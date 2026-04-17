Власти Кемерова выделили 211 млн рублей на обновление дорог от Кузнецкого моста до Шахтеров

В Кемерове стартовали долгожданные работы на Логовом шоссе, состояние которого долгое время вызывало резкое недовольство у местных автомобилистов. Однако первые результаты ямочного ремонта, зафиксированные очевидцами 17 апреля, спровоцировали волну скепсиса в социальных сетях. Горожане обратили внимание на специфическое качество дорожного покрытия, которое в народе уже иронично окрестили применением сомнительных "нанотехнологий".

Асфальт

Местные жители опубликовали кадры, на которых видно, что глубокие выбоины заполняются субстанцией, визуально напоминающей обычную землю, перемешанную с камнями. Одна из свидетельниц процесса отметила, что рабочие просто закидывают ямы лопатами и покидают объект без должной фиксации материала.

Пользователи надеются, что это лишь экстренная мера перед полноценным капремонтом, ведь на обновление участков от Кузнецкого моста до проспекта Шахтеров и улицы Кирова выделено порядка 211 миллионов рублей. Контракт на исполнение работ получила компания ООО "КузбассДорСтрой", обязанная завершить проект к началу осени, сообщает VSE42.Ru.

"Подобный подход к поддержанию дорожного полотна в Кемерове часто продиктован попыткой минимизировать аварийность до наступления благоприятных погодных условий, однако эффективность таких вложений остается под вопросом", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Проблемы с реализацией инфраструктурных проектов характерны не только для Сибири: ранее стало известно, что в другой области дорожной организации грозит штраф за нарушения при закупках. В Кузбассе же внимание властей сосредоточено и на других отраслях, например, стратегический инвестор берет под опеку лесную промышленность. Несмотря на масштабные вложения в регион, текущее состояние проезжей части на Логовом шоссе остается критическим пунктом в повестке городского благоустройства до момента сдачи объекта 1 сентября.

Ответы на популярные вопросы о ремонте Логового шоссе

Какой бюджет выделен на ремонтные работы?

Общая стоимость контракта на капитальный ремонт участков Логового шоссе, улиц Кирова и проспекта Шахтеров составляет 211 миллионов рублей.

Почему ямы засыпают камнями и землей уже сейчас?

Обычно такие действия являются временной мерой "поддерживающего" ремонта для обеспечения проезда до начала основных технологических этапов асфальтирования.

