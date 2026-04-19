Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного

Раннее потепление превращает лесные опушки Ханты-Мансийского автономного округа в зону повышенного внимания. Рекордные для севера температуры пробуждают рептилий раньше привычных календарных сроков, меняя привычный уклад жизни дачников и любителей активного отдыха.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гадюка у дров в саду

Биологический ритм рептилий

Жители Югры готовятся к встрече с фауной, чей метаболизм напрямую зависим от градусов Цельсия. Устойчивый прогрев почвы до +5…+6 градусов запускает механизмы выхода из зимовки. Доктор биологических наук Сергей Леонов указывает, что при раннем потеплении отдельные змеи могут выходить из укрытий уже в конце апреля, а массовая активность обычно начинается в мае, когда прогревается почва.

"Биологическая активность хладнокровных в текущих условиях требует внимательности. Если в прошлом году графики были смещены, нынешняя аномальная весна диктует свои правила игры", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик территорий Валерий Козлов.

Безопасность в лесах Югры

Рептилии после зимы ищут места для терморегуляции. Пни, валежник, сухая трава вдоль экологических троп становятся точками концентрации змей. Ужи и медянки — частые соседи, однако гадюка представляет реальную опасность для человека. В период трудовых будней и весенних выездов на природу крайне важно учитывать риски, сопоставимые со сложностями ценовой реальности в секторе медицинских услуг.

Тип змеи Опасность для человека Обыкновенный уж Минимальная Гадюка обыкновенная Высокая (требует внимания)

"Инфраструктурная готовность площадок к весне часто игнорирует природные риски. Важно проводить очистку территорий от сухостоя, где змеи находят убежище после спячки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Для тех, кто планирует летний отдых, вопрос безопасности на дачных участках становится приоритетным. В отличие от культурных центров, природа требует осторожности. Помните: змея первой не нападает, она лишь защищается, греясь на солнце.

Ответы на популярные вопросы о змеях

Почему змеи вылезают раньше срока?

Рост температуры почвы выше +5 градусов провоцирует выход из анабиоза.

Где чаще всего можно встретить гадюку весной?

На солнечных опушках, у пней и в кучах прошлогодней листвы.

Чем опасна гадюка?

Ее яд вызывает интоксикацию, требующую немедленного медицинского наблюдения.

Как обезопасить свой участок?

Зачистить территорию от валежника, высокой травы и мусора.

"Миграция рептилий — это сигнал для служб благоустройства. Необходим контроль мест массового пребывания людей, приближенных к лесным массивам", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

