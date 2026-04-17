Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков

Карелия переходит на ускоренный режим газификации: к 2026 году власти республики планируют подключить к сетевому топливу не менее 500 частных домовладений. Глава региона Артур Парфенчиков в рамках отчета о деятельности правительства представил дорожную карту развития энергетической инфраструктуры, которая затронет как промышленные центры, так и отдаленные районы вроде Лахденпохского и Пудожского.

Магистрали будущего: Лахденпохья и Пудож

Основной упор в новой программе газоснабжения на 2026-2030 годы сделан на экспансию в Приладожье. В Лахденпохском районе сейчас монтируют ГРС "Ихала" — критически важный узел, от которого протянут газопровод-отвод в сторону Сортавалы. Несмотря на то что старый фасад на улице Маяковского в Сортавале уже обновляют, полноценный приход газа здесь ожидается к 2028 году. Параллельно завершаются работы в Пудожском районе, где строительство станций вышло на финальную стадию.

Важным этапом станет модернизация котельных. Предприятие "КарелКоммунЭнерго" уже привлекло кредитные средства для проектирования пяти объектов. Перевод генерации на природное топливо должен завершиться в 2027 году. Это позволит стабилизировать ЖКХ Карелии, избавив систему от топливной зависимости и вечного дефицита ресурсов в межотопительный период.

Петрозаводский узел: связка ГРС и новые мощности

Столица республики также ждет расширения лимитов. До конца текущего года строители планируют замкнуть кольцо между ГРС "Южная" и ГРС "Северная". Эта связка разблокирует возможности для подключения крупных потребителей: судостроительного завода и второй площадки Онежского тракторного завода. Для частного сектора это означает доступ к газу в районах Сайнаволок и урочище Лососинное, где рынок недвижимости Карелии демонстрирует стабильный рост спроса.

Объект / Район Срок реализации / Статус ГРС Ихала (Лахденпохский р-н) Ввод в эксплуатацию — 2028 год Газопровод до д. Бесовец Начало работ — 2024, запуск — 2027 Связка ГРС Южная — Северная Завершение — конец 2024 года

"Приход магистрального газа в новые микрорайоны и деревни вроде Бесовца — это мощный стимул для индивидуального жилищного строительства. Мы видим, как наличие инфраструктуры мгновенно повышает ликвидность участков и заставляет застройщиков активнее осваивать территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Социальный аспект и работа над ошибками

Президентская программа догазификации в Карелии набрала высокие обороты: в 2025 году газ получили 495 домов. В лидерах — Соломенное и Старая Кукковка. Однако стремительные темпы прокладки труб обернулись проблемами с благоустройством. Глава региона жестко потребовал от "Газпром Газораспределение Петрозаводск" восстановить дорожное полотно в местах раскопок. Пока мэрия Петрозаводска называет магистрали для срочного ремонта, газовикам предстоит привести в порядок внутриквартальные проезды.

"Любая газификация — это стресс для городской среды. Важно, чтобы после укладки сетей жители получали не только синее пламя в плите, но и нормальный асфальт", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

В текущем году планка в 500 домовладений выглядит вполне достижимой, учитывая запуск работ в деревне Бесовец протяженностью более 4 километров.

Ответы на популярные вопросы о газификации Карелии

Какие районы Карелии первыми получат газ по новой программе?

В приоритете Лахденпохский, Сортавальский и Пудожский районы. В Петрозаводске работы сосредоточены на связке южного и северного узлов ГРС.

Нужно ли платить за подведение трубы к границе участка?

В рамках программы социальной догазификации подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах осуществляется бесплатно для граждан.

Когда газ придет в деревню Бесовец?

Строительство газопровода длиной 4,1 км начинается в 2024 году, а фактическое подключение потребителей запланировано на 2027 год.

