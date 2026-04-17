На Сахалине сменилась парадигма профессиональной ориентации. Пять сотен старшеклассников собрались на Фестивале профессий, чтобы примерить на себя роли, которые завтра станут фундаментом экономики региона. Молодежь напрямую связывается с вузами и реальными работодателями.
Фестиваль профессий прошел в Южно-Сахалинске как часть масштабного регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства. Инициатива полностью укладывается в нацпроект "Кадры". Инфраструктура островов меняется — строятся новые логистические артерии, расширяются возможности по обслуживанию морских судов. Региону нужны инженеры и технологи, которые не уедут после получения диплома, а останутся "на земле".
"Подготовка кадров в регионах требует системного подхода. Важно не просто учить, а создавать точки входа прямо в производство, как это делают в Якутии с управлением спутниковыми системами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Двадцать одна компания выставила свои витрины в центре народного творчества. Список вакансий отражает структуру современной островной экономики: от высокотехнологичного нефтегазового сектора до креативных индустрий. Если раньше молодежь знала только ограниченные варианты, то теперь перед глазами — весь спектр: беспилотные аппараты, цифровизация и развитие локальных брендов. Особое внимание — качественному обучению, которое конкурирует с западными программами.
|Индустрия
|Перспективы на Сахалине
|Нефтегазовый сектор
|Высокие зарплаты, карьерный рост
|IT и робототехника
|Инновации, работа с дронами
|Креативные индустрии
|Театр, медиа, развитие региона
"Масштабирование таких фестивалей по всей области позволяет связать школу с реальным сектором, минуя лишние бюрократические слои", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Анастасия Антропова, ученица 10-го класса, видит свое будущее в творчестве. Открытие на Сахалине филиала Театрального института имени Щукина дало ей четкий план действий. Руслан Путьмаков из Анивы делает ставку на химию и биологию, ориентируясь на местный госуниверситет. Это поколение осознанно выбирает регион как базу для старта, не оглядываясь на жизнь "за речкой".
"Инвестиции в человеческий капитал сейчас первичны. Мы видим, как регион перестраивает систему образования под свои нужды, избегая оттока специалистов", — отметила в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На подобных фестивалях и в центрах занятости, где ведут профориентацию с привлечением бизнеса.
Это дает возможность начать карьеру без адаптации к другим климатическим зонам и с учетом локальной специфики отраслей.
Нефтегазовая сфера, строительство, IT-решения, медицина и развитие современных сервисов.
Да, прямые связи между вузом и работодателем позволяют проходить практику с дальнейшим трудоустройством.
