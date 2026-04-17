Смоленская художественная галерея сбросила пыль строительной стагнации. Семнадцатого апреля один из ключевых культурных объектов региона возвращается в строй. Ремонт, длившийся с января, — это не просто покраска стен. 15 залов, 1600 квадратных метров паркета и обновленная логистика теперь готовы принимать трафик из горожан и туристов.
Музейная среда — это прежде всего химия сохранности. Строители провели полную реставрацию напольного покрытия. Шлифовка, выравнивание и многослойная лакировка паркета — база, без которой экспонирование тяжелых рам и скульптур превращается в риск. В залах западноевропейского искусства пришлось лечить "хронические болезни" здания: рабочие перебрали потолочные перекрытия и обновили стены. Это критически важно, учитывая, что в регионе сейчас активно идет ремонт фасадов, и внутренняя отделка должна соответствовать внешнему обновлению города.
"Музейный ремонт — это всегда хождение по минному полю. Нужно сохранить микроклимат, не нарушить температурно-влажностный режим и при этом использовать современные износостойкие материалы. Здесь мы видим попытку найти баланс между историческим духом и эксплуатационной выносливостью", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Главным хедлайнером открытия станет полотно Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне". Картина вернулась из "командировки" в Русский музей. Помимо классики, галерея заигрывает с камерными формами: выставка ксилографий Анны Остроумовой-Лебедевой и скульптура Бульки — любимого пса княгини Тенишевой. Культурная повестка Смоленска уплотняется. Пока социальная сфера региона обсуждает, как выплата удваивается для многодетных семей, музей готовит почву для семейного досуга нового уровня.
|Параметр обновления
|Результат работ
|Экспозиционная площадь
|Более 1600 кв. метров обновленного паркета
|Сервисная зона
|Запуск нового кассового павильона и расширенного магазина
Входная группа теперь не напоминает тесный предбанник. Появился полноценный кассовый павильон и зона отдыха. Сувенирный отдел вырос — теперь это не просто полка с открытками, а полноценный книжный хаб. Музей перестает быть герметичным хранилищем, превращаясь в пространство, где приятно провести время. Даже если в городе введут режим радиомолчания, в стенах галереи останется вечная тишина классического искусства.
"Любые работы в исторических зданиях должны сопровождаться жестким административным контролем. Ошибки в проектировании вентиляции или освещения могут стоить экспонатам жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Официальное открытие состоялось 17 апреля. Галерея работает в обычном режиме, включая специальные вечерние программы.
В постоянную экспозицию вернулась работа Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне", признанная жемчужиной коллекции.
Да, 18 апреля запланирована акция "Музейные сумерки", а 19 апреля стартуют циклы тематических экскурсий.
