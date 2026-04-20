Иркутск расселит 12,3 тыс. кв. метров ветхого жилья по нацпроекту

Иркутская область получила "зеленый свет" на масштабное обновление жилого фонда. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на 1,7 млрд рублей. Столько же добавит областная казна. Итоговый бюджет программы до 2028 года превысит 3 млрд рублей. Деньги пойдут на снос бетонных коробок, которые давно перестали быть безопасными гаванями.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanzuga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иркутск. Улица Седова 1

Цели и география расселения

К 2027 году власти планируют ликвидировать около 49 тыс. кв. метров ветхого жилья. Речь идет о домах, признанных непригодными после 1 января 2017 года. Новоселье отпразднуют почти 3 тысячи человек. В список счастливчиков попали жители Свирска, Зимы и еще десяти районов Приангарья. Проблема перезрела: старые стены хранят полвека тайн, и их устойчивость вызывает вопросы у экспертов.

"Мы видим огромный запрос на новые площади, но реализация часто упирается в дефицит ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с переселением регион пытается решить проблему дефицита строительных кадров. Без рабочих рук и инженеров амбициозные графики рискуют превратиться в долгострой. Строительство новых домов в отдаленных районах, таких как Мамско-Чуйский или Киренский, требует сложной логистики и учета стоимости топлива, которая напрямую влияет на себестоимость квадратного метра.

Кейс Бодайбо: ликвидация последствий ЧС

Особое внимание — городу Бодайбо. Здесь в программу включили все 14 аварийных домов, пострадавших от крупной коммунальной аварии зимой 2026 года. Экстремальные морозы и изношенные сети создали зону ЧС. Теперь расселение для местных жителей — единственный способ вернуть ночной покой и базовую безопасность.

"При расселении аварийного жилья ключевым вопросом остается соблюдение прав собственников и нанимателей: им должно быть предоставлено равноценное жилье либо выплачена справедливая компенсация в соответствии с действующим законодательством. На практике важно внимательно оценивать предлагаемые варианты и фиксировать все условия переселения в официальных документах", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Параметр программы Значение / Срок Общий объем финансирования Более 3 млрд рублей Срок реализации проекта До конца 2027 года Площадь расселения 49 тыс. кв. метров Количество благополучателей Почти 3 000 человек

Финансовый рычаг и нацпроекты

С 2025 года работа переходит под эгиду нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Это не просто смена вывески, а централизация потоков. Иркутск уже получил первый транш: более 1 млрд рублей совместными усилиями области и Федерации. На эти средства областной центр должен избавиться от 12,3 тыс. кв. метров ветхости до конца 2026 года. Темпы важны, так как в регионе фиксируется рост заболеваемости, часто связанный с плохими условиями проживания в сырых домах.

"Благоустройство территорий после сноса — второй важный этап. На месте бараков должны появляться современные пешеходные зоны и качественная городская среда, а не пустыри", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Развитие идет на фоне глобальных проектов. В регионе строят новый лайнер для Байкала, пытаются реформировать трамвайный парк и даже отмечают региональные рекорды в Книге рекордов России. Однако именно квартирный вопрос остается фундаментом социальной стабильности Приангарья.

Ответы на популярные вопросы о расселении

Какие дома считаются аварийными в новой программе?

В текущий этап включены многоквартирные дома, которые были официально признаны аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Можно ли получить денежную компенсацию вместо квартиры?

Да, собственники жилых помещений имеют право выбрать между предоставлением другого благоустроенного жилья и денежной выплатой (возмещением) за изымаемую недвижимость.

Кто контролирует качество новых домов для переселенцев?

Мониторинг осуществляют Минстрой РФ, региональный стройнадзор и представители Фонда развития территорий на всех этапах — от котлована до ввода в эксплуатацию.

