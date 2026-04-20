Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты

Россия » Юг

Инфляция в Калмыкии вышла на форсаж. В марте темпы роста цен в республике разогнались до 6,16%, оставив позади средние показатели по стране и Южному федеральному округу. Главным драйвером перегрева стал продовольственный сектор, где ценники в магазинах Элисты переписывали особенно активно.

Продуктовая корзина
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продуктовая корзина

Продовольственный рынок: хлеб и общепит бьют рекорды

Продуктовая корзина в Калмыкии тяжелеет быстрее общего индекса. Прирост цен на продовольствие в марте составил 6,77%. Шоковую динамику продемонстрировал общепит — обеды в кафе и ресторанах за год подорожали почти на 19%. Сказался рост издержек на логистику и сырье. Традиционный хлеб прибавил 13%, а яйца и кондитерские изделия закрепились в "красной зоне" с двузначными показателями роста.

"Инфляционное давление в регионе подпитывается высоким спросом на местных рынках и ростом издержек производителей на фоне дефицита кадров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На этом фоне аграрный сектор ищет баланс. Пока власти обсуждают безопасность на дорогах и защиту скота, конечный потребитель чувствует давление на кошелек. Единственным утешением для жителей степной республики стало удешевление сахара, который упал в цене на 3,8% по сравнению с прошлым годом.

Непродовольственный сектор: топливо и связь

В сегменте промтоваров ситуация неоднородная. Местная промышленность и ритейл столкнулись с ростом цен на медицинские препараты (+12,5%) и моторное топливо (+11,5%). Для региона, где активно ведется ремонт дорог и инфраструктурное строительство, подорожание бензина и дизеля неизбежно отражается на себестоимости всех товаров.

Категория товара/услуги Годовой прирост (март), %
Общественное питание +18,9
Медицинские товары +12,5
Моторное топливо +11,5
Телевизоры и радиотовары -8,7
Средства связи -12,9

"Рост цен на топливо и стройматериалы закладывается в стоимость квадратного метра, что мы и видим по реализации новых жилых кварталов в Элисте", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Сфера услуг: заграничный отдых тянет бюджет вниз

Сервис в Калмыкии в марте слегка замедлил темпы подорожания до 8,35%, но радоваться рано. Главным "аллергеном" для кошелька стали поездки за рубеж. На фоне ослабления рубля стоимость отдыха в дальнем зарубежье взлетела на 22,4%. Внутри республики ситуация тоже напряженная: услуги ЖКХ и аренда выросли почти на 12%. Это создает дополнительную нагрузку на жителей, чьи расходы и так увеличились из-за инфляции.

"Износ сетей и необходимость обновления оборудования требуют корректировки тарифов, что неизбежно тянет общую инфляцию вверх", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Пока экономика ищет равновесие, в регионе продолжается работа над крупными проектами. Глава республики обсуждает с руководством федеральных компаний развитие электросетей, а ученые рассматривают небо Калмыкии как окно в космос. Однако для рядового потребителя важнее текущие цифры на ценниках, где пока доминирует восходящий тренд.

Ответы на популярные вопросы об инфляции в Калмыкии

Почему инфляция в Калмыкии выше, чем в среднем по России?

Основными факторами стали ускоренный рост цен на продукты питания и высокую зависимость региона от импортных издержек в логистике и общепите.

Какие товары подешевели вопреки общей тенденции?

Зафиксировано снижение цен на сахар (-3,8%), средства связи (-12,9%) и телерадиотовары (-8,7%). Это связано с коррекцией спроса и затовариванием складов электроникой.

Чего ждать от цен на услуги ЖКХ?

По прогнозам специалистов, давление на тарифы сохранится из-за необходимости модернизации коммунальной инфраструктуры и инвестиций в энергосистемы региона.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
