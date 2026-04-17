Учёба не заканчивается дипломом: в Хабаровском крае готовят строителей под реальные проекты

Хабаровский край усиливает подготовку кадров для строительной отрасли, запуская новый образовательный кластер на базе профильного техникума. Проект ориентирован на практику и тесное взаимодействие с работодателями, которые заинтересованы в специалистах, готовых сразу включаться в работу. Как работает федеральный проект "Профессионалитет", какие ресурсы в него уже вложены, и что это даст региону — в материале.
В Хабаровском крае прописали седьмую по счету точку роста — кластер строительной отрасли. Место дислокации — Хабаровский промышленно-экономический техникум. Первых абитуриентов здесь ждут в сентябре 2026 года. Край заходит в эту историю уверенно, опираясь на опыт создания профильных центров — от авиастроения до речного транспорта.
"Для региона это в первую очередь про развитие самой среды: когда есть локальная база подготовки строителей, проекты реализуются быстрее и качественнее. Это напрямую влияет на темпы благоустройства, обновление городской инфраструктуры и в целом на комфорт жизни", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Федеральный проект "Профессионалитет" — это программа, которая меняет систему среднего профессионального образования, делая ее более практико-ориентированной и связанной с реальными потребностями экономики. Сегодня уже более 63% выпускников выбирают колледжи и техникумы, и именно под них формируется новая модель обучения. Она нацелена на подготовку специалистов для ключевых отраслей, где уровень технологий напрямую влияет на конкурентоспособность страны.
"Это инструмент снижения кадрового дефицита: бизнес получает возможность готовить специалистов под свои потребности и сокращает издержки на их адаптацию. В итоге рынок труда становится более предсказуемым, а инвестиции в такие проекты начинают быстрее окупаться", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Работодатели уже инвестировали в проект порядка 10 млрд рублей по всей России. В 2025 году запустили 136 новых площадок. Региональное министерство образования не останавливается на достигнутом — готовятся заявки на еще восемь кластеров в 2027 году. Это значит, что профессиональное развитие молодежи на востоке страны приобретает системный характер.
|Параметр
|Показатель
|Общее число кластеров в крае
|7 (действующих)
|Инвестиции работодателей РФ
|Более 10 млрд рублей
"Подготовка кадров в таких условиях требует отлаженной социальной базы. Без нормального жилья и комфортной среды удержать специалистов сложно, даже при наличии отличной базы обучения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Система направлена на ликвидацию дефицита квалифицированных кадров в конкретных производственных нишах, актуальных для региона.
Единый день открытых дверей пройдет 18 апреля. Это шанс увидеть мастерские изнутри.
Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства при существенных вложениях со стороны работодателей.
Да, "Профессионалитет" предполагает бюджетную основу обучения для целевиков, ориентированных на работу в отрасли.
