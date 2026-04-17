Россия » Центр » Смоленск

Смоленская школа единоборств подтвердила статус одного из ведущих центров подготовки атлетов в России. На Кубке мира по самбо в Ереване, где сошлись 290 сильнейших представителей из 21 страны, смолянки Мария Ворошилова и Анастасия Филиппович принесли в копилку сборной медали высшей пробы и серебро. Сборная России, выступавшая под национальным флагом, доминировала в медальном зачете, оставив конкурентов далеко позади.

Самбо
Фото: Openverse by министерство обороны рф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самбо

Триумф смоленской школы: золото и серебро

Мария Ворошилова в свои 20 лет продемонстрировала зрелость и тактическое превосходство в дисциплине «боевое самбо». Выступая в весовой категории до 65 кг, она не оставила шансов соперницам, забрав золото. Ее успех — результат жесткой дисциплины в стенах профильной смоленской школы. Под руководством Сергея Ермаченкова и Сергея Гореленкова спортсменка прошла путь от перспективного новичка до триумфатора мирового уровня. В боевой разновидности самбо важна не только бросковая техника, но и ударная мощь, что требует филигранного баланса нагрузок.

"В профессиональном спорте фундамент закладывается через ОФП и функциональную выносливость. То, что смоленские самбистки показывают такие результаты, говорит о высоком качестве базовой подготовки в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по единоборствам Владимир Карасев.

Анастасия Филиппович (32 года) подтвердила право считаться ветераном и лидером смоленской команды. В категории до 72 кг она завоевала серебро, уступив лишь в финальном поединке. Выпускница СГУС тренируется под началом Владимира Федяева и Александра Мальцева. Ее серебряная медаль — это пример спортивного долголетия и системной модернизации тренировочного процесса, позволяющей конкурировать с более молодыми атлетами на международной арене.

Общие итоги Кубка мира и триумф сборной

Кубок мира в столице Армении стал ключевой проверкой сил перед мировым первенством. Россияне катком прошлись по сетке турнира, обеспечив себе 51 награду. Для многих участников этот старт стал возможностью доказать, что отечественная школа самбо остается эталонной, несмотря на внешнее давление. 

Показатель Результат сборной России
Золотые медали 24
Серебряные медали 14
Бронзовые медали 13
Общее место 1-е в командном зачёте

"При подготовке к таким турнирам критически важен рацион. Набор мышечной массы и сохранение скоростных характеристик зависят от нутриентов так же сильно, как и от ковра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Специфика подготовки: почему Смоленск побеждает

Смоленск исторически славится сильной борьбой. Однако современный спорт требует не только таланта, но и грамотной безопасности здоровья атлета. В условиях запредельных нагрузок важным фактором становится восстановление. Чтобы не допустить травм, которые могли бы привести к необходимости вмешательства специалистов реабилитологов, тренеры используют циклическую программу нагрузок.

"Профессиональный массаж для единоборцев — не роскошь, а инструмент профилактики спазмов. После жестких спаррингов мышцам нужна глубокая проработка, чтобы избежать закрепощения", — рассказал в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Турнир в Ереване подтвердил: пока в регионе работают профессиональные наставники, смоленские спортсмены будут диктовать условия на мировых коврах. 

Ответы на популярные вопросы о самбо

В чем разница между спортивным и боевым самбо?

Спортивное самбо сфокусировано на бросковой технике и болевых приемах. Боевое самбо разрешает удары руками и ногами, что делает его максимально приближенным к реальному поединку.

Как часто проходят Кубки мира по самбо?

Обычно турнир проводится ежегодно и является этапом отбора или рейтинговым соревнованием перед чемпионатом мира.

Экспертная проверка: тренер по единоборствам Владимир Карасев, нутрициолог Алексей Дорофеев, спортивный массажист Денис Захаров
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
