Губернатор Александр Авдеев признал: проект нового моста во Владимире — утопия

Владимирский дорожный узел затянулся в мёртвую петлю. Мост 1956 года постройки дышит на ладан, а проект нового спасительного дублера через Клязьму превратился в финансовый триллер.
Губернатор Александр Авдеев открыто признал: первоначальный план стоимостью в 30 миллиардов рублей — это утопия. Власти региона вынуждены проводить жесткую ревизию амбиций, чтобы не оставить город в транспортном параличе.
Первый чертеж моста напоминал попытку построить космический лифт в масштабах области. 17 железнодорожных путей, пойма реки и сложный ландшафт взвинтили смету до цены моста через Енисей. Сегодня логика проста: либо проект дешевеет втрое, либо он остается на бумаге.
Рассматриваются два прагматичных "створа" — Суздальский проспект и Нижняя Дуброва с выходом на Улыбышевское шоссе. Это позволит сбить ценник до 10-15 миллиардов рублей.
"Региональные бюджеты не резиновые. Строительство за 30 миллиардов привело бы к заморозке всех остальных инфраструктурных проектов на годы вперед. Снижение стоимости — это не прихоть, а вопрос выживания городской экономики", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Инвестиции в регионы требуют хирургической точности. Если транспортная инфраструктура столичных окраин еще терпит латки, то Владимир рискует встать колом.
Глава региона уже заручился поддержкой президента, но федеральный транш — это не чек с открытой датой. Его нужно оправдать железными сроками и адекватными расчетами.
Процесс проектирования споткнулся о "Рахмановскую старицу". Памятник природы стал непреодолимым барьером, заморозив работы почти на полтора года. Пока министерства спорили о границах ООПТ, Минтранс занес топор над мэрией, требуя 10% штрафа за "неосвоенную" вовремя субсидию в 25,6 млн рублей. Суд оказался милосерднее чиновников, признав форс-мажор законным оправданием задержки.
|Параметр
|Значение / Статус
|Стоимость старого проекта
|30 000 000 000 руб.
|Целевой бюджет нового проекта
|10-15 000 000 000 руб.
|Старт строительства (план)
|2027 год
|Основной риск
|Экологические ограничения ООПТ
"Конфликты между муниципальными нормативами и федеральными экологическими зонами — классическая ловушка для застройщика. Пока правовой статус территории не определен, любые бюджетные вливания токсичны для исполнителя", — подчеркнул специалист по рынку жилья и недвижимости Артур Волков.
Область живет в условиях жесткого стресс-теста. Параллельно со стройками века приходится решать приземленные задачи: от аварий на газопроводах до борьбы с пандемиями. Горизонт 2027 года для старта работ выглядит честным, если исключить новые судебные тяжбы. Ресурс старого моста выработан до дна. Любое промедление превращает логистику Владимира в игру на выживание.
"Инфраструктурный износ — это не только про асфальт, это про доверие жителей. Если мы не запустим дублер сейчас, завтра нам придется вводить режим ЧС из-за критического состояния единственной артерии", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Ситуация требует не просто денег, а политической воли. Несмотря на пересмотры дел в региональных судах и общественные дискуссии, проект остается приоритетом. Как сообщает издание "Владимирские новости", власти готовы идти по пути удешевления без потери качества, чтобы не превратить стройку в очередной долгострой.
Сумма оказалась неподъемной для регионального бюджета даже с учетом федеральных субсидий. Проект включал слишком сложные развязки над 17 путями железной дороги.
Официально старт работ намечен на 2027 год, после завершения всех стадий проектирования и государственной экспертизы новых вариантов трассировки.
Охранная зона "Рахмановская старица" запрещает капитальное строительство. Проектировщики ждут изменения границ ООПТ, чтобы официально утвердить маршрут дороги.
