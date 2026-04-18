Балтийский вызов: Калининград обошёл Сочи по авиабронированиям на майские праздники

Российский туристический рынок на майские праздники 2026 года меняет географию предпочтений. Традиционные курорты теснятся под натиском новых фаворитов, а авиатрафик демонстрирует нетривиальные сдвиги.

Набережная, Калиниград
Фото: commons.wikimedia.org by VladislavChirkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Набережная, Калиниград

Калининград теснит Сочи

Калининград ворвался в тройку лидеров по авиабронированиям на майские даты, обойдя Сочи. Аналитики транспортного сектора отмечают рост интереса к балтийскому побережью, где локация превращается в самостоятельный бренд. В топах по-прежнему Москва и Санкт-Петербург, удерживающие 15% и 11% спроса соответственно. Калининград забрал 10% сегмента.

Зарубежные направления пересобрали карту миграции. Узбекистан вырвался на первое место с 16%, сместив Турцию. Последняя зафиксировала 15%. Белоруссия замыкает тройку лидеров с 11%. Путешествия в регион стали доступнее благодаря развитию логистических путей.

"Рынок реагирует на перегруженность южных направлений. Спрос на Балтику — это не просто мода, а поиск альтернатив в условиях дефицита инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Отели и поезда: векторы спроса

В железнодорожном сегменте консерватизм бьет рекорды. Москва лидирует с 30%, за ней идут Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). Структура культурного потребления остается неизменной с 2025 года.

Локация Доля бронирований отелей
Санкт-Петербург 25%
Москва 13%
Казань 6%

Специалисты отмечают стабилизацию туристического спроса. Зарубежные отели чаще выбирают в Белоруссии (24%) и Турции (23%). Китай фиксирует рост интереса, достигнув 8% доли рынка.

"Туристы стали рациональнее. Короткие поездки на 2-3 ночи диктуют необходимость плотной логистики — люди не хотят тратить время на долгие перелеты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мнение экспертов

Туризм требует внимания к деталям, будь то правила перемещения товаров или доступность объектов комфорта. Рост популярности малых городов Карелии или экологических направлений показывает, что отдых становится нишевым.

"Длительность поездки в 48-72 часа — это маркер уикенд-туризма. Городам нужно предлагать концентрированные впечатления, иначе поток уйдет дальше", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму  Татьяна  Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях

Почему Калининград стал популярнее Сочи на майские праздники?

Аналитики связывают это с диверсификацией интересов и насыщенностью южных курортных локаций, что заставляет туристов выбирать исторические центры с мягким климатом.

Какие зарубежные направления сейчас наиболее востребованы у россиян?

Лидируют Узбекистан, Турция и Белоруссия, демонстрируя высокую плотность авиабронирований и интерес к культурному обмену.

Увеличился ли интерес к путешествиям в Китай?

Да, доля поездок в Китай достигла 8%, что говорит о восстановлении и росте спроса на восточном направлении.

Какова средняя продолжительность поездки на майские выходные?

Большинство туристов планируют отдых на две-три ночи, предпочитая интенсивный ритм передвижений.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга  Морозова, обозреватель по туризму Татьяна  Зайцева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
