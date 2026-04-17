Опрос в Кемерове выявил антирейтинг наиболее монотонных специальностей в 2026 году

Жители Кемерова определили перечень профессиональных сфер, которые вызывают у них наиболее сильное чувство монотонности и скуки. Согласно результатам свежего исследования сервиса SuperJob, антирейтинг возглавили специалисты охранных структур: 14% респондентов считают такую деятельность максимально однообразной. Психологическое неприятие этих позиций часто связано с отсутствием динамики и творческих задач в течение рабочей смены.
Вторую строчку списка занял бухгалтерский учет, набравший 13% голосов из-за ассоциаций с бесконечными массивами цифр и таблиц. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли (9%), при этом среди женщин недовольство этими специальностями встречается чаще. Примечательно, что в экономика Кемеровской области активно развиваются и другие направления, требующие высокой концентрации внимания, например, лесная промышленность.
Около 7% кемеровчан назвали нудной работу библиотекаря, а архивариусы, сторожа и вахтеры получили по 2% голосов, сообщает VSE42.Ru. Интересно, что 9% участников опроса убеждены: скучных профессий в природе не существует, так как восприятие труда зависит исключительно от личности самого работника. Еще 2% горожан отметили, что любая деятельность превращается в рутину, если человек не испытывает к ней профессионального интереса.
"Восприятие профессии как скучной часто является индикатором отсутствия карьерных лифтов или низкой вовлеченности в результат труда. В сибирских регионах, где важна стабильность, люди иногда осознанно выбирают монотонную работу, жертвуя интересом ради предсказуемости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Юристы, дворники и операторы кол-центров оказались в конце списка, набрав всего по 1%. Несмотря на разные оценки, для многих жителей региона приоритетной остается безопасность и социальные гарантии. В целом четверть опрошенных так и не смогли выделить одну конкретную специальность, которую можно было бы назвать безоговорочно скучной.
Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.