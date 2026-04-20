Цена безопасности: почему жители Хабаровского края массово прививаются этой весной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае наступил сезон повышенной активности иксодовых клещей, что требует от жителей региона максимальной бдительности и своевременной подготовки к летним выездам на природу. Местные органы здравоохранения призывают граждан обезопасить себя от серьезных инфекционных заболеваний с помощью превентивной вакцинации и ответственного отношения к прогулкам в парковых зонах.

Клещ, обнаруженный на коже человека
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иммунизация как основной инструмент контроля

Более 30 тысяч жителей хабаровского региона уже поставили прививки от клещевого энцефалита в текущем сезоне. В их числе насчитывается 12 тысяч детей. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю настаивают: вакцинация является единственным эффективным способом предотвращения тяжелых последствий вирусной атаки.

"Вакцинация формирует необходимый иммунный ответ организма, что критически важно в условиях нашего климата. Это не просто мера предосторожности, а единственный способ минимизировать риски при неизбежных контактах с природой", — сказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Санитарная подготовка рекреационных зон

Параллельно с прививочной кампанией коммунальные службы ведут санитарную очистку скверов и парковых пространств. Уборка прошлогодней листвы и мусора необходима перед проведением масштабной акарицидной обработки, которая направлена на снижение популяции членистоногих в местах массового отдыха горожан.

"Поддержание территорий в чистоте напрямую влияет на эффективность химических барьеров. Без первичной подготовки почвы любая профилактика превращается в пустую трату ресурсов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Способ защиты Характеристика
Вакцинация Создание стойкого иммунитета для защиты от вируса
Акарицидная обработка Снижение численности клещей на конкретной территории

Для индивидуальной защиты ведомство рекомендует использовать специализированные репелленты и одежду, плотно прилегающую к телу. Жителям удаленных районов и любителям активного отдыха на природе не стоит игнорировать стандартные меры предосторожности в пиковые месяцы активности насекомых.

"Клещи — это серьезная угроза для здоровья населения, борьба с которой требует комплексного подхода: от личной ответственности граждан до качественной работы городских служб по дезинсекции территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации от клещевого энцефалита

Когда лучше всего делать прививку?

Оптимальное время — конец зимы и ранняя весна, чтобы организм успел выработать антитела до начала сезона.

Нужно ли обрабатывать одежду?

Да, использование инсектоакарицидных средств в дополнение к вакцинации значительно повышает уровень защиты.

Все ли парки будут обработаны?

Обработке подлежат все основные общественные пространства, прошедшие санитарную очистку.

Что делать, если пропустил этап вакцинации?

Необходимо обратиться в медицинское учреждение для консультации по составлению индивидуального графика защиты.

Экспертная проверка: Елена Романова (эксперт по социальной политике), Ольга Морозова (специалист по инфраструктуре), Ирина Петрова (эксперт по чрезвычайным ситуациям)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.