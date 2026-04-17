Ремонт моста через реку Явонь в Демянске продлится два года по новому контракту

Мост через реку Явонь в Демянске, изъеденный временем и транспортным потоком, дождался своего часа. Губернатор Новгородской области Александр Дронов в ходе рабочей поездки официально подтвердил: капитальный ремонт центральной переправы поселка стартует уже в этом году. Контракт с подрядчиком заключен, а фронт работ растянется на ближайшие два года. Пока тяжелая техника готовится "вскрывать" дорожное полотно, власти обещают не допустить транспортного коллапса, проработав временные схемы движения.

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Река Явонь, Демянский район Новгородской области

Мост и дороги: инфраструктурный узел Демянска

Состояние инженерных сооружений в районе давно вызывало вопросы у местных жителей. В отличие от камер нейросетей на перекрестках крупных городов, здесь проблему видно невооруженным глазом. Износ конструкций моста через Явонь потребовал радикальных мер. Помимо переправы, под прицел властей попали очистные сооружения. Губернатор поручил провести полную инвентаризацию сетей до начала лета, чтобы запустить процесс проектирования новых систем фильтрации.

"Капитальный ремонт моста — это всегда проверка на прочность для местного бюджета и логистики. Главное, чтобы дорожный аудит проводился не только на бумаге, но и в полевых условиях, исключая риск появления трещин сразу после сдачи", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с дорожными работами в регионе продолжается мониторинг качества уже обновленных участков. В области действует жесткий регламент, согласно которому подрядчики обязаны устранять любые дефекты в рамках гарантийных обязательств. Это касается не только трасс, но и внутрипоселковых соединений.

Школы и медицина: что изменят в округе

Образовательная сфера Демянска готовится к расширению. В текущем году начнется строительство пристройки к начальной школе, что должно разгрузить существующие классы. Модернизация затрагивает и сельские территории: на очереди Лычковская средняя школа и детский сад "Родничок". Такие масштабные изменения напоминают капремонт детских садов в других малых городах области, где ставка делается на полное обновление облика зданий.

Объект Планируемые работы Начальная школа Демянска Строительство новой пристройки Демянская ЦРБ Закупка нового маммографа и флюорографа Лычковская школа Капитальный ремонт здания в 2025 году

"Обновление оборудования в ЦРБ — это не просто закупка железа, а вопрос доступности первичной диагностики. Важно, чтобы под новые аппараты были готовы и соответствующие специалисты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для молодежи округа открываются и новые перспективы в профессиональном обучении. Координатор социальных проектов Михаил Галахов сообщил, что Новгородский торгово-технологический техникум готов готовить кадры под растущий туристический кластер Демянска. Это шанс для выпускников получить льготы студентам и гарантированное трудоустройство в родном районе.

Набережная как визитная карточка

Благоустройство набережной реки Явонь выходит на финишную прямую. Проект, реализованный в рамках федеральных программ, должен стать основным местом отдыха. Губернатор Александр Дронов отметил, что объект станет "точкой притяжения", аналогично тому, как благоустройство парка ЦБК меняет атмосферу в Окуловке. Демянск активно использует инструменты инициативного бюджетирования, где сами жители решают, куда направить средства.

"Работа с набережными в малых городах — это всегда игра с ландшафтом и экологией. Необходимо следить, чтобы урбанистические решения не конфликтовали с природным руслом реки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Впереди у демянцев — участие в новом этапе голосования за объекты благоустройства. От активности жителей зависит, какие территории преобразятся в 2027 году. Программы позволяют ремонтировать детские площадки, зоны отдыха и содержать в порядке воинские мемориалы, сохраняя историческую память округа.

Ответы на популярные вопросы о развитии Демянска

Когда закроют мост на ремонт?

Работы начнутся в течение 2026 года. Капитальный ремонт рассчитан на двухлетний цикл. Полного перекрытия постараются избежать, организовав временные схемы движения.

Как планируют решать проблему кадров в медицине?

Власти делают ставку на закупку современного оборудования (маммографы, флюорографы) и программы поддержки для врачей, готовых переехать в сельскую местность.

Где можно проголосовать за новые проекты благоустройства?

Голосование проходит в рамках федерального проекта ФКГС на специализированных онлайн-платформах. Выбор территорий на 2027 год стартует в ближайшее время.

