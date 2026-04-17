От Питера до Тывы: почему учителя массово меняют привычный комфорт на работу в Приамурье

На Дальний Восток снова дует ветер перемен — на этот раз кадровый. Амурская область закрыла книгу заявок на участие в программе "Земский учитель", и цифры говорят сами за себя. Поток желающих сменить привычный офис или городскую квартиру на работу в приамурской школе бьет все рекорды.

Амурский вал: очередь из педагогов

Конкурс в Приамурье превратился в настоящую гонку. На 25 вакантных позиций претендуют 278 человек. География заявлений — вся страна. Свои анкеты прислали учителя из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Волгограда, Алтая и сибирских регионов. Не отстают и профессионалы из республик Тыва, Бурятия и Удмуртия.

Интерес к региону стабильно растет. Стоит вспомнить, что космодром Восточный и промышленные предприятия давно сделали область привлекательной точкой на карте. Теперь к промышленному буму добавился социальный вектор.

"Высокая конкуренция — это маркер изменений в престиже профессии. Педагоги ищут не просто работу, а понятные условия для жизни и карьеры", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Почему едут в Приамурье

Деньги и жилье — главные аргументы "земской" миграции. Участник программы получает два миллиона рублей подъемных. Регион также берет на себя вопрос размещения, предоставляя служебные квартиры.

Такой подход помогает избежать многих проблем, с которыми сталкиваются регионы при попытке удержать кадры. Например, цены под колпаком - одна из ключевых стратегий развития Дальнего Востока. Ставка на создание замкнутых производственных циклов и качественную кадровую политику дает плоды в масштабах всего ДФО.

Параметр Условие Единовременная выплата 2 000 000 рублей Обеспечение жильем Служебный фонд

"Когда вопрос с квадратными метрами решен, специалист психологически готов к переезду. Это база, которую в других местах часто игнорируют", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Что дальше: от заявки до урока

Процесс отбора прозрачен. Через месяц комиссия сформирует рейтинги. Лидеры списка первыми займут места в школах. Как уточнила начальник отдела общего образования регионального минобрнауки Амурской области Ирина Люмина, через месяц будут сформированы рейтинги участников. Кандидаты, занявшие высшие позиции, смогут приступить к работе в школах Амурской области по программе "Земский учитель".

"Двухмиллионный бонус — это не подарок, а инвестиция. Важно отследить, чтобы каждый рубль привел к реальному повышению качества образования в конкретной глубинке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

"Двухмиллионный бонус — это не подарок, а инвестиция. Важно отследить, чтобы каждый рубль привел к реальному повышению качества образования в конкретной глубинке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о программе

Каков размер выплаты для учителей?

Каждый участник, прошедший отбор по программе в ДФО, получает единовременно 2 миллиона рублей.

Кто может участвовать в конкурсе?

Педагоги со всей России, соответствующие квалификационным требованиям и готовые к переезду в поселения региона.

Предоставляется ли жилье?

Да, Амурская область обеспечивает земских учителей служебным жильем на период контракта.

Когда станут известны результаты отбора?

Рейтинги участников будут сформированы министерством образования и науки через один месяц.

