В поселке Орловской области построят фонтан за 12 миллионов рублей

Орловская область продолжает поливать бюджетными миллионами сухую почву районного благоустройства. Пока областной центр зарастает сорняками на месте вырубленных деревьев, в поселке Змиевка готовятся к водному шоу. Цена вопроса — 12 миллионов рублей за круг из бетона и тринадцать струй воды. В Свердловском районе решили, что светодинамический фонтан — это именно то, чего не хватает местной навигации и эстетике.

Тендер на 12 миллионов: детали проекта в Змиевке

Администрация Свердловского района выставила лот на 12,068 млн рублей. Техническое задание рисует картину столичного лоска в масштабах поселка: "пешеходный" фонтан диаметром 5 метров. Скрытые под землей коммуникации, форсунки вровень с настилом и диодная подсветка. Срок реализации — до сентября 2026 года. Пока чиновники рисуют красивые рендеры, инфраструктура образования в регионе требует не меньших вложений, а инфраструктура для семей часто упирается в дефицит базовых вещей.

"Проблема не в стоимости строительства, а в отсутствии защищенных статей на содержание. Фонтан — это сложный инженерный объект. Как только гарантия закончится, он ляжет тяжким грузом на нищий муниципальный бюджет", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проблема "сухих" фонтанов: открыть и забыть

Опыт Орла доказывает: построить проще, чем содержать. Фонтан на площади Содружества, открытый с помпой в 2019 году, превратился в надгробие муниципальной бесхозяйственности. Второй год объект стоит сухим — в бюджете нет денег на ремонт насосов и фильтров. В это же время в столице региона продолжают появляться новые улицы и переименовываются старые, но комфорт не всегда приходит вместе с табличкой. Жители опасаются, что змиевский проект повторит судьбу "собрата" из Северного района.

Параметр проекта Характеристики Стоимость контракта 12 068 000 рублей Тип конструкции Пешеходный (светодинамический) Количество струй 13 форсунок Срок сдачи Сентябрь 2026 года

"Качество воды в региональных сетях часто не соответствует требованиям для дорогостоящего насосного оборудования. Без системы водоподготовки форсунки забиваются накипью и осадком за один сезон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Приоритеты развития: фонтаны против инфраструктуры

Пока 12 миллионов уходят на эстетику Змиевки, в области остаются вопросы к безопасности. Ремонт переездов и обновление городской среды - задачи куда более приземленные, но критически важные. Социальный дисбаланс очевиден: яркая подсветка воды на фоне разбитых школьных фасадов или нерешенных проблем с профилактикой зависимостей у молодежи. Власти делают ставку на "картинку", которая эффектно смотрится в отчетах.

"Благоустройство малыми формами в райцентрах — это тренд. Однако без комплексного подхода к освещению и дорожному покрытию фонтан выглядит как бриллиант на рваном пальто", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о фонтанах в Орловской области

Почему выбирают именно "пешеходные" фонтаны?

Они считаются более безопасными и антивандальными. Все оборудование спрятано под решетки, а зимой площадка может использоваться как обычная пешеходная зона без необходимости консервации громоздкой чаши.

Кто будет оплачивать счета за воду и электричество?

Эти расходы ложатся на местный бюджет поселения Змиевка. Именно высокие эксплуатационные расходы часто становятся причиной отключения подобных объектов в малых населенных пунктах.

