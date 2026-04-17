Черные точки на лице не исчезают навсегда: зато их можно заметно уменьшить
Дорожный квест: как не запутаться в стрелках и табличках под знаками запрета
Йога-мастер Ольга Алексина рассказала о важности гигиены отдыха для восстановления организма
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год

От дронов до театра: какие возможности открываются перед молодежью на Сахалине

Россия » Дальний Восток

На Сахалине сменилась парадигма профессиональной ориентации. Пять сотен старшеклассников собрались на Фестивале профессий, чтобы примерить на себя роли, которые завтра станут фундаментом экономики региона. Молодежь напрямую связывается с вузами и реальными работодателями.

профориентация
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
профориентация

Острова возможностей: ставка на своих

Фестиваль профессий прошел в Южно-Сахалинске как часть масштабного регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства. Инициатива полностью укладывается в нацпроект "Кадры". Инфраструктура островов меняется — строятся новые логистические артерии, расширяются возможности по обслуживанию морских судов. Региону нужны инженеры и технологи, которые не уедут после получения диплома, а останутся "на земле".

"Подготовка кадров в регионах требует системного подхода. Важно не просто учить, а создавать точки входа прямо в производство, как это делают в Якутии с управлением спутниковыми системами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Рынок труда: от робототехники до сервиса

Двадцать одна компания выставила свои витрины в центре народного творчества. Список вакансий отражает структуру современной островной экономики: от высокотехнологичного нефтегазового сектора до креативных индустрий. Если раньше молодежь знала только ограниченные варианты, то теперь перед глазами — весь спектр: беспилотные аппараты, цифровизация и развитие локальных брендов. Особое внимание — качественному обучению, которое конкурирует с западными программами.

Индустрия Перспективы на Сахалине
Нефтегазовый сектор Высокие зарплаты, карьерный рост
IT и робототехника Инновации, работа с дронами
Креативные индустрии Театр, медиа, развитие региона

"Масштабирование таких фестивалей по всей области позволяет связать школу с реальным сектором, минуя лишние бюрократические слои", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Голоса нового поколения

Анастасия Антропова, ученица 10-го класса, видит свое будущее в творчестве. Открытие на Сахалине филиала Театрального института имени Щукина дало ей четкий план действий. Руслан Путьмаков из Анивы делает ставку на химию и биологию, ориентируясь на местный госуниверситет. Это поколение осознанно выбирает регион как базу для старта, не оглядываясь на жизнь "за речкой".

"Инвестиции в человеческий капитал сейчас первичны. Мы видим, как регион перестраивает систему образования под свои нужды, избегая оттока специалистов", — отметила в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о кадровом потенциале

Где школьники могут узнать о вакансиях в будущем?

На подобных фестивалях и в центрах занятости, где ведут профориентацию с привлечением бизнеса.

Почему важно учиться именно на Сахалине?

Это дает возможность начать карьеру без адаптации к другим климатическим зонам и с учетом локальной специфики отраслей.

Какие отрасли сейчас наиболее приоритетны на островах?

Нефтегазовая сфера, строительство, IT-решения, медицина и развитие современных сервисов.

Помогает ли фестиваль при трудоустройстве студентов?

Да, прямые связи между вузом и работодателем позволяют проходить практику с дальнейшим трудоустройством.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Новости спорта
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Запись к врачу по-новому: Минздрав изменил сроки приема через Госуслуги для всех граждан
Водители тянут с заменой масла — и губят мотор: старая смазка запускает опасный износ
Эксперт гостиничного бизнеса Шемякин назвал Горный Алтай и Ессентуки лидерами сонного туризма в России
Культ пяти тысяч: как японская дисциплина обслуживания побеждает маркетинг
Майнинг в России: Елецкий суд вынес решение по делу о воровстве электричества
Почему система ESP автоматически активируется после перезапуска двигателя
Воздушные ворота на Восток: аэропорт Благовещенска запускает терминал мощностью шесть тысяч тонн груза в год
Доступная защита сосудов: цитрусовые бьют сразу по нескольким факторам риска
Сентябрь 2026 года: россияне столкнутся с новыми правилами внесения наличных
Народный фронт направил главе Архангельска требование устранить провал у Буревестника
