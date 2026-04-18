Россия » Северо-Запад

Карелия масштабирует экономическое партнерство с КНР, выводя двусторонние связи на новый уровень через прямые B2B-контакты. Региональный бизнес активно перестраивает логистические цепочки, ориентируясь на азиатского потребителя, что подтверждают актуальные показатели внешнеторгового оборота.

Грузовик с грузом сосны
Фото: commons.wikimedia.org by Lee, Russell
Грузовик с грузом сосны

Китайский вектор в экономике региона

Внешнеторговый ландшафт Карелии демонстрирует уверенную динамику разворота на восток. По итогам 2025 года торговля с Китаем заняла 52% в общем объеме внешних операций республики. Рост оборота составил 20,6% относительно показателей предыдущего года. Подобная конвергенция рынков требует обновления инфраструктуры, включая энергетический прорыв в рамках программы газификации поселков.

"Статистика демонстрирует высокий уровень зависимости от одного партнера, что требует диверсификации внутри самих экспортных линеек", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Промышленные и туристические точки роста

Более 30 карельских компаний провели около 100 раундов переговоров с представителями бизнеса КНР. Основной интерес китайских делегатов сосредоточен на глубокой переработке древесины и добыче природного камня. Важным фактором остается сохранение аутентичности материалов, чья ценность подтверждена даже в проектах уровня реставрации Исаакиевского собора.

Параллельно с производством развивается туристическое направление. Партнеры из КНР лично инспектируют инфраструктурные объекты региона. Эффективность этих визитов напрямую зависит от состояния транспортных артерий, блокировка которых недопустима для развития турпотока.

"Карельские природные ресурсы при грамотном подходе к благоустройству способны конкурировать с любыми мировыми аналогами, привлекая инвесторов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Показатель Динамика за 2025 год
Доля КНР в обороте 52%
Рост товарооборота +20,6%

Реализация нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" позволяет местным предприятиям преодолевать барьеры локальности. Безопасность и логистическая доступность объектов для инвесторов становятся ключевыми факторами успеха, как и обновление мостовых переходов в схожих региональных условиях.

"Интерес Китая к нашему камню и лесу — это маркер качества. Мы должны обеспечить стабильность поставок, чтобы не допустить просадок на узких участках цепочки", — сказал в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о внешнеэкономической деятельности

Какие отрасли Карелии наиболее привлекательны для Китая?

В приоритете экспорт пиломатериалов, обработка природного камня и развитие туристических маршрутов.

Каков основной результат переговоров?

Более 100 B2B-встреч, направленных на расширение поставок сырья и продуктов его переработки.

Почему растет внешнеторговый оборот?

Благодаря господдержке и развороту экспортных стратегий бизнеса в сторону азиатских рынков.

Как решаются вопросы логистики?

В рамках нацпроектов идет работа над улучшением транспортной инфраструктуры и обеспечением доступности промышленных площадок.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
