В Омской области здание штаба 51-й дивизии 1871 года выставили на торги

К северу от Омска, в селе Евгащино, выставили на торги не просто метры, а руины имперского прошлого. Здание 1871 года постройки, где в годы Гражданской войны квартировал штаб 51-й дивизии, ищет хозяина. Цена вопроса — 49 тысяч рублей в год. Входной билет в мир охраны памятников стоит копейки, но скрывает под собой долговую яму реставрационных обязательств.

Фото: commons.wikimedia.org by Natyss med, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цена распада: почему штаб стоит как подержанная иномарка

Объект культурного наследия в Большереченском районе сегодня напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе. От двухэтажного кирпичного особняка остались только несущие стены. Глубокие трещины разрезают кладку. Кровля отсутствует, перекрытия сгнили и рухнули, а ветер гуляет в пустых оконных проемах. Инженерные сети здесь — артефакт, которого никогда не существовало.

"Стартовая цена в 49 тысяч рублей — это не подарок, а констатация факта: здание находится в критическом состоянии. Инвестор платит не за аренду, а за право вложить в объект десятки миллионов рублей без гарантии быстрой окупаемости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ситуация типична для региона, где благоустройство дворов и сохранение исторического центра часто конфликтуют с дефицитом бюджетов малых поселений. В то время как в областном центре идет строительство современных парков, сельские памятники архитектуры буквально врастают в землю.

Ловушка для инвестора: жесткие рамки КГИОП

Аренда на 49 лет — это марафон, а не спринт. Условия контракта максимально жесткие. Победителю аукциона, назначенного на середину апреля, дается всего два года на разработку и согласование проекта реставрации. Ошибиться нельзя: каждый кирпич должен соответствовать историческому облику 1871 года. Это не адаптация рабочего места под современные нужды, а научное восстановление.

Параметр Условия аренды
Срок аренды 49 лет
Стоимость в год 49 000 рублей
Срок на проектирование 24 месяца
Разрешенное использование Культурно-досуговая деятельность

"Любые административные споры вокруг таких объектов обычно заканчиваются не в пользу бизнеса. Если проект не будет готов в срок, договор расторгнут, а вложенные средства никто не вернет", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Музей или досуговый центр: что разрешат построить

Целевое назначение здания строго ограничено. Никаких складов или производств. Только история, культура или отдых. Это делает проект сложным для монетизации. Даже если экспорт зерна приносит региону прибыль, а рынок труда в ИТ-сфере демонстрирует аномальные зарплаты, сельский туризм остается зоной риска.

"Малые города и села могут выжить только за счет уникальности. Восстановление штаба 51-й дивизии — это шанс на развитие для всего Большереченского района, если вписать его в образование и туристические маршруты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.

Пока здание ждет смельчака с капиталом, время продолжает точить кирпич. В условиях, когда даже профилактика клещевого энцефалита становится острой сезонной проблемой для сельчан, спасение архитектурной гордости села Евгащино выглядит настоящим вызовом, пишет "Омскинформ".

Ответы на популярные вопросы о памятниках Омской области

Можно ли перестроить внутренние помещения под гостиницу?

Только при условии сохранения всех предметов охраны и получения разрешения от органа охраны памятников. Проект должен строго соответствовать историческому облику.

Что будет, если арендатор не начнет работы через два года?

Власти имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без компенсации затрат. Это стандартная мера защиты культурного наследия от недобросовестных пользователей.

Почему цена аренды такая низкая?

Это программа "Аренда за рубль" (или ее региональный аналог). Низкая ставка компенсирует колоссальные затраты арендатора на полную реставрацию фактически разрушенного здания.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости Артур Волков, юрист Светлана Фёдорова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
