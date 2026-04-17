ФСБ задержала пятерых организаторов подпольного производства мефедрона в Тамбовской области

В Тамбовской области силовики пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, организованной в одном из производственных помещений Гавриловского округа. По данным ФСБ, изъято более 97 килограммов мефедрона, а также оборудование и химические реагенты. Задержаны пятеро подозреваемых. В материале — о масштабах нелегального производства, его последствиях для регионов и том, как с подобными схемами борются правоохранительные органы.

Спецслужба

Квалификация и наказание

Сотрудники ФСБ изъяли более 97 килограммов мефедрона — это особо крупный размер, за который предусмотрено наказание вплоть до 15-20 лет лишения свободы.

"В подобных случаях речь, как правило, идёт о квалификации по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Санкции по ней предусматривают длительные сроки лишения свободы, а также возможную конфискацию имущества", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Тени и прекурсоры: размах подполья

Масштаб изъятого оборудования и реагентов указывает на то, что речь идёт не о разовой деятельности, а о налаженном производстве с серьёзными вложениями, сообщает сайт "Вести Тамбов".

В таких схемах, как правило, выстроены все этапы — от поставок сырья до каналов сбыта. Это уже не стихийный бизнес, а организованная система, требующая координации, ресурсов и устойчивых связей.

Параметр операции Данные ФСБ Место действия Гавриловский округ, Тамбовская область Вес готового продукта Свыше 97 кг мефедрона Спектр изъятого Оборудование, прекурсоры, реагенты

Наркобизнес ищет слабые точки в региональной инфраструктуре. Если раньше в малых городах гремели корпоративные споры из-за долгов по зарплате, то сегодня угроза стала куда чернее. Химические лаборатории отравляют не только души молодежи, но и землю вокруг, сбрасывая отходы производства в чистые некогда овраги.

"Подобные производства представляют риск для окружающей среды, поскольку отходы химического синтеза при ненадлежащей утилизации могут загрязнять почву и воду. Их устранение и восстановление территорий требуют значительных ресурсов", — объяснил Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о наркопреступности

Почему лаборатории находят именно в сельской местности?

Преступники выбирают удаленные районы с низким трафиком и заброшенными промзонами, чтобы скрыть специфические запахи и шум оборудования от внимания соседей и полиции.

Что ждет организаторов подпольного производства?

За производство наркотиков в особо крупном размере Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до 15-20 лет лишения свободы.

Какова роль прекурсоров в уголовном деле?

Хранение и использование прекурсоров (химических веществ для создания наркотика) является самостоятельным составом преступления и квалифицирующим признаком масштабности производства.

