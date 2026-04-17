Как не остаться в темноте: жители Дальнего Востока массово оформляют рассрочку по долгам за электричество в ДЭК

Жители Дальнего Востока всё чаще пользуются механизмом реструктуризации долга перед энергетиками. Тысячи потребителей ДЭК меняют статус "неплательщик" на официальный договор рассрочки, избегая отключений света и визитов судебных приставов.

География долговой нагрузки

С начала года около тысячи абонентов Дальневосточной энергетической компании заключили соглашения о погашении накопленных долгов. Общий объем финансового "щита" достигает 102 миллионов рублей. Это способ удержать экономику домохозяйств региона на плаву, не доводя ситуацию до критических ограничений.

"Реструктуризация — это единственный способ сохранить потребительский рейтинг, когда навигация по бюджету семьи становится невозможной. Должники часто путают это с прощением долга, хотя это лишь мягкий график платежей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Лидером по количеству заключенных договоров остается Хабаровский край. Жители региона подписали 971 документ. На второй строчке — Амурская область с 292 договорами на сумму 28,6 миллионов рублей. Замыкают список Камчатка, Сахалин, Приморье и Евгенийская автономная область. Механика работы проста: частный сектор и управляющие компании продолжают работать в связке, чтобы сохранить стабильность инфраструктуры.

Регион Статус по долгам Хабаровский край Лидер по числу соглашений Амурская область 28,6 млн рублей в рассрочке

Почему рассрочка выгоднее крайних мер

"Денежные средства в дальневосточных бюджетах всегда ограничены приоритетами вроде модернизации портов. Энергетикам не нужен суд, им нужны деньги для поддержания сети", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Алгоритм действий для должника предельно понятен. Личный визит в офис ДЭК заменяет недели судебных тяжб. Юридическая правота компании очевидна, поэтому компромисс — лучший инструмент предотвращения ЧС.

"Благоустройство жизни начинается с закрытия счетов. Когда долг растет, это становится снежным комом, который блокирует любые инвестиции в среду", — предупредила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реструктуризации

Как инициировать процесс?

Необходимо обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов ДЭК с паспортом и заявлением.

Нужен ли первоначальный взнос?

Условия определяются индивидуально при встрече, исходя из текущей финансовой возможности абонента.

Меняют ли условия, если долг уже передан в суд?

Лучше не доводить до этого. После вынесения решения взысканием занимаются приставы, что влечет дополнительные расходы.

Распространяется ли это на всех?

Программа доступна для всех официально оформленных потребителей с накопившейся задолженностью.

