Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект на страже магистралей: что скрывает весенняя настройка светофоров в Хабаровске
Мелатонин может обмануть ожидания: сон не наладится, если упустить главное условие
Поликлиника приедет сама: мобильные бригады врачей начали осмотры оленеводов в Анадырском районе
Учёба не заканчивается дипломом: в Хабаровском крае готовят строителей под реальные проекты
Дороги не для всех: АИИК предложила строить платные трассы на Камчатке без обязательных бесплатных дублёров
Тишина возвращает мозгу ясность: сколько минут в день нужно, чтобы мысли перестали путаться
Как не остаться в темноте: жители Дальнего Востока массово оформляют рассрочку по долгам за электричество в ДЭК
От Питера до Тывы: почему учителя массово меняют привычный комфорт на работу в Приамурье
Мойка машины на даче влетит в копеечку: расплата за чистый кузов приходит внезапно

Смоленская художественная галерея открылась 17 апреля после масштабного ремонта

Россия » Центр » Смоленск

Смоленская художественная галерея сбросила пыль строительной стагнации. Семнадцатого апреля один из ключевых культурных объектов региона возвращается в строй. Ремонт, длившийся с января, — это не просто покраска стен. 15 залов, 1600 квадратных метров паркета и обновленная логистика теперь готовы принимать трафик из горожан и туристов.

Смоленская художественная галерея
Фото: commons.wikimedia.org by Lumaca, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смоленская художественная галерея

Логистика холста: что изменилось внутри

Музейная среда — это прежде всего химия сохранности. Строители провели полную реставрацию напольного покрытия. Шлифовка, выравнивание и многослойная лакировка паркета — база, без которой экспонирование тяжелых рам и скульптур превращается в риск. В залах западноевропейского искусства пришлось лечить "хронические болезни" здания: рабочие перебрали потолочные перекрытия и обновили стены. Это критически важно, учитывая, что в регионе сейчас активно идет ремонт фасадов, и внутренняя отделка должна соответствовать внешнему обновлению города.

"Музейный ремонт — это всегда хождение по минному полю. Нужно сохранить микроклимат, не нарушить температурно-влажностный режим и при этом использовать современные износостойкие материалы. Здесь мы видим попытку найти баланс между историческим духом и эксплуатационной выносливостью", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Возвращение Куинджи и бульдог Тенишевой

Главным хедлайнером открытия станет полотно Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне". Картина вернулась из "командировки" в Русский музей. Помимо классики, галерея заигрывает с камерными формами: выставка ксилографий Анны Остроумовой-Лебедевой и скульптура Бульки — любимого пса княгини Тенишевой. Культурная повестка Смоленска уплотняется. Пока социальная сфера региона обсуждает, как выплата удваивается для многодетных семей, музей готовит почву для семейного досуга нового уровня.

Параметр обновления Результат работ
Экспозиционная площадь Более 1600 кв. метров обновленного паркета
Сервисная зона Запуск нового кассового павильона и расширенного магазина

Инфраструктура комфорта

Входная группа теперь не напоминает тесный предбанник. Появился полноценный кассовый павильон и зона отдыха. Сувенирный отдел вырос — теперь это не просто полка с открытками, а полноценный книжный хаб. Музей перестает быть герметичным хранилищем, превращаясь в пространство, где приятно провести время. Даже если в городе введут режим радиомолчания, в стенах галереи останется вечная тишина классического искусства.

"Любые работы в исторических зданиях должны сопровождаться жестким административным контролем. Ошибки в проектировании вентиляции или освещения могут стоить экспонатам жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о работе галереи

Когда галерея открыта для посещения?

Официальное открытие состоялось 17 апреля. Галерея работает в обычном режиме, включая специальные вечерние программы.

Какие знаковые шедевры вернулись в залы?

В постоянную экспозицию вернулась работа Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне", признанная жемчужиной коллекции.

Будут ли специальные мероприятия после открытия?

Да, 18 апреля запланирована акция "Музейные сумерки", а 19 апреля стартуют циклы тематических экскурсий.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Красота и стиль
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Новости спорта
Утилизатор лишнего веса: шесть простых движений для идеальной талии
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Смоленская художественная галерея открылась 17 апреля после масштабного ремонта
Поликлиника приедет сама: мобильные бригады врачей начали осмотры оленеводов в Анадырском районе
Секрет народного любимца: почему обновленный Haval Jolion заставит конкурентов нервничать еще сильнее
Учёба не заканчивается дипломом: в Хабаровском крае готовят строителей под реальные проекты
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Дороги не для всех: АИИК предложила строить платные трассы на Камчатке без обязательных бесплатных дублёров
Тишина возвращает мозгу ясность: сколько минут в день нужно, чтобы мысли перестали путаться
Как не остаться в темноте: жители Дальнего Востока массово оформляют рассрочку по долгам за электричество в ДЭК
От Питера до Тывы: почему учителя массово меняют привычный комфорт на работу в Приамурье
Мойка машины на даче влетит в копеечку: расплата за чистый кузов приходит внезапно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.