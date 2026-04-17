Власти Кемерова выделили 211 млн рублей на обновление дорог от Кузнецкого моста до Шахтеров
Специалисты Роскачества объяснили, как проверить подлинность российских банкнот
Город против деревни: как география проживания меняет выбор автомобиля в России
Цена копеечная, а проблемы на миллион: почему не стоит игнорировать Check Engine
Дмитрий Михайлов проинформировал, почему ошибки в документах приводят к отказам в кредитах
Риэлтор Ригина Гордеева советует продавать ипотечную недвижимость в 2026 при финансовых трудностях
Купол безопасности: как правильно управлять воздушными потоками в автомобиле
В Петербурге стартовала регистрация волонтеров для спасения серых жаб в Сестрорецке
Врач Татьяна Митрофанова объяснила риски использования домашних виброплатформ

Опрос в Кемерове выявил антирейтинг наиболее монотонных специальностей в 2026 году

Жители Кемерова определили перечень профессиональных сфер, которые вызывают у них наиболее сильное чувство монотонности и скуки. Согласно результатам свежего исследования сервиса SuperJob, антирейтинг возглавили специалисты охранных структур: 14% респондентов считают такую деятельность максимально однообразной. Психологическое неприятие этих позиций часто связано с отсутствием динамики и творческих задач в течение рабочей смены.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бухгалтер

Вторую строчку списка занял бухгалтерский учет, набравший 13% голосов из-за ассоциаций с бесконечными массивами цифр и таблиц. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли (9%), при этом среди женщин недовольство этими специальностями встречается чаще. Примечательно, что в экономика Кемеровской области активно развиваются и другие направления, требующие высокой концентрации внимания, например, лесная промышленность.

Около 7% кемеровчан назвали нудной работу библиотекаря, а архивариусы, сторожа и вахтеры получили по 2% голосов, сообщает VSE42.Ru. Интересно, что 9% участников опроса убеждены: скучных профессий в природе не существует, так как восприятие труда зависит исключительно от личности самого работника. Еще 2% горожан отметили, что любая деятельность превращается в рутину, если человек не испытывает к ней профессионального интереса.

"Восприятие профессии как скучной часто является индикатором отсутствия карьерных лифтов или низкой вовлеченности в результат труда. В сибирских регионах, где важна стабильность, люди иногда осознанно выбирают монотонную работу, жертвуя интересом ради предсказуемости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Юристы, дворники и операторы кол-центров оказались в конце списка, набрав всего по 1%. Несмотря на разные оценки, для многих жителей региона приоритетной остается безопасность и социальные гарантии. В целом четверть опрошенных так и не смогли выделить одну конкретную специальность, которую можно было бы назвать безоговорочно скучной.

Ответы на популярные вопросы о профессиональной скуке

Какая профессия считается самой скучной по мнению кемеровчан?

Лидером рейтинга стал охранник, за которого проголосовали 14% опрошенных жителей столицы Кузбасса.

Кто чаще считает работу бухгалтера унылой?

Согласно статистике опроса, женщины чаще мужчин склонны воспринимать бухгалтерский учет и аудит как скучное занятие.

Существуют ли профессии, которые никто не назвал скучными?

Около 9% респондентов считают, что скучных профессий не бывает, а всё зависит от отношения человека к своим обязанностям.

Какой процент жителей не смог выбрать одну профессию-аутсайдера?

Затруднились с ответом или не смогли определиться с выбором 24% участников исследования.

Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Наука и техника
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Последние материалы
Забудьте о бесконечных повторениях: это упражнение сделает талию тоньше, чем у любого фитнес-блогера
Риэлтор Ригина Гордеева советует продавать ипотечную недвижимость в 2026 при финансовых трудностях
Купол безопасности: как правильно управлять воздушными потоками в автомобиле
В Петербурге стартовала регистрация волонтеров для спасения серых жаб в Сестрорецке
Врач Татьяна Митрофанова объяснила риски использования домашних виброплатформ
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС
Питомец тяжело переживает перемены: в какой момент стресс становится смертельно опасным
Секреты весеннего преображения: как правильно подготовить лицо к солнечному сезону
Невидимые ловушки в супермаркетах: как магазины манипулируют нашим кошельком
Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить
