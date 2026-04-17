От дронов до театра: какие возможности открываются перед молодежью на Сахалине

На Сахалине сменилась парадигма профессиональной ориентации. Пять сотен старшеклассников собрались на Фестивале профессий, чтобы примерить на себя роли, которые завтра станут фундаментом экономики региона. Молодежь напрямую связывается с вузами и реальными работодателями.

Острова возможностей: ставка на своих

Фестиваль профессий прошел в Южно-Сахалинске как часть масштабного регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства. Инициатива полностью укладывается в нацпроект "Кадры". Инфраструктура островов меняется — строятся новые логистические артерии, расширяются возможности по обслуживанию морских судов. Региону нужны инженеры и технологи, которые не уедут после получения диплома, а останутся "на земле".

"Подготовка кадров в регионах требует системного подхода. Важно не просто учить, а создавать точки входа прямо в производство, как это делают в Якутии с управлением спутниковыми системами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Рынок труда: от робототехники до сервиса

Двадцать одна компания выставила свои витрины в центре народного творчества. Список вакансий отражает структуру современной островной экономики: от высокотехнологичного нефтегазового сектора до креативных индустрий. Если раньше молодежь знала только ограниченные варианты, то теперь перед глазами — весь спектр: беспилотные аппараты, цифровизация и развитие локальных брендов. Особое внимание — качественному обучению, которое конкурирует с западными программами.

Индустрия Перспективы на Сахалине Нефтегазовый сектор Высокие зарплаты, карьерный рост IT и робототехника Инновации, работа с дронами Креативные индустрии Театр, медиа, развитие региона

"Масштабирование таких фестивалей по всей области позволяет связать школу с реальным сектором, минуя лишние бюрократические слои", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Голоса нового поколения

Анастасия Антропова, ученица 10-го класса, видит свое будущее в творчестве. Открытие на Сахалине филиала Театрального института имени Щукина дало ей четкий план действий. Руслан Путьмаков из Анивы делает ставку на химию и биологию, ориентируясь на местный госуниверситет. Это поколение осознанно выбирает регион как базу для старта, не оглядываясь на жизнь "за речкой".

"Инвестиции в человеческий капитал сейчас первичны. Мы видим, как регион перестраивает систему образования под свои нужды, избегая оттока специалистов", — отметила в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о кадровом потенциале

Где школьники могут узнать о вакансиях в будущем?

На подобных фестивалях и в центрах занятости, где ведут профориентацию с привлечением бизнеса.

Почему важно учиться именно на Сахалине?

Это дает возможность начать карьеру без адаптации к другим климатическим зонам и с учетом локальной специфики отраслей.

Какие отрасли сейчас наиболее приоритетны на островах?

Нефтегазовая сфера, строительство, IT-решения, медицина и развитие современных сервисов.

Помогает ли фестиваль при трудоустройстве студентов?

Да, прямые связи между вузом и работодателем позволяют проходить практику с дальнейшим трудоустройством.

