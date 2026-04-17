Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году

В Прионежском районе Карелии вспыхнул конфликт из-за самовольного ограничения свободы передвижения. Жилой массив "Можжевельник", расположенный рядом с туристической достопримечательностью — горой Сампо, оказался отрезан от общего пользования мощным шлагбаумом. Конструкция перекрывает дорогу к лесному массиву и береговой линии озера, вызывая возмущение местных жителей и туристов.

Лесной фонд под замком: правовой статус территории

Захват общественных территорий в Карелии приобретает системный характер. Проезд в "Можжевельнике" заблокировали еще несколько лет назад, однако активное противостояние началось только сейчас. Ситуация осложняется тем, что заблокированные участки имеют статус земель лесного фонда. Это накладывает строгие ограничения на любое строительство и установку заграждений. Пока инвесторы вкладывают частные инвестиции в недвижимость других районов, здесь процветает "заборная" дипломатия.

"Установка шлагбаума на землях лесного фонда без специального разрешения — это прямое нарушение федерального законодательства. Такие действия классифицируются как самовольное занятие лесного участка. Виновным грозят не только штрафы, но и обязанность снести конструкцию за свой счет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Местные жители жалуются на игнорирование проблемы со стороны правоохранительных органов. Пока в регионе обсуждается план ремонта улиц Петрозаводск, лесные дороги в пригороде де-факто приватизируются частными лицами. Подобные инциденты подрывают путешествия и развитие внутреннего туризма, делая природные красоты Карелии недоступными для рядовых граждан.

Сроки демонтажа и реакция ведомств

Минприроды Карелии официально подтвердило незаконность объекта. В 2005 году лесничество уже выставляло требования о демонтаже, но "мощный шлагбаум" стоит до сих пор. Ведомство обещает найти виновных до 5 мая 2026 года. Тем временем в республике активно решаются другие инфраструктурные задачи: идет асфальтирование улиц и масштабная реконструкция полотна в сжатые сроки в соседних районах.

"Если власти не демонтируют шлагбаум в обещанные сроки, это станет сигналом для других захватчиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Проблема доступности среды перекликается с другими социальными аспектами. Пока одни перекрывают дороги, другие ждут улучшения переселения из аварийного жилья. Реакция чиновников кажется излишне медлительной на фоне того, как быстро в Карелии внедряется медицина одного окна или автоматическая прибавка к пенсии за детей.

Тип нарушения Последствия по КоАП РФ Самовольное занятие лесного участка Штраф до 50 тысяч рублей для физлиц и снос объекта. Ограничение доступа к береговой полосе Штраф до 300 тысяч рублей для юрлиц и предписание прокуратуры.

Ответы на популярные вопросы о захвате лесных земель

Законно ли устанавливать шлагбаум в лесу для защиты от воров?

Нет. Лесной кодекс РФ гарантирует гражданам право свободного и бесплатного пребывания в лесах. Установка любых преград без согласования с Минприроды незаконна.

Куда жаловаться, если дорогу перегородили?

В первую очередь — в местное лесничество и региональное управление Росреестра. Если реакции нет, следует обращаться в природоохранную прокуратуру.

Снесут ли шлагбаум принудительно?

Да, если виновник не выполнит предписание в установленный срок, демонтаж проведут силовые структуры, а счет за работы предъявят организатору заграждения.

Читайте также