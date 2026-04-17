Смоленская художественная галерея открылась 17 апреля после масштабного ремонта

Смоленская художественная галерея сбросила пыль строительной стагнации. Семнадцатого апреля один из ключевых культурных объектов региона возвращается в строй. Ремонт, длившийся с января, — это не просто покраска стен. 15 залов, 1600 квадратных метров паркета и обновленная логистика теперь готовы принимать трафик из горожан и туристов.

Логистика холста: что изменилось внутри

Музейная среда — это прежде всего химия сохранности. Строители провели полную реставрацию напольного покрытия. Шлифовка, выравнивание и многослойная лакировка паркета — база, без которой экспонирование тяжелых рам и скульптур превращается в риск. В залах западноевропейского искусства пришлось лечить "хронические болезни" здания: рабочие перебрали потолочные перекрытия и обновили стены. Это критически важно, учитывая, что в регионе сейчас активно идет ремонт фасадов, и внутренняя отделка должна соответствовать внешнему обновлению города.

"Музейный ремонт — это всегда хождение по минному полю. Нужно сохранить микроклимат, не нарушить температурно-влажностный режим и при этом использовать современные износостойкие материалы. Здесь мы видим попытку найти баланс между историческим духом и эксплуатационной выносливостью", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Возвращение Куинджи и бульдог Тенишевой

Главным хедлайнером открытия станет полотно Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне". Картина вернулась из "командировки" в Русский музей. Помимо классики, галерея заигрывает с камерными формами: выставка ксилографий Анны Остроумовой-Лебедевой и скульптура Бульки — любимого пса княгини Тенишевой. Культурная повестка Смоленска уплотняется. Пока социальная сфера региона обсуждает, как выплата удваивается для многодетных семей, музей готовит почву для семейного досуга нового уровня.

Параметр обновления Результат работ Экспозиционная площадь Более 1600 кв. метров обновленного паркета Сервисная зона Запуск нового кассового павильона и расширенного магазина

Инфраструктура комфорта

Входная группа теперь не напоминает тесный предбанник. Появился полноценный кассовый павильон и зона отдыха. Сувенирный отдел вырос — теперь это не просто полка с открытками, а полноценный книжный хаб. Музей перестает быть герметичным хранилищем, превращаясь в пространство, где приятно провести время. Даже если в городе введут режим радиомолчания, в стенах галереи останется вечная тишина классического искусства.

"Любые работы в исторических зданиях должны сопровождаться жестким административным контролем. Ошибки в проектировании вентиляции или освещения могут стоить экспонатам жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о работе галереи

Когда галерея открыта для посещения?

Официальное открытие состоялось 17 апреля. Галерея работает в обычном режиме, включая специальные вечерние программы.

Какие знаковые шедевры вернулись в залы?

В постоянную экспозицию вернулась работа Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне", признанная жемчужиной коллекции.

Будут ли специальные мероприятия после открытия?

Да, 18 апреля запланирована акция "Музейные сумерки", а 19 апреля стартуют циклы тематических экскурсий.

