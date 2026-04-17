Орелстат зафиксировал снижение цен на сметану и картофель на 2-2,7% в апреле 2026 года

Орловский продовольственный рынок вошел в фазу весенней ценовой перетряски. Орелстат зафиксировал умеренный рост стоимости "борщевого набора" на фоне удешевления молочной продукции и импортных фруктов. На фоне масштабных инфраструктурных перемен в регионе, потребительская корзина демонстрирует привычную сезонную волатильность: овощи старого урожая дорожают, пока логистические цепочки не перестроились на летний режим.

Продовольственный сектор: капуста против сметаны

За неделю с 7 по 13 апреля капуста стала безусловным лидером роста, прибавив 3,9%. Статистика отражает истощение запасов в хранилищах. Цена за килограмм закрепилась на отметке 37,45 рубля. Морковь следует в том же фарватере с ростом 1,6%. На этом фоне радует ценник на сметану и картофель — они потеряли в стоимости 2,7% и 2% соответственно. Это напрямую влияет на бюджеты, которые ведут многодетные семьи Орловской области, чувствительные к малейшим колебаниям стоимости базовых продуктов.

"Рост цен на овощи в апреле — классика жанра. Старые запасы вымываются, импорт замещает местные остатки. Снижение цен на молочку объясняется сезонным увеличением надоев", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Неразделенная замороженная рыба подорожала на 1,2%. Однако общая инфляционная картина остается сбалансированной за счет падения цен на помидоры и бананы, что не характерно для данного периода, но объясняется расширением предложений от ритейлеров.

Вещи и топливо: динамика промышленных товаров

Непродовольственный сектор демонстрирует точечный рост. Детские футболки, шампуни и средства личной гигиены подорожали в диапазоне от 0,6% до 5,3%. Это связано с обновлением коллекций и изменением закупочных цен на химическое сырье. Пока в городе идет активное благоустройство, ценники на АЗС также не стоят на месте.

"Дизельное топливо и бензин дорожают в рамках инфляционных ожиданий. Рост на 0,2-0,3% за неделю — это умеренная коррекция, связанная с началом посевных работ в районах", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Стоимость АИ-95 вплотную приблизилась к 60-рублевой отметке, а дизель торгуется в среднем по 65,76 рубля за литр. Эти цифры напрямую влияют на логистику всех товаров в регионе. Учитывая, что в области идет масштабный ремонт переездов, транспортные издержки могут временно закладываться в конечную стоимость товаров.

Сравнение цен: апрель 2026 vs февраль 2025

Если смотреть в ретроспективе, динамика 2026 года выглядит мягче, чем скачки февраля 2025-го. Тогда капуста взлетала на 10,2% за неделю. Сейчас рынок демонстрирует большую инертность. Это позволяет властям фокусироваться на других задачах, таких как профилактика здоровья молодежи, не отвлекаясь на тушение инфляционных пожаров.

Товар (кг/л) Цена апр. 2026 (руб.) Капуста белокочанная 37,45 Морковь 47,08 Бензин АИ-95 59,60 Дизельное топливо 65,76

"Стабильность тарифов и умеренный рост цен на продукты — залог социальной устойчивости. Важно, чтобы индексация выплат успевала за этими цифрами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Общая экономическая ситуация в Орле остается под контролем, несмотря на локальные скачки стоимости отдельных категорий продуктов. Пока на карте города появляются новые улицы и развиваются территории, статистика цен служит лишь фоном для общего развития региональной инфраструктуры.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему капуста подорожала сильнее всего?

Это сезонный фактор. К середине апреля запасы прошлогоднего урожая в овощехранилищах заканчиваются, а новая продукция еще массово не поступила на прилавки.

Стоит ли ожидать снижения цен на бензин?

В ближайшее время предпосылок к снижению нет из-за начала весенне-полевых работ и плановых ремонтов на НПЗ.

Как ведут себя цены на детские товары?

Наблюдается рост цен на овощное питание (1,8%) и детскую одежду (до 5,3%), что связано с логистикой и обновлением ассортимента.

