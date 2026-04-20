Инфляция в Волгоградской области в марте замедлилась до 5,07% по данным ЦБ

Волгоградская область демонстрирует аномальное спокойствие на фоне общероссийского ценового ралли. Пока федеральные показатели инфляции штурмуют отметку в 5,86%, местный рынок замер на уровне 5,07%. Статистика Банка России фиксирует: регион оказался в "тихой гавани", где цены растут медленнее, чем у соседей по ЮФО.

Продовольственный сектор: дешевое масло против дорогого общепита

Продуктовая корзина волгоградцев в марте вела себя дисциплинированно. Темп прироста цен замедлился до 3,47%. Главным "якорем" стало растительное масло — богатый урожай подсолнечника обрушил стоимость сырья. Параллельно рост производства молока заставил ценники на сливочное масло поползти вниз. Даже экзотическое оливковое масло не выдержало давления крепкого рубля и стало доступнее.

Обратная ситуация в ресторанах и кафе. Общепит региона подорожал почти на 15%. Сказался дефицит предложения — закрытие ряда точек в областном центре на фоне роста зарплат и налогов создало вакуум. Яйца также попытались "взлететь" из-за пасхального спроса, хотя в годовом выражении они остаются на 17% дешевле, чем в прошлом сезоне.

Техника и быт: почему смартфоны дорожают, а пылесосы дешевеют

Непродовольственный сектор превратился в поле боя логистики и спроса. Средства связи и компьютеры прибавили в цене. Виной тому — подорожание чипов памяти и транспортные издержки. Однако на длинной дистанции электроника все еще в минусе: за год гаджеты подешевели на 5,5-6%.

Категория товаров/услуг Изменение за год (%) Общественное питание +14,60% Пассажирский транспорт +13,07% Бытовая техника -7,53% Масложировая продукция -4,90%

Парадоксально, но строительство жилья в частном секторе косвенно повлияло на цены в магазинах. Снижение темпов ввода многоквартирных домов охладило интерес к бытовой технике. Склады переполнены, ритейлеры вынуждены демпинговать, чтобы освободить место под новые коллекции.

"Снижение спроса на товары для обустройства дома — прямой индикатор охлаждения ипотечного рынка. Склады затоварены, и это сдерживает общую инфляцию в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Услуги и логистика: купе и заграница бьют по кошельку

Сектор услуг стал главным драйвером инфляции, разогнавшись до 10,72%. Основной удар нанес транспорт. Железнодорожные билеты в купе подорожали из-за сезонных коэффициентов и ажиотажа перед сезоном отпусков. Похожая ситуация в туризме: волгоградская погода в апреле нестабильна, что гонит людей в теплые страны, несмотря на ослабление рубля.

Единственное светлое пятно — рынок аренды. Массовый ввод квартир, купленных в период льготной ипотеки, увеличил предложение. Конкуренция заставила арендодателей умерить аппетиты, что привело к снижению цен в марте по сравнению с февралем.

Несмотря на локальные всплески, общая экономическая картина в области остается стабильной. Потребительский рынок адаптируется к новым условиям, балансируя между тарифами ЖКХ и стремлением населения к экономии. Малый бизнес продолжает нести издержки, но обвала предложения не наблюдается.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Волгограде

Почему инфляция в Волгограде ниже, чем в среднем по России?

Основную роль сыграл высокий урожай подсолнечника и рост производства молочной продукции в регионе. Это позволило сдержать цены на базовые продукты питания.

Будут ли дальше расти цены на гаджеты и компьютеры?

Динамика зависит от курса валют и стоимости логистики комплектующих. В марте производители уже начали закладывать возросшие издержки в итоговую стоимость устройств.

Почему проезд в поездах стал дороже?

Это связано с применением сезонных коэффициентов и ранним бронированием билетов на майские праздники и сезон отпусков. Спрос на транспорт традиционно растет весной.

