В Хабаровском крае наступил сезон повышенной активности иксодовых клещей, что требует от жителей региона максимальной бдительности и своевременной подготовки к летним выездам на природу. Местные органы здравоохранения призывают граждан обезопасить себя от серьезных инфекционных заболеваний с помощью превентивной вакцинации и ответственного отношения к прогулкам в парковых зонах.
Более 30 тысяч жителей хабаровского региона уже поставили прививки от клещевого энцефалита в текущем сезоне. В их числе насчитывается 12 тысяч детей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю настаивают: вакцинация является единственным эффективным способом предотвращения тяжелых последствий вирусной атаки.
"Вакцинация формирует необходимый иммунный ответ организма, что критически важно в условиях нашего климата. Это не просто мера предосторожности, а единственный способ минимизировать риски при неизбежных контактах с природой", — сказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Параллельно с прививочной кампанией коммунальные службы ведут санитарную очистку скверов и парковых пространств. Уборка прошлогодней листвы и мусора необходима перед проведением масштабной акарицидной обработки, которая направлена на снижение популяции членистоногих в местах массового отдыха горожан.
"Поддержание территорий в чистоте напрямую влияет на эффективность химических барьеров. Без первичной подготовки почвы любая профилактика превращается в пустую трату ресурсов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
|Способ защиты
|Характеристика
|Вакцинация
|Создание стойкого иммунитета для защиты от вируса
|Акарицидная обработка
|Снижение численности клещей на конкретной территории
Для индивидуальной защиты ведомство рекомендует использовать специализированные репелленты и одежду, плотно прилегающую к телу. Жителям удаленных районов и любителям активного отдыха на природе не стоит игнорировать стандартные меры предосторожности в пиковые месяцы активности насекомых.
"Клещи — это серьезная угроза для здоровья населения, борьба с которой требует комплексного подхода: от личной ответственности граждан до качественной работы городских служб по дезинсекции территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Оптимальное время — конец зимы и ранняя весна, чтобы организм успел выработать антитела до начала сезона.
Да, использование инсектоакарицидных средств в дополнение к вакцинации значительно повышает уровень защиты.
Обработке подлежат все основные общественные пространства, прошедшие санитарную очистку.
Необходимо обратиться в медицинское учреждение для консультации по составлению индивидуального графика защиты.
