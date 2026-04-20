Ошибки при оформлении налогового вычета могут привести к отказу, предупреждает эксперт Исмаилов
Миллионы за неделю тишины: почему Камчатка стала новым центром притяжения премиального туризма
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты
Прорехи в защите: почему ручное управление финансами привело к громкому скандалу в Магадане
Цифровая ловушка: как жители ЕАО лишились миллионов, доверившись фальшивым брокерам
Сохранение подавленности более 14 дней требует обращения к психотерапевту
Свой путь на Дальнем Востоке: в Хабаровске запустили проект по удержанию молодых кадров в регионе
От слуховых аппаратов до оперы: как предприниматели Владивостока идут навстречу ветеранам
Иркутск расселит 12,3 тыс. кв. метров ветхого жилья по нацпроекту

Инфляция в Волгоградской области в марте замедлилась до 5,07% по данным ЦБ

Россия » Юг » Волгоград

Волгоградская область демонстрирует аномальное спокойствие на фоне общероссийского ценового ралли. Пока федеральные показатели инфляции штурмуют отметку в 5,86%, местный рынок замер на уровне 5,07%. Статистика Банка России фиксирует: регион оказался в "тихой гавани", где цены растут медленнее, чем у соседей по ЮФО.

Волгоград
Фото: volganet.ru, direct by Правительство Волгоградской области, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Волгоград

Продовольственный сектор: дешевое масло против дорогого общепита

Продуктовая корзина волгоградцев в марте вела себя дисциплинированно. Темп прироста цен замедлился до 3,47%. Главным "якорем" стало растительное масло — богатый урожай подсолнечника обрушил стоимость сырья. Параллельно рост производства молока заставил ценники на сливочное масло поползти вниз. Даже экзотическое оливковое масло не выдержало давления крепкого рубля и стало доступнее.

Обратная ситуация в ресторанах и кафе. Общепит региона подорожал почти на 15%. Сказался дефицит предложения — закрытие ряда точек в областном центре на фоне роста зарплат и налогов создало вакуум. Яйца также попытались "взлететь" из-за пасхального спроса, хотя в годовом выражении они остаются на 17% дешевле, чем в прошлом сезоне.

Техника и быт: почему смартфоны дорожают, а пылесосы дешевеют

Непродовольственный сектор превратился в поле боя логистики и спроса. Средства связи и компьютеры прибавили в цене. Виной тому — подорожание чипов памяти и транспортные издержки. Однако на длинной дистанции электроника все еще в минусе: за год гаджеты подешевели на 5,5-6%.

Категория товаров/услуг Изменение за год (%)
Общественное питание +14,60%
Пассажирский транспорт +13,07%
Бытовая техника -7,53%
Масложировая продукция -4,90%

Парадоксально, но строительство жилья в частном секторе косвенно повлияло на цены в магазинах. Снижение темпов ввода многоквартирных домов охладило интерес к бытовой технике. Склады переполнены, ритейлеры вынуждены демпинговать, чтобы освободить место под новые коллекции.

"Снижение спроса на товары для обустройства дома — прямой индикатор охлаждения ипотечного рынка. Склады затоварены, и это сдерживает общую инфляцию в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Услуги и логистика: купе и заграница бьют по кошельку

Сектор услуг стал главным драйвером инфляции, разогнавшись до 10,72%. Основной удар нанес транспорт. Железнодорожные билеты в купе подорожали из-за сезонных коэффициентов и ажиотажа перед сезоном отпусков. Похожая ситуация в туризме: волгоградская погода в апреле нестабильна, что гонит людей в теплые страны, несмотря на ослабление рубля.

Единственное светлое пятно — рынок аренды. Массовый ввод квартир, купленных в период льготной ипотеки, увеличил предложение. Конкуренция заставила арендодателей умерить аппетиты, что привело к снижению цен в марте по сравнению с февралем.

Несмотря на локальные всплески, общая экономическая картина в области остается стабильной. Потребительский рынок адаптируется к новым условиям, балансируя между тарифами ЖКХ и стремлением населения к экономии. Малый бизнес продолжает нести издержки, но обвала предложения не наблюдается.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Волгограде

Почему инфляция в Волгограде ниже, чем в среднем по России?

Основную роль сыграл высокий урожай подсолнечника и рост производства молочной продукции в регионе. Это позволило сдержать цены на базовые продукты питания.

Будут ли дальше расти цены на гаджеты и компьютеры?

Динамика зависит от курса валют и стоимости логистики комплектующих. В марте производители уже начали закладывать возросшие издержки в итоговую стоимость устройств.

Почему проезд в поездах стал дороже?

Это связано с применением сезонных коэффициентов и ранним бронированием билетов на майские праздники и сезон отпусков. Спрос на транспорт традиционно растет весной.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Домашние животные
Зверь идет прямо на вас: одна хитрость при отступлении, которая поможет остаться в живых
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Садоводство, цветоводство
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Популярное
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят

Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.

Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Агроном Ольга Семёнова объяснила преимущества посева культур в холодную почву
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Больше никаких вредителей: простой способ подготовить клубнику к сезону с помощью пыли
Последние материалы
Инфляция в Калмыкии в марте ускорилась до 6,16% из-за роста цен на продукты
Прорехи в защите: почему ручное управление финансами привело к громкому скандалу в Магадане
Цифровая ловушка: как жители ЕАО лишились миллионов, доверившись фальшивым брокерам
Интеллект в заложниках: чем опасна системная зависимость человека от искусственного разума
Сохранение подавленности более 14 дней требует обращения к психотерапевту
Свой путь на Дальнем Востоке: в Хабаровске запустили проект по удержанию молодых кадров в регионе
От слуховых аппаратов до оперы: как предприниматели Владивостока идут навстречу ветеранам
Минобороны РФ определило заводы по производству дронов в восьми странах Европы
Иркутск расселит 12,3 тыс. кв. метров ветхого жилья по нацпроекту
Запрещено к употреблению: почему Россельхознадзор Приморья изъял партию алтайских яиц, предназначавшихся детям
