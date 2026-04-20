Упор на кадры: форум в Анадыре определил приоритеты роста ВРП и доходов населения Чукотки до 2035 года

В Анадыре завершился форум "Чукотка Будущего", где ключевые участники социально-экономического сектора обсуждали трансформацию региональной экономики. В течение двух насыщенных дней представители власти и бизнеса вырабатывали векторы развития, направленные на повышение качества жизни в арктических условиях.
Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов обозначил амбициозные задачи стратегии до 2035 года. В планах — удвоение валового регионального продукта. При этом реальное благосостояние граждан, согласно расчётам, должно вырасти на 77%. Округ остается ключевым ресурсным узлом страны, однако фокус смещается в сторону комплексной индустриализации, подобно тому как развиваются логистические хабы, такие как центры профессиональных компетенций на островах.
"Региональные бюджеты сегодня всё чаще строятся не на латании дыр, а на долгосрочном планировании инвестиций в капитал. Чукотка демонстрирует переход от сырьевой модели к экономике сервиса и знаний", — рассказал в беседе с Pravda. Ru эксперт Валерий Козлов.
Программа форума сосредоточилась на развитии личности и предпринимательской инициативы. Практический обмен опытом в формате TED-talk стал центральным элементом мероприятия. Приглашенные специалисты, включая предпринимателей Гузель Санжапову и Полину Воронину, транслировали механики масштабирования малых производств. Эти кейсы важны для развития территорий, где жизнь полевых мобильных бригад или работа инфраструктурных проектов в Певеке требуют личного участия каждого жителя.
"Социальная политика в суровых широтах неизбежно требует поддержки многодетных семей и снижения миграционного оттока. Инвестиции в людей здесь — единственный способ стабилизировать демографическую ситуацию", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист Елена Романова.
|Параметр развития
|Целевой показатель к 2035 году
|Валовый региональный продукт
|Увеличение в 2 раза
|Реальные доходы населения
|Рост на 77%
Во второй день работала консультационная сессия, где бизнес мог получить экспертизу от ведомств. Вопросы налогов, права и долговых реструктуризаций оказались лидерами по запросам предпринимателей. Также обсуждались образовательные модели для подготовки строительных кадров, актуальные для всего ДФО.
"Инфраструктура на местах — это основа комфорта. Без качественного благоустройства и дорожной сети любые бизнес-инициативы будут тормозиться из-за логистических издержек", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт Ольга Морозова.
Основная задача — переход от монозависимости от ресурсов к созданию собственной сферы услуг и производства, способных обеспечить нужды местного населения.
Через формирование образовательного кластера, создание новых рабочих мест в высокотехнологичных секторах и развитие академической базы.
От МЧС до надзорных органов, представители которых разъясняли предпринимателям правовые нормы, требования пожарной безопасности и налоговые преференции.
Мероприятие проводится второй год подряд, организаторы планируют сохранять практику ежегодных экспертных дискуссий для уточнения стратегии развития.
