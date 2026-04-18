Масштабная весенняя уборка стартовала в Архангельске: тысячи жителей вышли на благоустройство города

Масштабная весенняя уборка охватила Архангельск: тысячи горожан вышли на улицы, чтобы привести территорию в порядок после таяния снегов. Акция вышла за рамки классического сбора мусора, превратившись в стратегическую подготовку общественных пространств к летнему сезону благоустройства.

Субботник

Масштабная кампания по очистке города

Сотни жителей, включая представителей трудовых коллективов и администраций округов, вышли на придомовые и общественные территории. Глава города Дмитрий Морев лично контролирует ход работ, уделяя внимание сложным участкам, таким как береговая линия у Кузнечевского моста. Эффективность процесса обеспечивают специализированные службы, такие как МКУ "Чистый город".

"Масштаб вовлеченности горожан в текущем сезоне впечатляет. Участие трудовых коллективов в вопросах благоустройства становится нормой, что снижает нагрузку на муниципальные бюджеты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Интеграция в планы развития

Работа ведется не только на газонах. Вдоль набережной, где в прошлом году появился обновленный променад, идет расчистка берега от ледовых наносов и сухостоя. Дмитрий Морев подчеркнул, что локации должны соответствовать стандартам комфорта, а создание новых зон отдыха — вроде установки дополнительных скамеек — будет обсуждаться с местным бизнесом.

Параметр Детали Количество участников Более 9 200 человек Основной фронт работ Сбор топляка, веток, мусора

"Важно различать классический субботник и плановое содержание территорий. Инфраструктура требует системного подхода, где ручной труд горожан дополняет работу коммунальных служб", — добавила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ранее в Архангельске уже поднимались вопросы состояния дорожной инфраструктуры, поэтому комплексный подход к весенней уборке воспринимается жителями как позитивный сдвиг в работе местного самоуправления.

"Экономия на текущем содержании территорий через активное привлечение волонтеров — это грамотный шаг, но он не отменяет необходимости капитальных вложений в обновление городских объектов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о городских субботниках

Кто обеспечивает инструментами?

Администрации округов предоставляют мешки, перчатки и грабли. Также привлекается техника для вывоза мусора.

Как стать участником?

Необходимо обратиться в администрацию своего округа или записаться через общественные организации.

Является ли участие обязательным для трудовых коллективов?

Участие носит добровольный характер, однако активно поддерживается социальными программами компаний.

Безопасны ли территории после зимы?

На многих участках проводится акарицидная обработка, однако горожанам рекомендуется соблюдать осторожность.

