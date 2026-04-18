Заполярье переходит от природных богатств к высокотехнологичному промышленному освоению. В Мурманской области официально стартовал процесс извлечения руды на перспективном месторождении, что делает регион ключевой точкой на литиевой карте страны.
Полмостундровское месторождение в Ловозерском округе перешло из фазы проектирования в стадию активной добычи. Первая выемка руды уже произведена. Губернатор Андрей Чибис подтвердил, что работа идет согласно утвержденному графику. В 2026 году планируется получение первой товарной продукции, что станет знаковым событием для отрасли.
"Добыча лития внутри страны — это необходимость, продиктованная спросом на современные аккумуляторы. В текущих условиях полагаться на импорт критических минералов слишком рискованно", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Освоение недр направлено на создание собственной минерально-сырьевой базы. Металл критически важен для производства электроники и развития атомной энергетики. Проекты по добыче обеспечат регион 400 рабочими местами, а казна получит 5,5 млрд рублей в виде налоговых отчислений.
"Индустриальное развитие Арктики требует системного подхода к кадрам. Создание высокооплачиваемых вакансий позволит закрепить специалистов в условиях Заполярья", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
|Параметр
|Значение
|Общая мощность месторождений
|3 млн тонн руды в год
|Налоговые поступления
|5,5 млрд рублей
Региональные власти обеспечивают полное сопровождение инициаторов инвестиционных проектов. Местные карьеры станут не просто узлами добычи, но и фундаментом для промышленного роста.
"Бюджетная поддержка и понятная регуляторика ускоряют ввод производственных мощностей. Это критически важно для макроэкономики субъекта", — сказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.