Губернатор Беглов анонсировал ремонт 50 тысяч кв. метров мостов Петербурга в 2026 году

Санкт-Петербург готовится к пику строительного сезона: в 2026 году дорожные службы и реставраторы обновят 50 тысяч квадратных метров мостов и набережных. Губернатор Александр Беглов подтвердил, что работы затронут как исторический центр, так и окраинные районы. Кампания станет логическим продолжением масштабной трансформации общественных пространств, превращая гранитные берега в современные зоны комфорта.

Фото: commons.wikimedia.org by HoBoXyDoHoCoP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Санкт-Петербург

Реставрация Дворцовой набережной: гранит и история

Центральной точкой приложения сил станет участок Дворцовой набережной от Эрмитажного до Дворцового моста. Рабочие уже вышли на объект длиной более 420 метров. Технология предусматривает полную переборку покрытия: гранитные плиты демонтируют, восстанавливают основание и возвращают камни на место после реставрации. Мастера устранят сколы и трещины, используя специализированные вставки, чтобы сохранить аутентичный вид визитной карточки города.

"Работа с историческим гранитом требует ювелирной точности. Это не просто замена покрытия, а структурное укрепление береговой линии, которая испытывает колоссальные нагрузки от туристического потока и климата", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параллельно с набережной обновляется и жилой фонд в историческом центре. Помимо тротуаров, на Дворцовой отремонтируют спуски, парапеты и массивные гранитные скамьи. Около 1200 "квадратов" мощения выполнят из булыжного камня и габбро-диабазовой шашки. Такой подход созвучен с восстановлением памятников в пригородах, где инженеры также борются за сохранность оригинальных материалов.

Переправы и путепроводы: план на Литейный и Александра Невского

В список обязательных работ 2026 года включен ремонт двух ключевых разводных мостов — Литейного и Александра Невского. Это критически важные транспортные узлы, связывающие берега Невы в условиях плотного трафика. Нагрузка на них растет, в том числе из-за развития промышленного сектора, включая автомобильный кластер СПб в Шушарах, требующий бесперебойной логистики.

Объект Тип работ Дворцовая набережная Реставрация плит, замена основания, ремонт спусков Мост Александра Невского Плановый ремонт конструкций и дорожного полотна Переход Савушкина — Яхтенная Инъектирование швов, замена облицовки стен

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Как показывает опыт дренажа зданий в Павловске, защита конструкций от подтоплений — залог долголетия объекта. На мостах Петербурга в 2026 году применят современные деформационные швы и износостойкое покрытие.

"Бюджет города ориентирован на поддержание инфраструктурного каркаса. Ремонт мостов в 2026 году — это не роскошь, а профилактика аварийности, которая в итоге обходится дешевле экстренных вызовов", — объяснил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Локальные объекты: от Савушкина до Сестрорецка

Ремонтная кампания выходит далеко за пределы "золотого треугольника". В Приморском районе на 80% завершен первый этап обновления подземного перехода на пересечении улиц Савушкина и Яхтенной. Здесь демонтировали старую плитку и обработали деформационные швы на площади в сотни метров. Это важно для безопасности пешеходов в зоне активной застройки, где дорожные работы часто провоцируют временные неудобства.

В Сестрорецке продолжается капремонт Рубежного путепровода. Одновременно с этим службы ЖКХ усилили режим работы, очищая водные подходы к объектам от мусора. Масштабные работы развернуты на набережной Обводного канала — от "Французского ковша" до Атаманского моста — и на левом берегу Мойки. Каждый объект проходит строгий контроль на соответствие экологическим нормам, чтобы не допустить инцидентов, подобных загрязнению в Кингисеппе.

"Реконструкция набережных всегда сопряжена с экологическими рисками. Важно, чтобы строительный мусор и растворы не попадали в акваторию Невы и малых рек", — подчеркнул эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте набережных

Зачем демонтировать и возвращать старые плиты гранит на Дворцовой?

Это метод научной реставрации. Гранитные плиты XIX века имеют историческую ценность. Их очищают, лечат "раны" камня и укладывают на свежее, устойчивое основание.

Будут ли перекрывать движение на мостах в 2026 году?

Работы на Литейном и мосту Александра Невского планируются поэтапно. Полного закрытия переправ не ожидается, но возможны ограничения по полосам.

Как ремонт повлияет на прогулочные зоны у Мойки?

Набережную реки Мойки ниже Матвеева моста закроют для прохода до завершения капитального ремонта левого берега, чтобы обеспечить безопасность горожан.

