Ремонт моста через реку Явонь в Демянске продлится два года по новому контракту
Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля

Губернатор Беглов анонсировал ремонт 50 тысяч кв. метров мостов Петербурга в 2026 году

Санкт-Петербург готовится к пику строительного сезона: в 2026 году дорожные службы и реставраторы обновят 50 тысяч квадратных метров мостов и набережных. Губернатор Александр Беглов подтвердил, что работы затронут как исторический центр, так и окраинные районы. Кампания станет логическим продолжением масштабной трансформации общественных пространств, превращая гранитные берега в современные зоны комфорта.

Фото: commons.wikimedia.org by HoBoXyDoHoCoP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реставрация Дворцовой набережной: гранит и история

Центральной точкой приложения сил станет участок Дворцовой набережной от Эрмитажного до Дворцового моста. Рабочие уже вышли на объект длиной более 420 метров. Технология предусматривает полную переборку покрытия: гранитные плиты демонтируют, восстанавливают основание и возвращают камни на место после реставрации. Мастера устранят сколы и трещины, используя специализированные вставки, чтобы сохранить аутентичный вид визитной карточки города.

"Работа с историческим гранитом требует ювелирной точности. Это не просто замена покрытия, а структурное укрепление береговой линии, которая испытывает колоссальные нагрузки от туристического потока и климата", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параллельно с набережной обновляется и жилой фонд в историческом центре. Помимо тротуаров, на Дворцовой отремонтируют спуски, парапеты и массивные гранитные скамьи. Около 1200 "квадратов" мощения выполнят из булыжного камня и габбро-диабазовой шашки. Такой подход созвучен с восстановлением памятников в пригородах, где инженеры также борются за сохранность оригинальных материалов.

Переправы и путепроводы: план на Литейный и Александра Невского

В список обязательных работ 2026 года включен ремонт двух ключевых разводных мостов — Литейного и Александра Невского. Это критически важные транспортные узлы, связывающие берега Невы в условиях плотного трафика. Нагрузка на них растет, в том числе из-за развития промышленного сектора, включая автомобильный кластер СПб в Шушарах, требующий бесперебойной логистики.

Объект Тип работ
Дворцовая набережная Реставрация плит, замена основания, ремонт спусков
Мост Александра Невского Плановый ремонт конструкций и дорожного полотна
Переход Савушкина — Яхтенная Инъектирование швов, замена облицовки стен

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Как показывает опыт дренажа зданий в Павловске, защита конструкций от подтоплений — залог долголетия объекта. На мостах Петербурга в 2026 году применят современные деформационные швы и износостойкое покрытие.

"Бюджет города ориентирован на поддержание инфраструктурного каркаса. Ремонт мостов в 2026 году — это не роскошь, а профилактика аварийности, которая в итоге обходится дешевле экстренных вызовов", — объяснил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Локальные объекты: от Савушкина до Сестрорецка

Ремонтная кампания выходит далеко за пределы "золотого треугольника". В Приморском районе на 80% завершен первый этап обновления подземного перехода на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. Здесь демонтировали старую плитку и обработали деформационные швы на площади в сотни метров. Это важно для безопасности пешеходов в зоне активной застройки, где дорожные работы часто провоцируют временные неудобства.

В Сестрорецке продолжается капремонт Рубежного путепровода. Одновременно с этим службы ЖКХ усилили режим работы, очищая водные подходы к объектам от мусора. Масштабные работы развернуты на набережной Обводного канала — от "Французского ковша" до Атаманского моста — и на левом берегу Мойки. Каждый объект проходит строгий контроль на соответствие экологическим нормам, чтобы не допустить инцидентов, подобных загрязнению в Кингисеппе.

"Реконструкция набережных всегда сопряжена с экологическими рисками. Важно, чтобы строительный мусор и растворы не попадали в акваторию Невы и малых рек", — подчеркнул эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте набережных

Зачем демонтировать и возвращать старые плиты гранит на Дворцовой?

Это метод научной реставрации. Гранитные плиты XIX века имеют историческую ценность. Их очищают, лечат "раны" камня и укладывают на свежее, устойчивое основание.

Будут ли перекрывать движение на мостах в 2026 году?

Работы на Литейном и мосту Александра Невского планируются поэтапно. Полного закрытия переправ не ожидается, но возможны ограничения по полосам.

Как ремонт повлияет на прогулочные зоны у Мойки?

Набережную реки Мойки ниже Матвеева моста закроют для прохода до завершения капитального ремонта левого берега, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Бизнес
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Домашние животные
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Домашние животные
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Как убрать жир с ног без похудения до костей: метод сохранения мышц для тех, кто боится дряблой кожи
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов
Больше чем цифры. Стратегия успеха Михаила Кобаненко в мировом финсекторе
