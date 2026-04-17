Жители Дальнего Востока всё чаще пользуются механизмом реструктуризации долга перед энергетиками. Тысячи потребителей ДЭК меняют статус "неплательщик" на официальный договор рассрочки, избегая отключений света и визитов судебных приставов.
С начала года около тысячи абонентов Дальневосточной энергетической компании заключили соглашения о погашении накопленных долгов. Общий объем финансового "щита" достигает 102 миллионов рублей. Это способ удержать экономику домохозяйств региона на плаву, не доводя ситуацию до критических ограничений.
"Реструктуризация — это единственный способ сохранить потребительский рейтинг, когда навигация по бюджету семьи становится невозможной. Должники часто путают это с прощением долга, хотя это лишь мягкий график платежей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Лидером по количеству заключенных договоров остается Хабаровский край. Жители региона подписали 971 документ. На второй строчке — Амурская область с 292 договорами на сумму 28,6 миллионов рублей. Замыкают список Камчатка, Сахалин, Приморье и Евгенийская автономная область. Механика работы проста: частный сектор и управляющие компании продолжают работать в связке, чтобы сохранить стабильность инфраструктуры.
"Денежные средства в дальневосточных бюджетах всегда ограничены приоритетами вроде модернизации портов. Энергетикам не нужен суд, им нужны деньги для поддержания сети", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Алгоритм действий для должника предельно понятен. Личный визит в офис ДЭК заменяет недели судебных тяжб. Юридическая правота компании очевидна, поэтому компромисс — лучший инструмент предотвращения ЧС.
"Благоустройство жизни начинается с закрытия счетов. Когда долг растет, это становится снежным комом, который блокирует любые инвестиции в среду", — предупредила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Необходимо обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов ДЭК с паспортом и заявлением.
Условия определяются индивидуально при встрече, исходя из текущей финансовой возможности абонента.
Лучше не доводить до этого. После вынесения решения взысканием занимаются приставы, что влечет дополнительные расходы.
Программа доступна для всех официально оформленных потребителей с накопившейся задолженностью.
