Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора

Исаакиевский собор готовится к обновлению, которое выходит далеко за рамки обычной реставрации. Речь идет о замене исторического мрамора, десятилетиями страдавшего от петербургского климата, на новый камень из Карелии — максимально близкий по структуре и цвету к оригиналу. Этот проект соединяет в себе вопросы сохранения культурного наследия, современные технологии добычи и экономическое развитие региона. Что стоит за выбором нового месторождения, и как будут работать с камнем — разбираемся в материале.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Санкт-Петербург, Исаакиевский собор

Мраморная альтернатива: ставка на Ковадъярви

Поиск камня, идентичного рускеальскому, занял годы. Реставраторы требовали полного соответствия по структуре и палитре. Месторождение Ковадъярви предложило сразу восемь оттенков — от глубокого черного до серо-зеленого. Это позволит закрыть все потребности Исаакиевского собора без визуального диссонанса. Камень пойдет не только на ступени, но и на облицовку, которая десятилетиями страдала от климата Северной столицы.

"Рускеальский карьер давно стал туристическим объектом, добыча там невозможна. Ковадъярви фактически спасает реставрационную отрасль, обеспечивая собор аутентичным материалом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Проект не ограничится разовой поставкой. Запасов мрамора в Карелии хватит на сотни лет. Это создает задел для других строек, таких как возведение домов или реновация знаковых площадей. Статус карельского камня снова растет в глазах застройщиков, которые раньше смотрели в сторону импорта.

Технологии против разрушения: алмаз вместо тротила

Ключевое отличие новой добычи — отказ от взрывных работ. "Прионежская горная компания" использует алмазно-канатное пиление. Это ювелирная работа в масштабах карьера. Метод исключает появление микротрещин в породе. Это критически важно, чтобы обновленный фасад на улице или площади простоял века, не рассыпаясь от морозов.

Характеристика Параметры месторождения Ковадъярви Цветовая гамма 8 оттенков (от серо-зеленого до черного) Метод добычи Алмазно-канатное пиление (без взрывов) Плановый срок готовности Лето 2027 года

График работ уже расписан. В ближайший месяц реставраторы определят точный объем плитки. После этого начнется резка и логистика. Пока в регионах обсуждается план ремонта улиц, карельские горняки готовят фундамент для культурного наследия страны.

"Главное здесь — качество исходного материала и способ его добычи. Если камень изначально без внутренних повреждений, он лучше переносит перепады температур и влажность, а значит, прослужит значительно дольше без дополнительного ремонта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Инвестиции в твердую породу: что получит регион

Проект стоит более 900 миллионов рублей частных вложений. Для Пряжинского района это означает появление 100 рабочих мест. Республика Карелия активно поддерживает добывающую отрасль, понимая её мультипликативный эффект. Рост промышленности тянет за собой сервис и инфраструктуру. Например, сейчас активно обсуждается прямая авиасвязь с регионами, что упростит бизнес-коммуникации.

"Для Карелии это не просто продажа камня, а встраивание в цепочку сохранения федеральных памятников. Это гарантированный спрос и репутация региона как главного ресурсного цеха для реставрации", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Параллельно с промышленным рывком власти решают и социальные задачи. В фокусе внимания — ремонт водопровода в профильных округах и поддержка семей через центры соцподдержки. Развитие карьеров не должно идти в ущерб экологии, учитывая риски для водных экосистем при чрезмерной нагрузке.

Ответы на популярные вопросы о реставрации

Почему нельзя использовать старый мрамор?

Природный камень со временем деградирует из-за перепадов температур и выхлопных газов. На поверхности образуются трещины, через которые вода разрушает монолит. Замена необходима для сейсмической и конструктивной безопасности здания.

Когда завершится проект?

Согласно плану сотрудничества между Правительством Карелии и АО "Прионежская горная компания", активная фаза реставрации Исаакиевского собора закончится к лету 2027 года.

Повлияет ли добыча на экологию?

Метод алмазного пиления считается одним из самых экологичных. Он минимизирует шум, пыль и сейсмическую нагрузку на грунт, что крайне важно для сохранения природного ландшафта республики.

