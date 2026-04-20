Цифровая ловушка: как жители ЕАО лишились миллионов, доверившись фальшивым брокерам

Жители Еврейской автономной области столкнулись с волной цифрового криминала. Масштаб ущерба исчисляется десятками миллионов рублей, а схемы обмана становятся всё изощреннее: от фальшивых инвестиционных платформ до использования данных через портал "Госуслуги". Ситуация требует предельного внимания к личной финансовой безопасности.

Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенник

Инвестиции, обернувшиеся потерей миллионов

В ЕАО с начала года зафиксировано 73 эпизода интернет-мошенничества. Общий урон превысил 21 млн рублей. Аферисты используют психологическое давление, заставляя жертв оформлять микрозаймы и вовлекать в преступные цепочки близких людей.

Яркий пример — история трех жительниц Биробиджана. Все началось с безобидной игры на смартфоне, где всплыла реклама о "государственной программе выплат". После ввода данных женщине позвонил "консультант" и предложил кратно увеличить капитал на бирже. Схема работала четко: перевод денег через банкомат, манипуляция цифрами в личном кабинете на бирже, требование оплатить "налог" для вывода средств.

"Мошенники мастерски играют на желании людей быстро поправить материальное положение. Когда человек видит рост баланса в кабинете, он теряет бдительность и готов влезать в кредиты, привлекая родственников", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по социальной политике Елена Романова.

Потерпевшая лишилась 2 млн рублей, затем вовлекла подругу и родственницу, которые перевели аферистам ещё 170 и 127 тысяч рублей. Лишь после паузы в общении с "консультантом" стало ясно: деньги исчезли, а доступ к "Госуслугам" скомпрометирован.

"Инвестиционные платформы — это лишь обертка. Преступники используют сложные алгоритмы социальной инженерии, чтобы жертва сама открыла им все двери", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональному развитию Валерий Козлов.

Прокурорский надзор и борьба с дропперами

Надзорные органы ЕАО активизировали работу по пресечению деятельности дропперов — подставных лиц, через чьи счета отмываются украденные деньги. Прокуратура уже направила в суды 10 исков о взыскании неосновательного обогащения, четыре из них удовлетворены.

Тип угрозы Последствия Инвестиции в лже-биржи Потеря сбережений, кредитные долги Взлом "Госуслуг" Оформление займов на имя жертвы

Прокуроры также заблокировали ресурс, торговавший сим-картами без паспортов, что является питательной средой для киберпреступников.

"Блокировка серых площадок — это первый шаг к санации цифрового пространства. Однако правовая грамотность граждан остается главным барьером на пути аферистов", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Как понять, что сайт биржи — подделка?

Обычно такие площадки требуют перевода средств частным лицам или через банкоматы. Официальные брокеры работают строго через банковские реквизиты компании.

Что делать, если мошенники получили доступ к "Госуслугам"?

Немедленно смените пароль, включите двухфакторную аутентификацию и обратитесь в МФЦ для проверки факта открытия новых кредитов.

Кто такие дропперы и стоит ли им помогать?

Это посредники, которые обналичивают украденное. Содействие им влечет уголовную ответственность как за соучастие в мошенничестве.

Как проверить легальность инвестиционной компании?

Проверьте наличие лицензии ЦБ РФ на официальном сайте регулятора. Без неё любая деятельность по приему денег — незаконна.

Читайте также