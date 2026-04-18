Битва за качество: учёные Череповецкого госуниверситета представили систему для контроля свежести рыбы

Технологический сектор Череповца меняет правила игры в пищевой промышленности. Инженеры создали систему, исключающую человеческий фактор при оценке качества рыбы. Инновация обещает стать стандартом для конвейерных линий по всей стране.

Рыба

Нейросети на страже свежести

Сотрудники Череповецкого госуниверситета совместно с коллегами из Университета Абдула Малика Аль Саади представили "умную камеру". Устройство сканирует продукцию дистанционно. Точность анализа — 90%. Алгоритмы фиксируют окисление жиров и активность бактериальных культур за доли секунды.

"Это серьезный шаг для профилактики пищевых рисков. Автоматизация биохимического контроля исключит халатность при приемке сырья", — заявила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Традиционные методы требуют многодневных лабораторных тестов. Институциональные издержки на простой конвейеров из-за ожидания результатов парализуют производство. Новая разработка работает в потоке.

Промышленная экономика контроля

Система направляет вердикт мгновенно. Партия либо идет в переработку, либо утилизируется. Модернизация процессов позволяет снизить объем брака, поступающего в сетевой ритейл. Разработку поддержал Российский научный фонд.

"Себестоимость контроля снижается кратно. Любая задержка на линии — деньги, улетающие в трубу. Технология бьет точно в цель", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параметр Старый метод Череповецкая система Скорость До 72 часов Мгновенно Контакт Полное изъятие Бесконтактно

Масштабирование устройства потребует доработки под разные виды продукции. Ученые создают универсальный алгоритм для рыбной промышленности.

"Математическая модель устойчива. Главное — внедрить её в стандарты контрольных ведомств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о контроле качества

Какова точность нейросети?

Система определяет состояние продукта с точностью до 90%.

Требуется ли контакт камеры с продуктом?

Нет, устройство работает полностью дистанционно, не повреждая сырье.

Кто поддержал проект разработки?

Финансирование и научное сопровождение обеспечил Российский научный фонд.

Какие факторы анализирует камера?

Нейросеть выявляет активность細菌, следы окисления жиров и иные биохимические маркеры порчи.

Читайте также