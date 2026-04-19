Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного

Раннее потепление превращает лесные опушки Ханты-Мансийского автономного округа в зону повышенного внимания. Рекордные для севера температуры пробуждают рептилий раньше привычных календарных сроков, меняя привычный уклад жизни дачников и любителей активного отдыха.
Жители Югры готовятся к встрече с фауной, чей метаболизм напрямую зависим от градусов Цельсия. Устойчивый прогрев почвы до +5…+6 градусов запускает механизмы выхода из зимовки. Доктор биологических наук Сергей Леонов указывает, что при раннем потеплении отдельные змеи могут выходить из укрытий уже в конце апреля, а массовая активность обычно начинается в мае, когда прогревается почва.
"Биологическая активность хладнокровных в текущих условиях требует внимательности. Если в прошлом году графики были смещены, нынешняя аномальная весна диктует свои правила игры", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик территорий Валерий Козлов.
Рептилии после зимы ищут места для терморегуляции. Пни, валежник, сухая трава вдоль экологических троп становятся точками концентрации змей. Ужи и медянки — частые соседи, однако гадюка представляет реальную опасность для человека. В период трудовых будней и весенних выездов на природу крайне важно учитывать риски, сопоставимые со сложностями ценовой реальности в секторе медицинских услуг.
|Тип змеи
|Опасность для человека
|Обыкновенный уж
|Минимальная
|Гадюка обыкновенная
|Высокая (требует внимания)
"Инфраструктурная готовность площадок к весне часто игнорирует природные риски. Важно проводить очистку территорий от сухостоя, где змеи находят убежище после спячки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Для тех, кто планирует летний отдых, вопрос безопасности на дачных участках становится приоритетным. В отличие от культурных центров, природа требует осторожности. Помните: змея первой не нападает, она лишь защищается, греясь на солнце.
Рост температуры почвы выше +5 градусов провоцирует выход из анабиоза.
На солнечных опушках, у пней и в кучах прошлогодней листвы.
Ее яд вызывает интоксикацию, требующую немедленного медицинского наблюдения.
Зачистить территорию от валежника, высокой травы и мусора.
"Миграция рептилий — это сигнал для служб благоустройства. Необходим контроль мест массового пребывания людей, приближенных к лесным массивам", — предупредила в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.
Изучите, почему навоз утратил свою популярность среди дачников и какие современные альтернативы могут обеспечить лучший результат.