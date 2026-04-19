Россия » Центр » Липецк

Липецкая область закрепляет статус региона-лидера, запуская инновационные площадки для освоения алгоритмов будущего. В сердце Черноземья ставка сделана на интеллект, способный не только автоматизировать рутину, но и радикально перекроить местную экономику в ближайшие годы.

Рукопожатие ии с человеком
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Открыт первый региональный Бизнес ГигаХаб

В липецкой "Школе 21" дан старт работе первого в стране обучающего центра по созданию ИИ-агентов — Бизнес ГигаХаба. Теперь предприниматели и госслужащие региона на практике осваивают инструменты государственной цифровой трансформации. Руководство области не просто следует трендам, а активно внедряет технологии в работу министерств, где уже назначены ответственные за интеграцию ИИ. Совет по искусственному интеллекту под управлением губернатора Игоря Артамонова задает вектор развития, превращая регион в полигон для передовых внедрений.

"Масштабируемость таких решений в региональных администрациях критически важна. Мы видим, как отладка процессов снижает операционные издержки, высвобождая человеческий капитал для управления, а не механического заполнения форм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку жилья и инфраструктуры Артур Волков.

Цифровая эволюция: ВРП и новые горизонты

По прогнозам Сбербанка, активная адаптация бизнеса к ИИ-технологиям даст внушительный толчок региональной экономике. К 2030 году прирост ВРП Липецкой области оценивается в 70,2 миллиарда рублей. Основной вклад внесут обрабатывающие производства и сфера торговли. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать до четырех месяцев рутинного труда ежегодно. Это станок, который сегодня простаивает без должных знаний у операторов.

Сектор экономики Прогноз прироста ВРП (млрд руб.)
Обрабатывающие производства 39,2
Торговля 7,5

"Переход на такие модели требует учета стабильности энергосетей, чтобы нагрузка от работы вычислительных мощностей и дата-центров не приводила к сбоям, как это случалось в Ельце при нелегальном майнинге. Технологии должны быть легальными и прозрачными", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Технологии будущего без кода

Обучение в хабе ориентировано на практическое использование "ГигаЧат Бизнес". Участникам не требуется глубокое знание языков программирования. В программу включено создание корпоративных хранилищ и разработка агентов, способных обрабатывать нормативную документацию и промышленные задачи. В то время как на Западе экономические показатели в сфере услуг стагнируют, агентная модель позволяет полностью автоматизировать взаимодействие с поставщиками и продажу решений. Суверенитет данных здесь остается приоритетом, защищающим компании от внешних манипуляций.

"Малый и средний бизнес получит инструменты автоматизации, которые ранее были доступны только корпорациям. Это позволит нивелировать разрыв в производительности, составляющий сегодня тройную разницу между использующими ИИ и консервативными компаниями", — заявила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по культуре и развитию регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о внедрении ИИ

Нужно ли нанимать дорогого программиста для внедрения ИИ-агентов?

Нет, инструменты уровня "ГигаЧат Бизнес" позволяют настраивать процессы без навыков написания сложного кода.

Какие отрасли выиграют от ИИ быстрее всего?

Наибольший эффект прогнозируется в обрабатывающей промышленности, торговле и документообороте госсектора.

Есть ли риски использования ИИ при работе с секретной документацией?

Российские платформы обеспечивают суверенитет данных, исключая утечки в зарубежные системы, что делает их пригодными для госсектора.

Почему бизнес-структуры всё ещё медлят с внедрением ИИ?

Основной барьер — нехватка знаний и понимания методологии, что и призван преодолеть Бизнес ГигаХаб.

Экспертная проверка: эксперт Артур Волков, эксперт Евгений Блех, эксперт Татьяна Зайцева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
