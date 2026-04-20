От слуховых аппаратов до оперы: как предприниматели Владивостока идут навстречу ветеранам

Во Владивостоке бизнес перестал ограничиваться формальными открытками. Предприниматели выстраивают прямую связь с теми, кто защищал небо и море в решающие годы истории. Это не просто разовая акция, а системный импульс для города, где каждый встречный знает цену надежному тылу. Помощь получила адресный характер: от слуховых аппаратов до билетов в Мариинский театр.
Владивостокские компании осознали: ветеранам нужны не дежурные сувениры, а реальная поддержка повседневных нужд. Помощь Николаю Москаленко — хрестоматийный пример. Герой, прошедший бои на торпедных катерах и десятилетиями следивший за порядком на дорогах гарнизона, получил комплексное обследование и технику для слуха. Предприниматели Владивостока объединили усилия, чтобы фронтовики могли решать свои вопросы без лишней бюрократии.
"Подход бизнеса к социальным задачам кардинально меняется. Мы видим качественный рост ответственности: предприниматели не просто выделяют ресурсы, а интегрируются в жизнь города", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Механика проста: ветераны озвучивают потребности — бизнес закрывает задачи. Это касается как расходов на медицину, так и культурного досуга. Группа из 19 ветеранов недавно посетила оперу, реализовав собственное желание через городские структуры. В инициативе участвуют компании разных секторов: от общепита, такого как "Вжух и суши", до интерьерных салонов типа La Luna.
"Интеграция частного сектора в решение бытовых задач старшего поколения сокращает социальное напряжение. Это эффективная модель для развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Категория ветеранов
|Количество (по данным мэрии)
|Участники ВОВ
|29
|Труженики тыла
|233
Городские власти, в частности заместитель главы Екатерина Сиволовская, выступают связующим звеном. Это позволяет направлять частные инвестиции именно туда, где помощь нужнее всего. Список помощников расширяется, привлекая агентства недвижимости и строительные фирмы.
"Качественная работа с городскими пространствами и поддержка старшего поколения формирует базу для комфортной жизни всех горожан", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Ветераны сообщают о своих нуждах в профильное управление мэрии, которое координирует передачу запросов проверенным предпринимателям.
Да, городская администрация открыта к партнерству — любой желающий бизнес может подключиться к инициативе после согласования деталей.
Наибольшим спросом пользуются медицинское обслуживание, приобретение специализированной техники и организация досуговых мероприятий.
Нет, текущий формат подразумевает системное взаимодействие, направленное на постоянную поддержку старшего поколения города.
