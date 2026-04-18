Второе дыхание демографии: Вологодская область заняла четвёртое место по уровню рождаемости в СЗФО

Вологодская область уверенно берет курс на демографический подъем. Регион показал один из лучших результатов в стране по темпам роста коэффициента рождаемости, обходя среднестатистические показатели по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ младенец

Новая динамика демографии

Вологодская область зафиксировала второй результат в России по приросту суммарного коэффициента рождаемости. Данные озвучила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова во время проведения конгресса "Право на жизнь". По состоянию на март 2026 года региональный показатель достиг отметки 1,386.

Для сравнения, общероссийский уровень зафиксирован на значении 1,362, а средний показатель по СЗФО составил 1,217. Прирост за год на Вологодчине составил 0,067 пункта. Лидером списка остается Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 0,097.

"Статистика демонстрирует прямую связь между адресными мерами поддержки и готовностью населения к планированию детей. Регион стал точкой притяжения для молодых пар", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Факторы роста и поддержка семей

Губернатор Георгий Филимонов связывает успех с системными шагами в социальной политике. Важную роль играют инициативы программы "Семья — оплот Русского Севера" и мероприятия профильного нацпроекта. Комплексный подход включает диспансеризацию и развитие инфраструктуры, что улучшает качество жизни, как и в других субъектах, где активно ведется газификация или ремонт мостов.

Параметр Значение / Статус Коэффициент рождаемости (март 2026) 1,386 Позиция в СЗФО 4-е место Позиция в РФ 33-я строчка

За первый квартал текущего года новыми мерами поддержки воспользовались свыше 2,5 тысячи семей. Эти усилия позволили области подняться с 40-й на 33-ю позицию в общероссийском рейтинге. Работа по созданию комфортной среды продолжается, что сопоставимо с тем, как благоустройство территорий меняет облик исторических зон.

"Демография — это всегда инвестиция в будущее. Когда область создает условия для жизни, семьи перестают бояться неопределенности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Вологодская стратегия показывает, что локальные программы дают результат даже на фоне общероссийских вызовов. Опыт региона может стать примером для территорий, где преображение социальных объектов является приоритетом. Успешный кейс подтверждает: системность побеждает хаос.

"Рост показателей требует контроля над инфраструктурой. Доступность медицины и благоустроенные парки — база для семейного благополучия", — заявила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о демографии

Как оценивается успех региона по рождаемости?

Успех определяется через суммарный коэффициент рождаемости, который показывает среднее число детей на одну женщину, а также по динамике прироста относительно аналогичных периодов прошлых лет.

Какие программы помогают вологжанам?

Основную роль играет региональная программа "Семья — оплот Русского Севера" в сочетании с федеральными инициативами нацпроекта "Семья".

Стали ли жители области увереннее в будущем?

Рост коэффициента рождаемости прямо коррелирует с повышением социальной поддержки, что, по оценкам властей, транслируется в уверенность жителей при принятии решения о расширении семьи.

На какой позиции регион находится в СЗФО?

По результатам первого квартала 2026 года Вологодская область занимает четвертое место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

