. Там молодежь выбирает карьеру на островах, а туристы — премиальный отдых среди сопок.

Зарубежье дешевле. ЮАР или Мальдивы стоят от полутора до двух миллионов. Клиенты ценят время. Они летают по 5-6 раз в год, выбирая уникальность. Пока москвичи сетуют на цены, Дальний Восток кует новую реальность: от грузовых терминалов до элитных вертолетных площадок.

"Запрос на качество среды у гостей Дальнего Востока колоссальный. Мы видим, как меняется подход к благоустройству, даже когда речь заходит о самых диких точках притяжения", — заявила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о премиум-туризме

Почему Камчатка стоит дороже Африки?

Логистика и экстремальные условия создают высокую себестоимость сервиса. Инфраструктура создается персонально под запрос клиента в труднодоступных местах.

Сколько в среднем длится такой тур?

Премиальный сегмент на ДВ предпочитает поездки по 5-7 дней, в отличие от 10-дневных зарубежных путешествий.

Кто основные клиенты таких маршрутов?

Состоятельные россияне, совершающие до 10 поездок в год в поисках уникальных природных впечатлений.

Какие еще есть направления в России?

Путорана, Алтай, Байкал, Курилы, Сахалин и Хабаровский край активно наращивают предложения для премиум-сегмента.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
