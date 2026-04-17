Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр

ИИ на страже магистралей: что скрывает весенняя настройка светофоров в Хабаровске

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровск этой весной меняется не только внешне, но и технологически. Пока город очищают от зимней грязи, параллельно обновляется его транспортная инфраструктура: обычные светофоры превращаются в элементы "умной" системы управления движением. Новые алгоритмы, оптоволоконная связь и искусственный интеллект должны снизить пробки, повысить безопасность и сделать трафик более предсказуемым. Как именно работает этот цифровой механизм и зачем ему нужна весенняя уборка — разбираемся в материале.

Светофор
Фото: unsplash.com by iridial is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Светофор

Цифровой мозг на перекрестках

Светофоры в Хабаровске больше не работают по фиксированному расписанию. Теперь они объединены в единую цифровую систему, которая анализирует дорожное движение в реальном времени. С помощью датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта система отслеживает поток машин и автоматически регулирует длительность сигналов — например, дольше включает зелёный там, где скапливается больше транспорта. Передача данных между светофорами происходит по оптоволоконной сети, что позволяет быстро реагировать на изменения ситуации на дорогах.

"Умные системы управления движением сегодня становятся необходимостью для крупных городов. Они помогают разгрузить дороги, сократить время в пути и уменьшить расход топлива, а значит — снизить вред для окружающей среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Логика против весенней пыли

В Хабаровске параллельно с внедрением новых технологий приводят в порядок городскую инфраструктуру. Сейчас проходит двухмесячная кампания по уборке: очищают дворы, вывозят мусор и обновляют элементы дорожной системы, включая светофоры. В частности, заменяют и чистят их линзы — это важно не только с точки зрения внешнего вида, но и для того, чтобы водители чётко видели сигналы на дороге.

"Настройка светофоров с учетом реального трафика позволяет эффективнее распределять транспортные потоки. Когда такие решения принимаются на основе данных и алгоритмов, это снижает влияние человеческого фактора и делает работу системы более предсказуемой", — заявил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Было Стало
Фиксированный таймер Динамический анализ ИИ
Ручная диагностика Оптоволоконный контроль

Работа кипит: 2460 дворов ждут расчистки. В ход идут не только метла и лопата, но и новые линзы диаметром 300 мм. На крупных улицах типа Карла Маркса водитель должен видеть красный с любого ракурса. При любых погодных условиях связь между элементами системы остаётся стабильной и работает без сбоев.

"Любая автоматизация должна проходить проверку на износ. В условиях дальневосточного климата критически важно, чтобы электроника не деградировала при перепадах температур", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации дорог

Как ИИ понимает, что на дороге пробка?

Система использует данные с датчиков и камер, анализирую плотность потока в реальном времени, что позволяет корректировать циклы светофоров.

Зачем протирать светофоры весной?

Пыль и грязь ухудшают видимость сигналов, что напрямую влияет на безопасность пешеходов и водителей.

Может ли кто-то удаленно взломать систему светофоров?

Использование выделенных оптоволоконных линий сводит вероятность внешнего вмешательства к техническому минимуму.

Почему меняют линзы на 300 мм?

Увеличенный диаметр повышает заметность сигнала на многополосных магистралях.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
Еда и рецепты
Мясо будет таять во рту: шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка и главную ошибку у мангала
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Бизнес
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Как убрать жир с ног без похудения до костей: метод сохранения мышц для тех, кто боится дряблой кожи
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
В Москве состоялся первый показ постановки Булгаков с музыкой в новом жанре документально-музыкальный театр
Газовая революция: Якутия перевела 20 тысяч транспортных единиц на метан для оптимизации расходов
Больше чем цифры. Стратегия успеха Михаила Кобаненко в мировом финсекторе
