Запрещено к употреблению: почему Россельхознадзор Приморья изъял партию алтайских яиц, предназначавшихся детям

Инспекторы Россельхознадзора пресекли поставку небезопасных продуктов в детские учреждения Приморья. Очередная партия куриных яиц, прибывшая с Алтая, не прошла проверку на содержание запрещенных ветеринарных компонентов.

Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Опасный груз: что нашли в яйцах

Девять тысяч семьсот яиц с одной из алтайских фабрик не попали на столы приморских детей. Лабораторная экспертиза ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" выявила в них следы противопаразитарных препаратов. Эти средства обычно используют для купирования кокцидиоза у сельхозптиц. Вещества остались в продукте из-за нарушения производителем "сроков ожидания" — периода, необходимого для полного вывода лекарства из организма птицы.

"Производитель банально сэкономил время, не выдержав карантинный интервал после лечения. Это прямое нарушение технологий безопасности", — прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов,.

Жесткий фильтр: как работают инспекторы

Система контроля поставок в Приморье работает как высокоточный механизм. Регион, ориентированный на морскую логистику, привык к жестким стандартам. С начала года инспекторы проверили свыше 160 партий товара. Данный инцидент стал первым официально зафиксированным сбоем в 2026 году. Подобная бдительность крайне важна, ведь медицинское обеспечение и качество питания в социальных учреждениях требуют особого надзора.

"Такие случаи — редкость, но они обнажают уязвимости контроля на крупных предприятиях в центре страны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям.

Характеристика Данные по инциденту Объем изъятой партии 9 700 штук Причина запрета Остатки противопаразитарных средств

Контроль качества становится ежедневной рутиной, а не экстренной мерой. Регион внедряет новые цифровые алгоритмы и модели управления, чтобы исключить риски. Эффективность системы подтверждают и успехи в других областях — от продвижения местных продуктов до энергетической модернизации.

"Важно понимать: любая задержка партии — это не просто бюрократия, а предотвращение рисков для здоровья", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству.

Ответы на популярные вопросы о проверках продукции

Почему препарат не вывелся из организма птицы?

Производитель нарушил установленный регламент "сроков ожидания", отправив продукцию на реализацию до того, как химический состав пришел в норму.

Как часто проводят проверки продукции в Приморье?

Проверки осуществляются на плановой основе, инспекторы охватывают все крупные поступления в социальные объекты и розничную сеть.

Насколько опасны остатки лекарств для человека?

Накопление ветеринарных препаратов в организме может вызвать аллергические реакции и нарушение микрофлоры, поэтому употребление таких продуктов строго запрещено.

Где именно выявили нарушение?

Несоответствие нормам зафиксировано в ходе плановой проверки партии, предназначенной для образовательного учреждения региона.

