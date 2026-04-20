Упор на кадры: форум в Анадыре определил приоритеты роста ВРП и доходов населения Чукотки до 2035 года

В Анадыре завершился форум "Чукотка Будущего", где ключевые участники социально-экономического сектора обсуждали трансформацию региональной экономики. В течение двух насыщенных дней представители власти и бизнеса вырабатывали векторы развития, направленные на повышение качества жизни в арктических условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Bok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анадырь, гора Верблюжка

Пространство новых возможностей

Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов обозначил амбициозные задачи стратегии до 2035 года. В планах — удвоение валового регионального продукта. При этом реальное благосостояние граждан, согласно расчётам, должно вырасти на 77%. Округ остается ключевым ресурсным узлом страны, однако фокус смещается в сторону комплексной индустриализации, подобно тому как развиваются логистические хабы, такие как центры профессиональных компетенций на островах.

"Региональные бюджеты сегодня всё чаще строятся не на латании дыр, а на долгосрочном планировании инвестиций в капитал. Чукотка демонстрирует переход от сырьевой модели к экономике сервиса и знаний", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт Валерий Козлов.

Человеческий капитал как драйвер роста

Программа форума сосредоточилась на развитии личности и предпринимательской инициативы. Практический обмен опытом в формате TED-talk стал центральным элементом мероприятия. Приглашенные специалисты, включая предпринимателей Гузель Санжапову и Полину Воронину, транслировали механики масштабирования малых производств. Эти кейсы важны для развития территорий, где жизнь полевых мобильных бригад или работа инфраструктурных проектов в Певеке требуют личного участия каждого жителя.

"Социальная политика в суровых широтах неизбежно требует поддержки многодетных семей и снижения миграционного оттока. Инвестиции в людей здесь — единственный способ стабилизировать демографическую ситуацию", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист Елена Романова.

Параметр развития Целевой показатель к 2035 году Валовый региональный продукт Увеличение в 2 раза Реальные доходы населения Рост на 77%

Во второй день работала консультационная сессия, где бизнес мог получить экспертизу от ведомств. Вопросы налогов, права и долговых реструктуризаций оказались лидерами по запросам предпринимателей. Также обсуждались образовательные модели для подготовки строительных кадров, актуальные для всего ДФО.

"Инфраструктура на местах — это основа комфорта. Без качественного благоустройства и дорожной сети любые бизнес-инициативы будут тормозиться из-за логистических издержек", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Какие основные задачи стоят перед малым бизнесом на Чукотке?

Основная задача — переход от монозависимости от ресурсов к созданию собственной сферы услуг и производства, способных обеспечить нужды местного населения.

Как власти округа планируют удерживать молодежь?

Через формирование образовательного кластера, создание новых рабочих мест в высокотехнологичных секторах и развитие академической базы.

Какие ведомства были представлены на консультационных площадках?

От МЧС до надзорных органов, представители которых разъясняли предпринимателям правовые нормы, требования пожарной безопасности и налоговые преференции.

Станет ли форум ежегодным?

Мероприятие проводится второй год подряд, организаторы планируют сохранять практику ежегодных экспертных дискуссий для уточнения стратегии развития.

