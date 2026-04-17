ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля

Вторая половина апреля в Петербурге превращается в логистический лабиринт. ГАТИ согласует новые фронты работ: от прокладки инженерных сетей до перекладки трамвайных рельсов. Водителям придется пересматривать привычные маршруты в восьми районах города. Масштаб ограничений варьируется от локальных сужений до полного закрытия движения на ключевых участках.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Выборгская набережная

Василеостровский и Выборгский: рельсы и сети

На Васильевском острове с 21 по 26 апреля Детская улица станет односторонней. Проехать можно будет только от Шкиперского протока к Среднему проспекту В. О. Это связано со строительством коммуникаций, которое в целом продлится до мая. В Выборгском районе ситуация сложнее: там начинается ремонт дорог и трамвайных путей на проспекте Просвещения в створе Выборгского шоссе. Работы растянутся до конца мая, создавая плотный трафик на въезде в город.

"Ремонт путей необходим, но сроки в полтора месяца потребуют от водителей железной выдержки", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Калиниский и Курортный: долгострой и газ

Самые долгосрочные изменения ждут Калининский район. С 19 апреля 2026 года Гражданский проспект попадает под ограничения более чем на год — до июля 2027-го. Причина — масштабное строительство инженерных сетей. Пока одни районы обновляют общественные пространства, здесь сосредоточатся на подземной инфраструктуре. В Сестрорецке ситуация проще: улицу Инструментальщиков потеснят из-за газопровода всего на неделю.

Район / Улица Срок ограничения Гражданский пр. (Калининский) апрель 2026 — июль 2027 Ботаническая ул. (Петергоф) 19 — 28 апреля Кирпичный пер. (Центральный) 2 года (до апреля 2028) Выборгское шоссе (боковой проезд) 21 апреля — 4 мая

Такой длительный срок работ в Центральном районе — Кирпичный переулок закроют на два года — указывает на серьезную реконструкцию или капитальный ремонт прилегающих зданий. Исторический центр требует деликатного подхода к каждому метру временных ограждений.

Петроградский и Петродворцовый: ремонт покрытия

В Петергофе дорожные службы займутся Ботанической улицей. Работы по замене полотна пройдут в сжатые сроки, но затронут перекрестки. Это стандартная уборка и обновление города перед туристическим сезоном. В Петроградском районе ограничения на Аптекарской набережной и проспекте связаны с установкой заборов, что часто предшествует крупным стройкам.

"Синхронизация дорожных работ с бюджетным циклом всегда дает всплеск ограничений в апреле. Для Петергофа важно успеть до пика внутреннего туризма", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru эксперт Валерий Козлов.

Приморский и Центральный: перекрытия в центре

Заповедная улица в Приморском районе будет ограничена больше месяца. Здесь также работают газовики. На фоне того, как в Петербурге развивается автомобильный кластер, нагрузка на дорожную сеть только растет. Центральный район, в частности Кирпичный переулок, фактически выпадает из активного движения до 2028 года. ГАТИ призывает внимательно следить за информационными щитами.

"Ветхость подземных коммуникаций в центре Петербурга требует радикальных мер. Временные ограждения на два года — это цена стабильной работы ЖКХ в будущем", — отметил эксперт Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Как объехать закрытую Детскую улицу?

Основной маршрут объезда включает Большой проспект В. О., улицу Шевченко и Шкиперский проток. Учитывайте, что движение на Детской станет односторонним.

Почему Кирпичный переулок закрывают так надолго?

Срок до апреля 2028 года связан с комплексными работами по установке временных ограждений, что может указывать на масштабную реставрацию или стройку в условиях плотной застройки.

Где найти актуальные схемы объезда?

ГАТИ устанавливает информационные щиты непосредственно перед участками работ. Также информация обновляется на официальных ресурсах инспекции.

