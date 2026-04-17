В Смоленске 20 апреля с 9:00 до 18:00 ограничат водоснабжение в ряде домов

Смоленск снова затягивает гайки на водопроводных магистралях. Масштабная замена изношенных коммуникаций превратилась в сериал с предсказуемым финалом — сухими кранами. СМУП "Горводоканал" анонсировало очередную волну отключений, которая накроет город 20 апреля. Коммунальщики перебрасывают мощности на новые ветки, пытаясь реанимировать систему, пока ветхий ЖКХ Смоленска окончательно не ушел под землю. Жителям стоит заранее наполнить ванны и ведра.

Смеситель

График и география "засухи": список улиц

В понедельник, 20 апреля, рабочие бригады выйдут на объект в 9:00. Плановое время завершения работ — 18:00. В этот период давление в трубах упадет до нуля. Осада затронет частный сектор и многоквартирные дома. Эпицентром отключения станут улицы Зои Космодемьянской (участок от 18 до 36 дома) и Павлова. Соседние Молодогвардейские улицы и одноименный переулок также окажутся в зоне дефицита.

"Износ сетей в старой части города достиг критических отметок. Переключение на новые полимерные линии — это не прихоть, а попытка избежать аварийного коллапса зимой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Это не разовый инцидент. Ранее город уже пережил отключения 15 и 17 апреля. Список адресов постоянно расширяется. Под удар попадали и СНТ, и КНС, и центральные проспекты. Городская безопасность в бытовом плане сейчас напрямую зависит от скорости сварщиков и монтажников. Технологическая пауза необходима для интеграции новых труб в общую сеть водоснабжения.

Логистика выживания: подвоз и качество воды

Для тех, кто не успел сделать запасы, "Горводоканал" обещает организовать подвоз. Автоцистерны будут курсировать по заявкам. Но стоит помнить — после включения системы качество ресурса на время просядет. Ржавчина и взвесь в кранах — штатная ситуация при запуске системы после простоя. Сети требуют промывки, прежде чем вода вернется к нормативным показателям.

Дата отключения Ключевые адреса 15-16 апреля ул. Соболёва, Окопная, СТ "Мебельщик" 17 апреля Нормандии-Неман, Циолковского, Павлова 20 апреля Зои Космодемьянской, Молодогвардейская

"Любые работы на водоводе сопряжены с риском поднятия донных отложений. Жителям рекомендуется использовать фильтры или отстаивать воду в первые сутки после включения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Зачем ломать старое: стратегия переподключения

Старые чугунные трубы, уложенные еще в прошлом веке, сдаются под напором времени. Каждый ремонт фасада или благоустройство Смоленска теряет смысл, если под асфальтом рвутся гнилые коммуникации. Новые линии предполагают меньшие потери при транспортировке и отсутствие примесей из-за внутренней коррозии.

"Региональные бюджеты сейчас фокусируются на долговечности. Вкладывать деньги в латание дыр — путь в никуда. Переключение потребителей на новые ветки снижает дефицит бюджета на аварийные выезды", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Административные барьеры и технические сложности часто тормозят процессы, но в данном случае "Горводоканал" идет по графику. Пока одна часть города сидит без связи из-за радиомолчания, другая привыкает к графику ведер и канистр. Инфраструктурный стресс — цена за стабильное будущее без прорывов посреди зимы.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении

Как заказать подвоз воды к дому?

Необходимо подать коллективную или индивидуальную заявку в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 38-18-50 или 70-50-61. Машина приедет по мере освобождения техники.

Почему воду отключают именно днем?

Это связано с графиком работы подрядных организаций и требованиями безопасности при проведении сварочных работ на магистралях высокого давления. В темное время суток риск ошибок возрастает.

Будет ли перерасчет в квитанциях?

Если отключение превышает установленные нормативы (суммарно 8 часов в месяц или 4 часа единовременно при наличии альтернативы), жильцы имеют право требовать снижение платы за ЖКУ.

