Свой путь на Дальнем Востоке: в Хабаровске запустили проект по удержанию молодых кадров в регионе

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край настраивает вектор на удержание талантов, запуская механизмы профессиональной интеграции молодежи прямо "за сопками". Губернаторский проект "Твое будущее" собирает выпускников на одной орбите с работодателями, минуя стадию хаотичных поисков вакансий. Это не просто разовая акция, а попытка синхронизировать академические амбиции с реальным производственным запросом региона.

Фото: Pravda.Ru by Александр Приходько
Профориентация нового формата

Фестиваль "Твое будущее" развернулся на двух площадках — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Основной драйвер процесса — национальный проект "Молодежь и дети". Здесь нет места абстрактным лекциям. Студенты напрямую контактируют с представителями профильных ведомств, медицины и образования.

"Интеграция вчерашних студентов в реальный сектор — задача стратегическая. Важно, чтобы молодой специалист не просто получил диплом, а понимал логику развития территории, где ему предстоит работать", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для понимания масштаба: в мероприятии приняли участие более 350 человек. Интерес к инженерным и медицинским кадрам продиктован суровой необходимостью. Регион нуждается в руках, способных не уезжать на запад, а строить экономику здесь.

Курс на удержание и развитие

Основной акцент организаторы делают на прозрачности. Федеральные программы — "Земский доктор" и "Земский учитель" — подаются выпускникам как готовый пакет социальных гарантий. Жилищный вопрос решается через инструменты льготной ипотеки со ставкой от 2% годовых, что для многих становится финальным аргументом в пользу регионального трудоустройства.

"Экономическая модель региона требует притока квалифицированных сил в горнодобывающую и лесную промышленность. Создание таких площадок — шаг к снижению кадрового голода в ключевых отраслях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инструмент поддержки Функционал для молодежи
Льготная ипотека Ставка от 2% годовых для специалистов
Наставничество Адаптация под руководством профи

Важно понимать, что без надежного тыла в виде транспортной инфраструктуры и социальной среды молодежь удержать сложно. Председатель комитета по делам молодежи Амалия Шихалева указала на необходимость "плотной связи" между образовательной базой и запросами экономики.

"Комфортная среда начинается с понятных перспектив. Когда человек видит запрос на свой труд и меры поддержки — он остается. Это база развития субъекта", — заявила в беседе с Pravda. Ru аналитик Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о карьере на ДВ

Кто может принять участие в фестивале?

Проект ориентирован на выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений, которые рассматривают трудоустройство внутри региона.

Какие отрасли представлены на мероприятии?

Спектр широкий: от медицины и образования до горнодобывающей промышленности и лесного сектора.

Есть ли поддержка по жилью?

Да, доступны льготные ипотечные программы со ставкой от 2% и региональные субсидии на компенсацию аренды для педагогов.

Когда планируется следующий этап?

Очередное мероприятие запланировано на 30 апреля, темой станут добывающие отрасли.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
