Ставка на будущее: как Чукотка планирует остановить отток молодёжи из Арктики

Чукотка берет курс на интеллектуальную автономию. В Анадыре запускают амбициозный проект — Чукотский государственный арктический научно-исследовательский университет. Регион, где привыкли преодолевать арктические широты, намерен самостоятельно ковать кадры для локальной промышленности и науки.

Студенты

Арктический университет: ставка на свои кадры

Власти Чукотского автономного округа официально заявили о создании первого в регионе полноценного высшего учебного заведения. Пока стратегия развития экономики региона требует новых векторов, губернатор Владислав Кузнецов анонсировал формирование университета нового типа. Цель проста — готовить специалистов, готовых работать в экстремальных условиях Севера, не покидая пределы округа.

Сейчас за образовательный контур в Анадыре отвечает лишь представительство СВФУ имени М. К. Аммосова. Новая структура должна закрыть дефицит квалифицированных кадров. На данный момент инвестиции в Арктику требуют не только дорожной инфраструктуры, но и научного сопровождения. Совместно с профильным министерством прорабатывается организационная модель будущего вуза.

"Создание локальной академической базы — это вопрос выживания региональной экономики в условиях изоляции. Местный университет станет точкой сборки для будущих управленцев", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Подобные инициативы в ДФО уже приносят свои плоды. Пока одни регионы делают ставку на конкурсы профмастерства, другие, как Якутия, уже осваивают спутниковые технологии на школьной скамье. Чукотка идет по пути создания собственного центра компетенций.

Характеристика Текущий статус Образовательный статус Представительство СВФУ Перспектива Собственный научно-исследовательский университет

"Запуск вуза на Крайнем Севере всегда упирается в логистику и накладные расходы. Однако наличие собственного центра — это ключ к удержанию молодежи", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Мнение экспертов

Развитие арктических зон РФ требует долгосрочного планирования. В отличие от ситуаций, когда студенты проходят практику на производстве, университет даст академический фундамент.

"Специфика региона диктует свои правила. Программа обучения университета должна включать прикладную энергетику и экологический мониторинг тундры", — заявила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Будет ли вуз готовить инженеров?

Да, приоритет отдается техническим специальностям, востребованным в арктической промышленности.

Когда вуз начнет работу?

Проект находится на этапе разработки модели, сроки официального открытия будут озвучены правительством округа дополнительно.

Поможет ли вуз сократить отток населения?

Базовая установка программы — закрепление молодых кадров в регионе через создание комфортных условий для обучения и карьеры.

С какими ведомствами идет работа?

Проект разрабатывается при участии федеральных структур, отвечающих за развитие Дальнего Востока и науку.

Читайте также