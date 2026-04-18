Творческий десант в Сыктывкаре: молодёжь Коми готовит грандиозный финал фестиваля Самый СОчный

Студенческое движение в Республике Коми выходит на новый творческий уровень. В конце апреля Сыктывкар станет точкой притяжения для активной молодежи, готовящейся продемонстрировать свои таланты на региональном смотре. Событие организовано благодаря победе региона в федеральном грантовом конкурсе, что превращает локальный фестиваль в полноценный инкубатор креативных компетенций.

Фестивальный формат и локации

Фестиваль "Самый СОчный" пройдет в Сыктывкаре с 24 по 26 апреля 2026 года. Творческая программа охватит 250 участников, делегированных вузами и колледжами республики, а также представителями международных и российских молодежных структур. Программа фестиваля разбита на четыре дисциплины: "Вокал", "Хореография", "Оригинальный жанр" и "Медиа".

Для участников предусмотрены профессиональные мастер-классы, повышающие уровень компетенций в общественной деятельности. Итогом станет гала-концерт, где выступят финалисты отбора. Шоу пройдет 26 апреля в актовом зале на улице Коммунистической, 25.

"Поддержка студенческих инициатив сегодня — это инвестиция в кадры, которые завтра будут менять облик городов", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Путь к федеральному этапу

Лучшие исполнители отправятся в Великий Новгород. Там с 7 по 11 октября 2026 года состоится масштабный творческий смотр студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Для ребят это возможность заявить о себе на федеральном уровне, где развитие социальных программ требует активного участия молодежи.

Этап Место проведения Республиканский отбор Сыктывкар (апрель 2026) Окружной финал Великий Новгород (октябрь 2026)

"Творчество — это индикатор вовлеченности. Если студент находит время на медиа и хореографию помимо учебы, он будет эффективен и в инфраструктурных проектах", — сказал в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Мнение профильных экспертов

Организаторами выступает Минмолодежи Коми вместе с ведущими вузами региона. Формирование комфортной городской среды невозможно без участия активного студенчества.

"Такие мероприятия решают вопрос закрепления талантливых кадров внутри своего региона", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о студенческой активности

Кто может участвовать в фестивале?

Студенты вузов, техникумов и колледжей Республики Коми, а также члены молодежной организации "Российские студенческие отряды".

Нужна ли регистрация на гала-концерт?

Жители Сыктывкара приглашаются 26 апреля в 15:00. Финальное выступление проходит в открытом формате в актовом зале университета.

Почему фестиваль важен для региона?

Победа в грантовом конкурсе "Регион для молодых" подтверждает высокий уровень работы с молодежной политикой в Коми.

Что делать, если не прошел в финал?

Фестиваль предусматривает мастер-классы, которые помогают развивать навыки для будущих творческих достижений на других площадках.

