Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве

В Советский районный суд Тамбова поступило дело Александра Котельникова. Человека, чей бизнес — строить дороги — столкнулся с непреодолимой силой вязкого грунта и строгого закона. Генерального директора ООО "Тамбовстроймеханизация" обвиняют в мошенничестве. Цена вопроса — миллионы рублей и десять лет жизни.

Грунт и закон: почему строители ушли с объекта

Земля под Котовском обманчива. Здесь, на территории порохового завода, планировали масштабную реконструкцию. Как и в соседних регионах, где власти готовят масштабную перезагрузку дорог, Тамбовщина стремилась к обновлению. Но под тонким слоем дерна обнаружился "слабый грунт".

Котельников предложил укрепить его песком. Проектная документация, этот застывший в цифрах план, менять не стали. Субподрядчик встал в позу, опасаясь, что будущая дорога просто "расползется" при первой же оттепели.

"В строительстве дорог экономия на основании всегда ведет к катастрофе. Если подрядчик видит несоответствие проекта реальности, он обязан остановиться. Иначе потом его же обвинят, когда асфальт сойдет вместе со снегом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Конфликт перерос из технического в правовой. Заказчик в лице ООО "Геолайн" потребовал аванс назад. Денег не дождались — и в дело вмешалась полиция. Теперь вместо укладки полотна, за которой внимательно следят в других городах, Котельников изучает стены следственного изолятора. Вину он отрицает, настаивая на том, что защищал качество работы.

Оборонный заказ и режим тишины

Статус объекта накладывает на дело особую тень. Пороховой завод — это не просто стройплощадка, это стратегический нерв страны. Официальных комментариев от органов внутренних дел нет. Тишину оправдывают связью с оборонно-промышленным комплексом. В то время как в областных центрах, где выделили бюджет на ремонт дорог в частном секторе, процессы идут открыто, здесь всё скрыто за забором секретности.

Аргумент защиты Версия обвинения Слабый грунт требовал доработки проекта Хищение бюджетных средств через аванс Отказ от работ из-за угрозы брака Преднамеренное неисполнение обязательств

"Работа с госконтрактами в сфере ОПК всегда несет повышенные риски. Любая задержка или финансовое разногласие моментально переводятся из арбитражной плоскости в уголовную", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Гражданский спор или уголовный капкан?

История "Тамбовстроймеханизации" похожа на драму увядающего сада. Компания с 2011 года уверенно стояла на ногах, выполняла крупные заказы. Но к концу 2025 года, когда в судах начались тяжбы, в отношении фирмы ввели процедуру наблюдения.

Банкротство дышит в спину некогда успешному предприятию. Это напоминает ситуацию в других городах, когда Брянск начал охоту на подрядчиков из-за весенних дыр — спрос с дорожников сегодня суров как никогда.

"Земельные и имущественные споры в строительстве — это норма. Но когда вместо экспертизы грунта мы видим аресты, это сигнал для всего рынка о деформации правоприменения", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.

Задержание Котельникова в октябре 2025 года стало точкой невозврата. Арест продлен до 9 мая. Символично, что к празднику Победы строитель может остаться за решеткой из-за спора о песке и глине. Как сообщает издание Право.68, суд теперь должен решить: было ли здесь желание украсть или обычное русское нежелание строить "на авось", когда земля под ногами не держит.

Ответы на популярные вопросы о деле Тамбовстроймеханизации

В чем именно обвиняют Александра Котельникова?

Ему инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, связанное с невозвратом аванса при выполнении работ на Тамбовском пороховом заводе.

Какова позиция защиты подрядчика?

Защита настаивает, что работы были приостановлены из-за выявленных дефектов грунта, которые не были учтены в проекте, а спор носит исключительно гражданско-правовой характер.

Что происходит с компанией сейчас?

ООО "Тамбовстроймеханизация" находится под процедурой наблюдения, что фактически является первой стадией банкротства предприятия.

Читайте также