Технологический сектор Череповца меняет правила игры в пищевой промышленности. Инженеры создали систему, исключающую человеческий фактор при оценке качества рыбы. Инновация обещает стать стандартом для конвейерных линий по всей стране.
Сотрудники Череповецкого госуниверситета совместно с коллегами из Университета Абдула Малика Аль Саади представили "умную камеру". Устройство сканирует продукцию дистанционно. Точность анализа — 90%. Алгоритмы фиксируют окисление жиров и активность бактериальных культур за доли секунды.
"Это серьезный шаг для профилактики пищевых рисков. Автоматизация биохимического контроля исключит халатность при приемке сырья", — заявила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Традиционные методы требуют многодневных лабораторных тестов. Институциональные издержки на простой конвейеров из-за ожидания результатов парализуют производство. Новая разработка работает в потоке.
Система направляет вердикт мгновенно. Партия либо идет в переработку, либо утилизируется. Модернизация процессов позволяет снизить объем брака, поступающего в сетевой ритейл. Разработку поддержал Российский научный фонд.
"Себестоимость контроля снижается кратно. Любая задержка на линии — деньги, улетающие в трубу. Технология бьет точно в цель", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Параметр
|Старый метод
|Череповецкая система
|Скорость
|До 72 часов
|Мгновенно
|Контакт
|Полное изъятие
|Бесконтактно
Масштабирование устройства потребует доработки под разные виды продукции. Ученые создают универсальный алгоритм для рыбной промышленности.
"Математическая модель устойчива. Главное — внедрить её в стандарты контрольных ведомств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Система определяет состояние продукта с точностью до 90%.
Нет, устройство работает полностью дистанционно, не повреждая сырье.
Финансирование и научное сопровождение обеспечил Российский научный фонд.
Нейросеть выявляет активность бактерий, следы окисления жиров и иные биохимические маркеры порчи.
