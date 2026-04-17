Губернатор Беглов анонсировал ремонт 50 тысяч кв. метров мостов Петербурга в 2026 году

Санкт-Петербург готовится к пику строительного сезона: в 2026 году дорожные службы и реставраторы обновят 50 тысяч квадратных метров мостов и набережных. Губернатор Александр Беглов подтвердил, что работы затронут как исторический центр, так и окраинные районы. Кампания станет логическим продолжением масштабной трансформации общественных пространств, превращая гранитные берега в современные зоны комфорта.
Центральной точкой приложения сил станет участок Дворцовой набережной от Эрмитажного до Дворцового моста. Рабочие уже вышли на объект длиной более 420 метров. Технология предусматривает полную переборку покрытия: гранитные плиты демонтируют, восстанавливают основание и возвращают камни на место после реставрации. Мастера устранят сколы и трещины, используя специализированные вставки, чтобы сохранить аутентичный вид визитной карточки города.
"Работа с историческим гранитом требует ювелирной точности. Это не просто замена покрытия, а структурное укрепление береговой линии, которая испытывает колоссальные нагрузки от туристического потока и климата", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Параллельно с набережной обновляется и жилой фонд в историческом центре. Помимо тротуаров, на Дворцовой отремонтируют спуски, парапеты и массивные гранитные скамьи. Около 1200 "квадратов" мощения выполнят из булыжного камня и габбро-диабазовой шашки. Такой подход созвучен с восстановлением памятников в пригородах, где инженеры также борются за сохранность оригинальных материалов.
В список обязательных работ 2026 года включен ремонт двух ключевых разводных мостов — Литейного и Александра Невского. Это критически важные транспортные узлы, связывающие берега Невы в условиях плотного трафика. Нагрузка на них растет, в том числе из-за развития промышленного сектора, включая автомобильный кластер СПб в Шушарах, требующий бесперебойной логистики.
|Объект
|Тип работ
|Дворцовая набережная
|Реставрация плит, замена основания, ремонт спусков
|Мост Александра Невского
|Плановый ремонт конструкций и дорожного полотна
|Переход Савушкина — Яхтенная
|Инъектирование швов, замена облицовки стен
Особое внимание уделяется гидроизоляции. Как показывает опыт дренажа зданий в Павловске, защита конструкций от подтоплений — залог долголетия объекта. На мостах Петербурга в 2026 году применят современные деформационные швы и износостойкое покрытие.
"Бюджет города ориентирован на поддержание инфраструктурного каркаса. Ремонт мостов в 2026 году — это не роскошь, а профилактика аварийности, которая в итоге обходится дешевле экстренных вызовов", — объяснил аналитик бюджетов Валерий Козлов.
Ремонтная кампания выходит далеко за пределы "золотого треугольника". В Приморском районе на 80% завершен первый этап обновления подземного перехода на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. Здесь демонтировали старую плитку и обработали деформационные швы на площади в сотни метров. Это важно для безопасности пешеходов в зоне активной застройки, где дорожные работы часто провоцируют временные неудобства.
В Сестрорецке продолжается капремонт Рубежного путепровода. Одновременно с этим службы ЖКХ усилили режим работы, очищая водные подходы к объектам от мусора. Масштабные работы развернуты на набережной Обводного канала — от "Французского ковша" до Атаманского моста — и на левом берегу Мойки. Каждый объект проходит строгий контроль на соответствие экологическим нормам, чтобы не допустить инцидентов, подобных загрязнению в Кингисеппе.
"Реконструкция набережных всегда сопряжена с экологическими рисками. Важно, чтобы строительный мусор и растворы не попадали в акваторию Невы и малых рек", — подчеркнул эколог Игорь Степанов.
Это метод научной реставрации. Гранитные плиты XIX века имеют историческую ценность. Их очищают, лечат "раны" камня и укладывают на свежее, устойчивое основание.
Работы на Литейном и мосту Александра Невского планируются поэтапно. Полного закрытия переправ не ожидается, но возможны ограничения по полосам.
Набережную реки Мойки ниже Матвеева моста закроют для прохода до завершения капитального ремонта левого берега, чтобы обеспечить безопасность горожан.
Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.