Россия » Центр » Белгород

Историческая наука в регионах переживает проверку на прочность, когда народные предания сталкиваются с сухими архивными документами. Белгородские эксперты ответили на инициативу общественников, требовавших переписать летопись основания города, опираясь на спорные гипотезы прошлых десятилетий.

Белгород
Фото: Self-photographed by Glavkom_NN, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Белгород

Суть спора о тысячелетии

Группа ветеранов Вооружённых Сил РФ выступила с предложением внести правки в учебное пособие по истории края. Заявители настаивают, что Белгород старше официальной даты основания — 1596 года — на целую тысячу лет. Параллельно прозвучали требования упомянуть загадочную Тартарию.

История вопроса уходит корнями в 1980-е годы. Тогда местный краевед Юрий Шмелёв озвучил версию о глубокой древности города, которую даже успели отпраздновать в 1995 году. Однако профессиональное сообщество приняло такую трактовку в штыки.

"История не терпит допущений, основанных на патриотическом порыве, а не на первичных источниках. Когда мы говорим о культурном наследии, важна документальная чистота, иначе мы девальвируем саму значимость прошлого", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Наука против вымысла

Начальник управления по делам архивов Павел Субботин провёл тщательный анализ. Вывод оказался однозначным: гипотеза не имеет под собой фундамента. Обращение в региональные ведомства с требованием включить в школьную программу данные факты было отклонено из-за отсутствия доказательной базы.

Академик Борис Рыбаков ещё в 1994 году прямо указал на то, что летописные упоминания относятся к иным поселениям. Цитата академика расставляет точки над "i":

"Это грубейшая ошибка, так как там речь идёт о Белгороде под Киевом, основанном Владимиром Святым в 991 году и неоднократно упоминаемом в летописи в связи с нападениями печенегов в 990-е годы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Тип данных Научный статус
Основание в 1596 году Подтверждено архивами
Тысячелетняя история Не подтверждено данными

Ранее ошибочные выводы строились на находках середины прошлого века, которые приняли за славянскую культуру. Позднее исследования уточнили их принадлежность к салтово-маяцкой культуре Хазарского каганата.

"Попытки подменить архивную правду легендами создают риск для социальной стабильности, ведь школьники должны получать верифицированные знания, а не мифы", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о краеведении

Почему версию о тысячелетии продолжают отстаивать?

Она привлекательна для туризма и формирования чувства гордости, однако не опирается на археологию.

Что делать, если найдены старинные артефакты?

Необходимо передать находки в аккредитованные музейные институции для анализа профессиональными археологами.

Почему архивы так важны в этом споре?

Только документальный след позволяет отличить реальное основание города от гипотез.

Могут ли изменить программу обучения?

Министерство просвещения запрещает включать в учебники информацию, не имеющую под собой доказанной научной основы.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, аналитик Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
