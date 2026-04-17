Рязанские таксисты требуют повышения тарифов на 100 рублей в связи с износом автомобилей

Рязанские таксисты объявили дефолт агрегаторам. Водители выставили ультиматум: плюс 100 рублей к каждому чеку в обход системы. Этот "налог на ямы" — не прихоть, а попытка выжить, когда подвеска превращается в расходный материал, а город — в одну сплошную пробку. Экономика перевозок трещит по швам, пока цены на поездки остаются в зоне благотворительности.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашечки такси ночью

Бунт на асфальте: почему таксисты подняли тариф

В Рязани таксисты перешли на ручное управление тарифами. Официальное приложение рисует цифры, которые не покрывают даже чеки на АЗС. Водители в соцсетях прямо заявляют: "За копейки в ямы не полезем". Ситуация напоминает кризис в соседних регионах, где старые автобусы теперь стоят как такси из-за роста операционных расходов.

"Инфляция в автосервисах обгоняет любые тарифы. Если подвеска живет три месяца вместо года, водитель работает в убыток. Повышение цен в Рязани — это стихийная попытка спасти бизнес", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дорожная ловушка: пробки и ремонтный бюджет

Асфальт в городе ушел вместе со снегом. Пока власти обещают, что масштабная перезагрузка рязанских дорог начнется в апреле, перевозчики теряют время. Маршруты растягиваются, пробки сжигают топливо, а ямы убивают диски. В Брянске уже начали охоту на подрядчиков за аналогичные дыры, но таксистам нужны деньги на ремонт здесь и сейчас.

Проблема Последствия для водителя Убитое покрытие Замена стоек и рычагов каждые 5-7 тыс. км. Низкий тариф Работа "в ноль" после вычета комиссии и ГСМ. Пробки Потеря времени: один заказ вместо трех в час.

"Благоустройство дворов и дорог в частном секторе часто идет по остаточному принципу. Водители такси — первые, кто ощущает этот провал инфраструктуры своим кошельком", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Агрегаторы против реальности: кто платит за износ

Система распределения заказов не видит ям. Она видит только расстояние и спрос. В Воронеже власти выделили бюджет на ремонт дорог, пытаясь сгладить углы, в то время как в Иваново асфальтовый каток идет на рекорд.

В Рязани же наступил момент, когда "шашечки" стали предметом роскоши. Даже криминальные сводки, где банда оставила Владимирскую область без связи, блекнут на фоне бытового противостояния пассажира и таксиста из-за лишней сотни.

"С точки зрения закона, требование доплаты сверх тарифа агрегатора — это нарушение договора. Однако муниципальные нормативы и состояние дорог фактически вынуждают людей идти на такие меры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Водители жалуются: пассажиры требуют комфорта за копейки, игнорируя реальность за окном. О вынужденном повышении тарифов сообщает сайт RZN. info. Если город не починят, такси рискует превратиться в закрытый клуб для тех, кто готов платить сверху.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Рязани

Законно ли требование таксистов доплатить 100 рублей?

Нет, если поездка оформлена через официальное приложение. Цена фиксируется в момент заказа. Однако водители могут отказаться от исполнения заказа, ссылаясь на невозможность проезда по конкретному маршруту.

Почему агрегаторы не повышают цены сами?

Агрегаторы борются за долю рынка и лояльность клиентов. Резкое повышение цен приведет к оттоку пассажиров, поэтому сервисы держат тарифы на минимуме, перекладывая расходы на амортизацию авто на плечи водителей.

Когда в Рязани отремонтируют дороги?

По официальным планам, дорожные работы на ключевых магистралях активизируются в апреле текущего года. До этого момента водителям придется лавировать между ямами за свой счет.

