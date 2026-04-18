Время действовать: губернатор Цыбульский потребовал усилить безопасность очистных сооружений Архангельской области

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский провел рабочую встречу с новым главой "Росводоканала" Сергеем Эмдиным. Темой обсуждения стала модернизация коммунальной инфраструктуры региона в рамках текущих инвестиционных программ, которые реализует "РВК-Архангельск". Концессионные обязательства остаются ключевым драйвером обновления очистных мощностей областного центра.

Очистные сооружения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очистные сооружения

Модернизация очистных мощностей

Центральные очистные сооружения водопровода в Архангельске перешли в концессию в 2018 году. За прошедшие годы объект существенно изменился. Технологическая цепочка отказалась от хлора в пользу гипохлорита натрия, что повысило общую безопасность процесса. Компания внедрила энергоэффективные насосы и провела глубокий ремонт фильтрующего оборудования. Увеличение резервных мощностей позволяет эксплуатировать систему с меньшими рисками для конечного потребителя, как это делается при ремонте мостов в крупнейших мегаполисах.

"Масштабная замена оборудования на сетях — единственный путь к нормальному функционированию города без аварийных всплесков. Если не провести реконструкцию сейчас, завтра придется латать дыры за тройную цену", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Второе соглашение, касающееся очистных сооружений канализации, стартовало в 2021 году. Программа рассчитана на семь лет и должна выйти на финальный этап к 2031 году. Подобные масштабные проекты требуют жесткого контроля не только за сроками, но и за качеством материалов.

Параметр Статус по объектам
Производительность водопровода 150 000 куб. м/сутки
Охват концессии (канализация) Цикл до 2031 года

Безопасность и развитие сетей

Губернатор Александр Цыбульский подчеркнул необходимость усиления мер безопасности на объектах критической инфраструктуры. Генеральный директор ООО "РВК-Архангельск" Андрей Поташев заверил, что проверки на ключевых узлах завершены успешно. Все плановые мероприятия текущего года будут реализованы в полном объеме. Инфраструктурные изменения коснулись не только производственных площадок, но и городских пространств, что критично при строительстве дорог и развязок.

"Городская среда требует тонкой настройки: нельзя просто перекопать улицу, не думая о связности территорий. Комплексный подход здесь — база", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

На Ленинградском проспекте уже обновили ограждения очистных сооружений, а фасадные части объектов привели в порядок. Работы по ремонту сетей затронули площадь Профсоюзов, где реконструировали 1,4 километра труб. Вынос коммуникаций из зоны строительства будущего кампуса "Арктическая звезда" стал важным этапом подготовки территории для образовательного хаба.

"Любые крупные инвестиции в ЖКХ региона должны учитывать реальный физический износ фондов. Без аудита такие вложения — работа в пустоту", — заявил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Какие основные задачи стоят перед концессионером?

Основная цель — безаварийность сетей и поэтапная замена оборудования на более эффективное, что предусмотрено долгосрочным планом модернизации.

Как идет модернизация канализации?

Работа ведется согласно соглашению от 2021 года, рассчитанному на семь лет с завершением всех мероприятий к 2031 году.

Почему важно выносить сети из зон строительства?

Это предотвращает аварии при проведении строительных работ и обеспечивает легкий доступ к коммуникациям для их оперативного обслуживания.

Будут ли проводиться дополнительные проверки объектов?

Да, все ключевые объекты проходят регулярный мониторинг, а по требованию руководства области принимаются дополнительные меры безопасности.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
