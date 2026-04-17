Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельск сковал дорожный паралич на съезде с улицы Коммунальной на набережную. У стадиона "Буревестник" второй месяц зияет огромная яма, заполненная водой. Пластиковые щиты, призванные обозначить опасность, стали символом управленческого бессилия. Оживленный участок, через который ежедневно проходят 15 тысяч автомобилей, фактически превратился в зону стихийного реверсивного движения. Правая полоса выведена из строя. Водители, рискуя попасть в ДТП, вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать препятствие.

Фото: wikipedia by Editor5807, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Инфраструктурный тупик: почему ремонт затянулся

Пока горожане фиксируют пробки Архангельска в часы пик, чиновники перекладывают ответственность на ресурсоснабжающие организации. Проблема не решается, несмотря на то что благоустройство города должно быть приоритетом в преддверии активного сезона. Яма продолжает подмывать дорожное полотно, превращая стратегический выезд в ловушку.

"Это не просто яма, это индикатор состояния подземных коммуникаций. Если за два месяца течь не устранена, значит, ремонт труб на этом участке требует капитального вскрытия, на которое, вероятно, не заложены средства в текущем графике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Общественники из Народного фронта уже направили официальное обращение главе города Дмитрию Мореву. Требование одно — срочная ликвидация аварии. Бездействие властей на фоне того, как инфраструктура Архангельска страдает от температурных качелей и износа, создает почву для роста социальной напряженности. Горожане привыкли к ограничениям на площади Профсоюзов, но блокировка ключевых транспортных артерий — это уже критический уровень дискомфорта.

Мнение экспертов: износ сетей и бюджетные риски

Дорожные проблемы в Поморье часто связаны с хроническим недофинансированием или неэффективным распределением ресурсов. Когда бюджетный кризис касается социальных выплат, ремонт дорог автоматически отодвигается на второй план. Однако в случае с "Буревестником" речь идет о безопасности тысяч людей, что требует немедленного вмешательства.

"Муниципальные контракты на содержание дорог часто не учитывают аварийные работы такого масштаба. Нужна оперативная корректировка, иначе временная яма превратится в вечный объект долгостроя, как это часто бывает при дефиците бюджета", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Причина задержки Последствия для города
Согласование работ между РВК и городом Паралич ключевого выезда на набережную
Износ системы водоотведения Риск провала грунта под соседними полосами

"Длительное игнорирование таких дефектов ведет к разрушению основания дороги. Если яма залита водой, происходит размыв, и стоимость восстановления вырастет в разы по сравнению с оперативным латанием", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы об инфраструктуре Архангельска

Почему яму не зарывают в течение двух месяцев?

Основная сложность заключается в определении балансодержателя сетей, подмыв которых вызвал провал. Пока идет переписка между ведомствами, работы не начинаются.

Чем опасно текущее состояние участка у "Буревестника"?

Помимо пробок, существует риск лобовых столкновений из-за вынужденного выезда на встречную полосу и дальнейшего обрушения дорожного покрытия из-за воздействия воды.

Куда жаловаться на подобные дорожные дефекты?

Помимо ГИБДД, эффективным инструментом являются обращения в профильные департаменты мэрии и мониторинговые группы Народного фронта.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
