Ресурс будущего: в Мурманской области открыли добычу критически важного лития

Заполярье переходит от природных богатств к высокотехнологичному промышленному освоению. В Мурманской области официально стартовал процесс извлечения руды на перспективном месторождении, что делает регион ключевой точкой на литиевой карте страны.

Старт выемки руды в Ловозерском округе

Полмостундровское месторождение в Ловозерском округе перешло из фазы проектирования в стадию активной добычи. Первая выемка руды уже произведена. Губернатор Андрей Чибис подтвердил, что работа идет согласно утвержденному графику. В 2026 году планируется получение первой товарной продукции, что станет знаковым событием для отрасли.

"Добыча лития внутри страны — это необходимость, продиктованная спросом на современные аккумуляторы. В текущих условиях полагаться на импорт критических минералов слишком рискованно", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экономические цели и технологический суверенитет

Освоение недр направлено на создание собственной минерально-сырьевой базы. Металл критически важен для производства электроники и развития атомной энергетики. Проекты по добыче обеспечат регион 400 рабочими местами, а казна получит 5,5 млрд рублей в виде налоговых отчислений.

"Индустриальное развитие Арктики требует системного подхода к кадрам. Создание высокооплачиваемых вакансий позволит закрепить специалистов в условиях Заполярья", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Параметр Значение Общая мощность месторождений 3 млн тонн руды в год Налоговые поступления 5,5 млрд рублей

Региональные власти обеспечивают полное сопровождение инициаторов инвестиционных проектов. Местные карьеры станут не просто узлами добычи, но и фундаментом для промышленного роста.

"Бюджетная поддержка и понятная регуляторика ускоряют ввод производственных мощностей. Это критически важно для макроэкономики субъекта", — сказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о добыче лития

Где именно ведутся работы?

Работы сосредоточены на Полмостундровском месторождении в Ловозерском округе Мурманской области.

Каковы сроки начала товарной отгрузки?

Получение первого товарного продукта запланировано на 2026 год.

Сколько рабочих мест будет создано?

Проекты предполагают открытие более 400 высокооплачиваемых вакансий для местных жителей и специалистов.

Почему литий так важен?

Этот металл критически необходим для производства современных аккумуляторных батарей, электроники и развития атомной промышленности.

Читайте также