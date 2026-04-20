Инспекторы Россельхознадзора пресекли поставку небезопасных продуктов в детские учреждения Приморья. Очередная партия куриных яиц, прибывшая с Алтая, не прошла проверку на содержание запрещенных ветеринарных компонентов.
Девять тысяч семьсот яиц с одной из алтайских фабрик не попали на столы приморских детей. Лабораторная экспертиза ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" выявила в них следы противопаразитарных препаратов. Эти средства обычно используют для купирования кокцидиоза у сельхозптиц. Вещества остались в продукте из-за нарушения производителем "сроков ожидания" — периода, необходимого для полного вывода лекарства из организма птицы.
"Производитель банально сэкономил время, не выдержав карантинный интервал после лечения. Это прямое нарушение технологий безопасности", — прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda. Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов,.
Система контроля поставок в Приморье работает как высокоточный механизм. Регион, ориентированный на морскую логистику, привык к жестким стандартам. С начала года инспекторы проверили свыше 160 партий товара. Данный инцидент стал первым официально зафиксированным сбоем в 2026 году. Подобная бдительность крайне важна, ведь медицинское обеспечение и качество питания в социальных учреждениях требуют особого надзора.
"Такие случаи — редкость, но они обнажают уязвимости контроля на крупных предприятиях в центре страны", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям.
|Характеристика
|Данные по инциденту
|Объем изъятой партии
|9 700 штук
|Причина запрета
|Остатки противопаразитарных средств
Контроль качества становится ежедневной рутиной, а не экстренной мерой. Регион внедряет новые цифровые алгоритмы и модели управления, чтобы исключить риски. Эффективность системы подтверждают и успехи в других областях — от продвижения местных продуктов до энергетической модернизации.
"Важно понимать: любая задержка партии — это не просто бюрократия, а предотвращение рисков для здоровья", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству.
Производитель нарушил установленный регламент "сроков ожидания", отправив продукцию на реализацию до того, как химический состав пришел в норму.
Проверки осуществляются на плановой основе, инспекторы охватывают все крупные поступления в социальные объекты и розничную сеть.
Накопление ветеринарных препаратов в организме может вызвать аллергические реакции и нарушение микрофлоры, поэтому употребление таких продуктов строго запрещено.
Несоответствие нормам зафиксировано в ходе плановой проверки партии, предназначенной для образовательного учреждения региона.
