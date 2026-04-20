В селах Гостала и Гертма Республики Дагестан началась реконструкция поврежденных дорог
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
Миллионы за неделю тишины: почему Камчатка стала новым центром притяжения премиального туризма
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты

От слуховых аппаратов до оперы: как предприниматели Владивостока идут навстречу ветеранам

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке бизнес перестал ограничиваться формальными открытками. Предприниматели выстраивают прямую связь с теми, кто защищал небо и море в решающие годы истории. Это не просто разовая акция, а системный импульс для города, где каждый встречный знает цену надежному тылу. Помощь получила адресный характер: от слуховых аппаратов до билетов в Мариинский театр.

Вечный огонь
Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Поврозник, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вечный огонь

Бизнес-поддержка ветеранов во Владивостоке

Владивостокские компании осознали: ветеранам нужны не дежурные сувениры, а реальная поддержка повседневных нужд. Помощь Николаю Москаленко — хрестоматийный пример. Герой, прошедший бои на торпедных катерах и десятилетиями следивший за порядком на дорогах гарнизона, получил комплексное обследование и технику для слуха. Предприниматели Владивостока объединили усилия, чтобы фронтовики могли решать свои вопросы без лишней бюрократии.

"Подход бизнеса к социальным задачам кардинально меняется. Мы видим качественный рост ответственности: предприниматели не просто выделяют ресурсы, а интегрируются в жизнь города", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Адресная помощь и ее эффективность

Механика проста: ветераны озвучивают потребности — бизнес закрывает задачи. Это касается как расходов на медицину, так и культурного досуга. Группа из 19 ветеранов недавно посетила оперу, реализовав собственное желание через городские структуры. В инициативе участвуют компании разных секторов: от общепита, такого как "Вжух и суши", до интерьерных салонов типа La Luna.

"Интеграция частного сектора в решение бытовых задач старшего поколения сокращает социальное напряжение. Это эффективная модель для развития территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Категория ветеранов Количество (по данным мэрии)
Участники ВОВ 29
Труженики тыла 233

Городские власти, в частности заместитель главы Екатерина Сиволовская, выступают связующим звеном. Это позволяет направлять частные инвестиции именно туда, где помощь нужнее всего. Список помощников расширяется, привлекая агентства недвижимости и строительные фирмы.

"Качественная работа с городскими пространствами и поддержка старшего поколения формирует базу для комфортной жизни всех горожан", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о поддержке ветеранов

Как бизнес узнает о потребностях конкретного ветерана?

Ветераны сообщают о своих нуждах в профильное управление мэрии, которое координирует передачу запросов проверенным предпринимателям.

Могут ли другие компании присоединиться к поддержке?

Да, городская администрация открыта к партнерству — любой желающий бизнес может подключиться к инициативе после согласования деталей.

Какие виды услуг чаще всего оплачивают предприниматели?

Наибольшим спросом пользуются медицинское обслуживание, приобретение специализированной техники и организация досуговых мероприятий.

Ограничивается ли помощь только Днем Победы?

Нет, текущий формат подразумевает системное взаимодействие, направленное на постоянную поддержку старшего поколения города.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Сахарный капкан за рулем: как привычка к безалкогольному пиву подводит водителей в пути
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
За 50 дней мировой рынок лишился полумиллиарда баррелей нефти. И это только начало
Секреты Макади Бей: отдых в оазисе роскоши и уединения на берегу Красного моря
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
