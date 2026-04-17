Прокуратура восстановила задолженность больницы в Липецкой области на сумму 11 миллионов рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Липецк

Липецкая социалка столкнулась с кассовым разрывом библейского масштаба. Тербунская районная больница превратилась в финансовую "черную дыру" для местных поставщиков. Медицина жила в долг. Бизнес поставлял таблетки и еду в надежде на честное слово, но государственная машина дала сбой. Деньги зависли в бюджетных лабиринтах.

Российские 500 рублей
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Российские 500 рублей

Медицинский дефицит: 11 миллионов за таблетки и еду

Схема проста: больница заказывает товар, получает его, но "забывает" нажать на кнопку оплаты. Сумма долга Тербунской ЦРБ перед предпринимателями пробила потолок в 11,1 миллиона рублей.

В списке пострадавших — поставщики медикаментов, оборудования и продуктов питания. Когда бюджетное учреждение затягивает сроки выплат, предприниматель фактически становится бесплатным кредитором государства. Это классическая патология управления.

"Такие ситуации возникают не из-за отсутствия лимитов, а из-за нецелевого планирования. Когда главврач затыкает дыры в одной статье бюджета за счет других, страдает в итоге бизнес", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прокурорский скальпель против бюрократии

Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после вмешательства людей в синих мундирах. Прокуратура района провела ревизию контрактов и обнаружила тотальный игнор платежных обязательств.

Ведомство внесло представление главному врачу. Реакция последовала мгновенно. Деньги нашлись. Это не первый случай, когда только прокурорское реагирование способно заставить систему ЖКХ или медицины работать по закону. Без окрика сверху механизм ржавеет.

Категория долга Статус до проверки
Лекарственные препараты Просрочка выплат
Продукты питания Задержка оплат
Оборудование Неоплаченные поставки

Часто такие инциденты пытаются скрыть за "техническими ошибками", как это сделал чиновник в другом регионе, но в Липецке масштаб был слишком велик. Нарушение прав предпринимателей — это удар по инвестиционной привлекательности района. Никто не хочет работать там, где за поставленный товар приходится судиться или жаловаться в надзорные органы.

"Долги перед бизнесом в социальной сфере — это мина замедленного действия. Если поставщик продуктов уйдет с рынка из-за кассового разрыва, кормить пациентов будет просто нечем", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Бизнес под капельницей: риски госконтрактов

Предприниматели, работая с медициной, часто рискуют всем. Они обязаны соблюдать жесткие требования качества и кадровые нормативы, но взамен получают пустые счета. В данном случае прокуратура восстановила справедливость, погасив задолженность в полном объеме. Однако сама система "выбивания" честно заработанного через жалобы выглядит как хроническая болезнь.

Важно помнить, что любая теневая схема или задержка выплат в бюджетном секторе бьет по карману налогоплательщиков. Когда больница не платит вовремя, она обрастает штрафами и пенями, которые потом гасятся из того же бюджета. Иногда подобные нарушения маскируют банальное отсутствие управляющего контроля над расходами организации.

"Административный ресурс в Липецкой области сработал оперативно, но вопрос системного недофинансирования или неверного распределения средств в сельских больницах остается открытым", — считает юрист Светлана Фёдорова.

Бизнес должен быть уверен в завтрашнем дне, а не в том, что его права на освещение и оплату труда придется доказывать силой. В этот раз прокуратура Липецкой области выступила в роли эффективного коллектора. О ситуации сообщает издание "Новости Липецка".

Ответы на популярные вопросы о долгах больниц

Почему возникают долги у государственных больниц?

Основная причина — несбалансированное планирование трат и задержки в поступлении средств из фондов ОМС или региональных траншей. Иногда это следствие управленческой некомпетентности.

Что делать предпринимателю, если больница не платит по контракту?

Необходимо зафиксировать факт просрочки, направить претензию и, не дожидаясь критических сроков, обращаться в прокуратуру или арбитражный суд. Вмешательство надзора часто ускоряет процесс без длинных судебных тяжб.

Могут ли поставщики прекратить отгрузку лекарств при долгах?

Да, это один из рычагов давления, но он опасен для пациентов. Именно поэтому защита интересов обеих сторон через прокуратуру является приоритетной.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.