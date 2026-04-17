Реновация Крестов на Арсенальной набережной начнется летом текущего года

Бывшая тюрьма "Кресты" на Арсенальной набережной окончательно прощается с конвойным прошлым. Инвестор за 15 млрд рублей превратит казематы в люксовый квартал с пятизвездочным отелем, спа-зоной и панорамным рестораном. Вместо вышек и колючей проволоки здесь появятся причалы, коворкинги и концертный зал. Проект уже прошел сито согласований с КГИОП. Стройка стартует летом.

Комплекс на территории бывшего СИЗО "Кресты"
Фото: t.me/linchenko_spb by Неизвестен is licensed under Free More Info
Комплекс на территории бывшего СИЗО "Кресты"

Люкс в камере: как распределят пространство

Архитектурные формы знаменитых кирпичных зданий станут основой для двух гостиниц. В первом "кресте" откроют семейный отель категории "пять звезд". Второй корпус отведут под деловой формат — "четыре звезды". Рядом разместится премиальный ресторан, ориентированный на вид на Неву. Инвестор подчеркивает: храм Святого Александра Невского сохранит статус доминанты.

"Перепрофилирование таких объектов — это всегда риск. Но для Петербурга это шанс превратить депрессивное пятно в центре в точку роста. Подобная трансформация исторических зданий требует колоссальных вложений в инженерию", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Для создания атмосферы на территории обустроят гастрономическую улицу и музейный комплекс. Часть площадей займут офисы и арт-пространства. Объект перестанет быть закрытой зоной. Горизонт планирования работ составляет пять лет. За это время инвестор намерен полностью перекроить внутреннее наполнение памятника архитектуры.

Инфраструктура и логистика: от набережной до парковки

Главный вход в "Кресты" перенесут на набережную. Там же оборудуют причал для катеров и речных трамваев. Чтобы пешеходы не конфликтовали с трафиком, под дорогой проложат подземный переход. Машины вытеснят на периферию — многоуровневая парковка появится со стороны улицы Комсомола. Весь внутренний двор станет пешеходным.

Объект Назначение / Статус
Первый корпус Пятизвездочный семейный отель
Арсенальная набережная Строительство причала и переход
Улица Комсомола Зона парковки и технического въезда

Проект вписывается в общую концепцию, где привычные скверы перестают быть проходными зонами и становятся центрами притяжения. Логистика квартала завязана на максимальное использование водного фронта Невы, что традиционно повышает капитализацию недвижимости в Петербурге.

"Создание комфортной городской среды здесь невозможно без решения вопроса шума и экологии набережной. Проектирование причала — верный ход, это свяжет объект с туристическими маршрутами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Цены и сроки: во сколько обойдется реновация

Тюремный комплекс выкупили за 1,1 млрд рублей еще в начале 2025 года. Основной бюджет проекта — реконструкция. Ветхие коммуникации и специфика исторических стен требуют деликатного подхода. Планируется, что основной этап работ стартует после получения разрешений этим летом. Инвестиции в 15 млрд рублей должны окупиться за счет уникальности локации.

В то время как в Шушарах на базе завода Toyota Шушары рождается новый автокластер, центр города делает ставку на сервис и культуру. Реновация "Крестов" станет самым масштабным примером приспособления пенитенциарной архитектуры под коммерческие цели в России.

Городу предстоит решить и сопутствующие проблемы. Весенняя уборка парков и улиц теперь будет включать и зону вокруг бывшей тюрьмы. Также возможны временные перекрытия движения при строительстве подземного перехода под набережной.

Ответы на популярные вопросы о реновации "Крестов"

Останется ли в "Крестах" музей тюремной истории?

Да, проектом предусмотрено создание музейного пространства, которое сохранит память об истории этого места как части культурного кода Петербурга.

Будут ли сносить старые здания?

Нет, корпуса являются памятниками архитектуры регионального значения. Речь идет исключительно о реставрации и приспособлении под современное использование.

Как строительство повлияет на экологию района?

Проект предполагает озеленение внутренней территории. Контроль за состоянием воздуха и воды в Неве останется приоритетом, учитывая качество воздуха СПб и соседство с рекой.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Дмитриевич Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Бизнес
