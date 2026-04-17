Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год

Воздушная гавань Приамурья переписывает сценарий своей работы. С 17 апреля логистический ландшафт Благовещенска изменился: здесь заработал новый грузовой терминал. Это не просто коробка из бетона и металла — это точка входа для товаров, которые скоро разойдутся по всему Дальнему Востоку.

Женщина в аэропорту

Новые ворота в Азию

Площадь объекта превышает 1 800 квадратных метров. Конструкция выросла буквально в чистом поле, чтобы разгрузить потоки и дать темп экономике Амурской области. Мощности позволяют обрабатывать до шести тысяч тонн грузов ежегодно. В условиях, когда соседний Китай под боком, такая логистическая мышца становится стратегическим активом.

"Масштабирование таких мощностей в Благовещенске логично с точки зрения географии. Мы видим, что регион трансформируется, и транспортные узлы должны расти быстрее спроса, иначе возникнет бутылочное горлышко", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт Валерий Козлов.

Инженерный апгрейд воздушной гавани

Внутренняя механика терминала отточена до мелочей: современные стеллажные системы, интроскопы для контроля каждой посылки и надежные столы для первичной обработки груза. На втором этаже разместились административные блоки. Инфраструктура дополнена удобным подъездом с трассы Благовещенск — Бибиково и персональной парковочной зоной.

Характеристика Параметр Площадь Более 1 800 кв. м Пропускная способность 6 000 тонн в год

Проект профинансирован частным инвестором "АБС Благовещенск" в рамках концессионного договора. Это та же бизнес-модель, которая позволила сдать новый пассажирский терминал, запущенный при участии Владимира Путина. В связке с реконструкцией привокзальной площади, аэропорт Игнатьево превращается в современный хаб.

"Работы по модернизации инфраструктуры в Благовещенске показывают, что концессионные соглашения — это рабочий механизм в текущих реалиях. Аэропорт становится лицом региона, обеспечивая комфорт как для пассажиров, так и для бизнеса", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист Ольга Морозова.

Локальные эксперты в сфере управления территорией отмечают, что подобные объекты — это фундамент для дальнейших инвестиций в логистику ДФО.

"Инвестиции в такие проекты дают мультипликативный эффект для экономики субъекта. Повышается скорость оборота товаров, что напрямую влияет на стоимость продукции конечного потребителя", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о грузовом терминале

Кто финансировал строительство?

Работы были полностью профинансированы частным концессионером — компанией "АБС Благовещенск".

Какова пропускная мощность объекта?

Новый комплекс способен перерабатывать до шести тысяч тонн грузов в год.

Входит ли этот этап в общую реконструкцию аэропорта?

Да, это часть комплексной программы модернизации инфраструктуры международного аэропорта Игнатьево.

Какие объекты были сданы в рамках этой же концессии ранее?

Ранее в эксплуатацию был введен современный пассажирский терминал и обновлена привокзальная площадь.

