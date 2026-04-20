Инфляция в Волгоградской области в марте замедлилась до 5,07% по данным ЦБ

Волгоградская область демонстрирует аномальное спокойствие на фоне общероссийского ценового ралли. Пока федеральные показатели инфляции штурмуют отметку в 5,86%, местный рынок замер на уровне 5,07%. Статистика Банка России фиксирует: регион оказался в "тихой гавани", где цены растут медленнее, чем у соседей по ЮФО.
Продуктовая корзина волгоградцев в марте вела себя дисциплинированно. Темп прироста цен замедлился до 3,47%. Главным "якорем" стало растительное масло — богатый урожай подсолнечника обрушил стоимость сырья. Параллельно рост производства молока заставил ценники на сливочное масло поползти вниз. Даже экзотическое оливковое масло не выдержало давления крепкого рубля и стало доступнее.
Обратная ситуация в ресторанах и кафе. Общепит региона подорожал почти на 15%. Сказался дефицит предложения — закрытие ряда точек в областном центре на фоне роста зарплат и налогов создало вакуум. Яйца также попытались "взлететь" из-за пасхального спроса, хотя в годовом выражении они остаются на 17% дешевле, чем в прошлом сезоне.
Непродовольственный сектор превратился в поле боя логистики и спроса. Средства связи и компьютеры прибавили в цене. Виной тому — подорожание чипов памяти и транспортные издержки. Однако на длинной дистанции электроника все еще в минусе: за год гаджеты подешевели на 5,5-6%.
|Категория товаров/услуг
|Изменение за год (%)
|Общественное питание
|+14,60%
|Пассажирский транспорт
|+13,07%
|Бытовая техника
|-7,53%
|Масложировая продукция
|-4,90%
Парадоксально, но строительство жилья в частном секторе косвенно повлияло на цены в магазинах. Снижение темпов ввода многоквартирных домов охладило интерес к бытовой технике. Склады переполнены, ритейлеры вынуждены демпинговать, чтобы освободить место под новые коллекции.
"Снижение спроса на товары для обустройства дома — прямой индикатор охлаждения ипотечного рынка. Склады затоварены, и это сдерживает общую инфляцию в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Сектор услуг стал главным драйвером инфляции, разогнавшись до 10,72%. Основной удар нанес транспорт. Железнодорожные билеты в купе подорожали из-за сезонных коэффициентов и ажиотажа перед сезоном отпусков. Похожая ситуация в туризме: волгоградская погода в апреле нестабильна, что гонит людей в теплые страны, несмотря на ослабление рубля.
Единственное светлое пятно — рынок аренды. Массовый ввод квартир, купленных в период льготной ипотеки, увеличил предложение. Конкуренция заставила арендодателей умерить аппетиты, что привело к снижению цен в марте по сравнению с февралем.
Несмотря на локальные всплески, общая экономическая картина в области остается стабильной. Потребительский рынок адаптируется к новым условиям, балансируя между тарифами ЖКХ и стремлением населения к экономии. Малый бизнес продолжает нести издержки, но обвала предложения не наблюдается.
Основную роль сыграл высокий урожай подсолнечника и рост производства молочной продукции в регионе. Это позволило сдержать цены на базовые продукты питания.
Динамика зависит от курса валют и стоимости логистики комплектующих. В марте производители уже начали закладывать возросшие издержки в итоговую стоимость устройств.
Это связано с применением сезонных коэффициентов и ранним бронированием билетов на майские праздники и сезон отпусков. Спрос на транспорт традиционно растет весной.
Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.