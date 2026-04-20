Лишение прав за неправильные фары: эксперты раскрывают скрытые опасности замен
В селах Гостала и Гертма Республики Дагестан началась реконструкция поврежденных дорог
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
Миллионы за неделю тишины: почему Камчатка стала новым центром притяжения премиального туризма

Запрещено к употреблению: почему Россельхознадзор Приморья изъял партию алтайских яиц, предназначавшихся детям

Инспекторы Россельхознадзора пресекли поставку небезопасных продуктов в детские учреждения Приморья. Очередная партия куриных яиц, прибывшая с Алтая, не прошла проверку на содержание запрещенных ветеринарных компонентов.

Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Опасный груз: что нашли в яйцах

Девять тысяч семьсот яиц с одной из алтайских фабрик не попали на столы приморских детей. Лабораторная экспертиза ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" выявила в них следы противопаразитарных препаратов. Эти средства обычно используют для купирования кокцидиоза у сельхозптиц. Вещества остались в продукте из-за нарушения производителем "сроков ожидания" — периода, необходимого для полного вывода лекарства из организма птицы.

"Производитель банально сэкономил время, не выдержав карантинный интервал после лечения. Это прямое нарушение технологий безопасности", —  прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов,.

Жесткий фильтр: как работают инспекторы

Система контроля поставок в Приморье работает как высокоточный механизм. Регион, ориентированный на морскую логистику, привык к жестким стандартам. С начала года инспекторы проверили свыше 160 партий товара. Данный инцидент стал первым официально зафиксированным сбоем в 2026 году. Подобная бдительность крайне важна, ведь медицинское обеспечение и качество питания в социальных учреждениях требуют особого надзора.

"Такие случаи — редкость, но они обнажают уязвимости контроля на крупных предприятиях в центре страны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям.

Характеристика Данные по инциденту
Объем изъятой партии 9 700 штук
Причина запрета Остатки противопаразитарных средств

Контроль качества становится ежедневной рутиной, а не экстренной мерой. Регион внедряет новые цифровые алгоритмы и модели управления, чтобы исключить риски. Эффективность системы подтверждают и успехи в других областях — от продвижения местных продуктов до энергетической модернизации.

"Важно понимать: любая задержка партии — это не просто бюрократия, а предотвращение рисков для здоровья", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству.

Ответы на популярные вопросы о проверках продукции

Почему препарат не вывелся из организма птицы?

Производитель нарушил установленный регламент "сроков ожидания", отправив продукцию на реализацию до того, как химический состав пришел в норму.

Как часто проводят проверки продукции в Приморье?

Проверки осуществляются на плановой основе, инспекторы охватывают все крупные поступления в социальные объекты и розничную сеть.

Насколько опасны остатки лекарств для человека?

Накопление ветеринарных препаратов в организме может вызвать аллергические реакции и нарушение микрофлоры, поэтому употребление таких продуктов строго запрещено.

Где именно выявили нарушение?

Несоответствие нормам зафиксировано в ходе плановой проверки партии, предназначенной для образовательного учреждения региона.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, эксперт по ЧС Ирина Петрова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Садоводство, цветоводство
Затмит даже капризные розы: неприхотливый кустарник, который прощает любые ошибки дачника
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения

С наступлением тепла лесные обитатели проявляют особую активность, требуя от человека внимательности и соблюдения определенных правил безопасности при встрече.

Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Последние материалы
На реке Чусовой в Свердловской области запустят речной трамвай в мае 2026 года
Врач-эндокринолог Наталья Балашова рассказала о влиянии гормонов на разводы
Столичный масштаб: Сергей Безруков представил программу театрального фестиваля для жителей Приамурья
Минтранс Дагестана направил тяжелую технику для устранения обвала в Ботлихском районе
Трон под Урсулой зашатался: Мадьяр неожиданно выставил Орбана на захват Брюсселя
Сахарный капкан за рулем: как привычка к безалкогольному пиву подводит водителей в пути
Рыбный конвейер: Камчатка экспортировала более 20 тысяч тонн рыбопродукции за четыре месяца 2026 года
За 50 дней мировой рынок лишился полумиллиарда баррелей нефти. И это только начало
Секреты Макади Бей: отдых в оазисе роскоши и уединения на берегу Красного моря
Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
