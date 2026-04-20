Испытание на прочность: Кубок поршня проверит мастерство водителей в Магадане 26 апреля

Магаданский апрель традиционно приносит не только холодный ветер, но и повод испытать возможности полноприводной техники на пределе. Спортивный комплекс "Снегорка" готовится принять "Кубок поршня" — событие, которое вновь соберет любителей экстремальных дисциплин, проверяя на прочность и металл, и характер экипажей.
Территория "Снегорки" 26 апреля в 11.00 превратится в полигон для тех, кто не признает компромиссов с дорогой. Организаторы из клуба "Колымские медведи" открыли регистрацию для владельцев квадроциклов и серьезно подготовленных 4WD-внедорожников. Участники соревнований продемонстрируют, как работают узлы трансмиссии при пиковых нагрузках, напоминая о важности инфраструктурного контроля в региональных дорожных сетях.
"Подобные мероприятия требуют от техники работы на пределе крутящего момента, что неизбежно ведет к деградации ресурса ECU и агрегатов. Грамотная настройка — единственное спасение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Ставка на "Колымских медведей" сработала: сообщество давно вышло за рамки гаражных посиделок. Идеолог проекта Инна Бутаханова сделала упор на командное взаимодействие и здоровый досуг. В клубе действуют строгие ограничения: "сухой закон" на трассе стал негласной скрепой. Теперь семья — это полноценный участник экипажа, а не пассажир, ожидающий завершения заезда.
|Параметр соревнований
|Характеристики
|Дата проведения
|26 апреля, 11:00
|Локация
|СК "Снегорка", Магадан
"Подготовка кадров для ремонта сложной техники в регионах сейчас критична. С техникой на ДВ все понятно — она живет в условиях экстремальных нагрузок", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Развлекательная программа и фудкорт дополнят соревновательную часть. Гости смогут наблюдать за маневрами вживую, пока в других точках области модернизируют морские узлы и меняют логистику северных регионов, где доступность территорий зависит от качества транспортной связности.
"Внедорожный спорт — это всегда вызов устойчивости инфраструктуры. Когда человек выбирает активный досуг, регион обязан отвечать безопасными маршрутами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Квалифицированные экипажи на полноприводных внедорожниках или квадроциклах.
Приветствуется любая степень технической оснащенности, соответствующая регламенту безопасности.
Да, организаторы делают акцент на семейном формате и здоровом отдыхе, исключающем асоциальное поведение.
Работа фудкорта, общение с единомышленниками и возможность увидеть технику в реальных полевых условиях.
Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.