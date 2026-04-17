Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов

Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Прионежском районе Карелии вспыхнул конфликт из-за самовольного ограничения свободы передвижения. Жилой массив "Можжевельник", расположенный рядом с туристической достопримечательностью — горой Сампо, оказался отрезан от общего пользования мощным шлагбаумом. Конструкция перекрывает дорогу к лесному массиву и береговой линии озера, вызывая возмущение местных жителей и туристов.

Шлагбаум
Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Mette, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шлагбаум

Лесной фонд под замком: правовой статус территории

Захват общественных территорий в Карелии приобретает системный характер. Проезд в "Можжевельнике" заблокировали еще несколько лет назад, однако активное противостояние началось только сейчас. Ситуация осложняется тем, что заблокированные участки имеют статус земель лесного фонда. Это накладывает строгие ограничения на любое строительство и установку заграждений. Пока инвесторы вкладывают частные инвестиции в недвижимость других районов, здесь процветает "заборная" дипломатия.

"Установка шлагбаума на землях лесного фонда без специального разрешения — это прямое нарушение федерального законодательства. Такие действия классифицируются как самовольное занятие лесного участка. Виновным грозят не только штрафы, но и обязанность снести конструкцию за свой счет", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Местные жители жалуются на игнорирование проблемы со стороны правоохранительных органов. Пока в регионе обсуждается план ремонта улиц Петрозаводск, лесные дороги в пригороде де-факто приватизируются частными лицами. Подобные инциденты подрывают путешествия и развитие внутреннего туризма, делая природные красоты Карелии недоступными для рядовых граждан.

Сроки демонтажа и реакция ведомств

Минприроды Карелии официально подтвердило незаконность объекта. В 2005 году лесничество уже выставляло требования о демонтаже, но "мощный шлагбаум" стоит до сих пор. Ведомство обещает найти виновных до 5 мая 2026 года. Тем временем в республике активно решаются другие инфраструктурные задачи: идет асфальтирование улиц и масштабная реконструкция полотна в сжатые сроки в соседних районах.

"Если власти не демонтируют шлагбаум в обещанные сроки, это станет сигналом для других захватчиков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Проблема доступности среды перекликается с другими социальными аспектами. Пока одни перекрывают дороги, другие ждут улучшения переселения из аварийного жилья. Реакция чиновников кажется излишне медлительной на фоне того, как быстро в Карелии внедряется медицина одного окна или автоматическая прибавка к пенсии за детей.

Тип нарушения Последствия по КоАП РФ
Самовольное занятие лесного участка Штраф до 50 тысяч рублей для физлиц и снос объекта.
Ограничение доступа к береговой полосе Штраф до 300 тысяч рублей для юрлиц и предписание прокуратуры.

Ответы на популярные вопросы о захвате лесных земель

Законно ли устанавливать шлагбаум в лесу для защиты от воров?

Нет. Лесной кодекс РФ гарантирует гражданам право свободного и бесплатного пребывания в лесах. Установка любых преград без согласования с Минприроды незаконна.

Куда жаловаться, если дорогу перегородили?

В первую очередь — в местное лесничество и региональное управление Росреестра. Если реакции нет, следует обращаться в природоохранную прокуратуру.

Снесут ли шлагбаум принудительно?

Да, если виновник не выполнит предписание в установленный срок, демонтаж проведут силовые структуры, а счет за работы предъявят организатору заграждения.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, юрист Светлана Фёдорова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Домашние животные
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Туризм
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Красота и стиль
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Как убрать жир с ног без похудения до костей: метод сохранения мышц для тех, кто боится дряблой кожи
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов
Больше чем цифры. Стратегия успеха Михаила Кобаненко в мировом финсекторе
